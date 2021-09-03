Dangal ne demek, anlamı nedir? Dangal filminin konusu ve oyuncuları

Dangal, 2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir. Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.



DANGAL NE DEMEK?

Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise “Güreşen Kişiler” şeklinde ifade ediliyor.



DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI

• Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

• Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

• Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

• Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

• Genç Babita - Suhani Bhatnagar

• Genç Geeta- Zaira Wasim

• Rohit Shankarwar

• Vivan Bhatena

•Aparshakti Khurrana

• 2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile

• Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni

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