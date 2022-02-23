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Dangal filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

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Dangal filmi oyuncuları kimler, konusu nedir Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Dangal filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Dangal filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sevilen film saat 20:00’de başlayacak. Peki, Dangal filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

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Dangal filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Dangal filmi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise Güreşen Kişiler şeklinde ifade ediliyor.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Genç Geeta- Zaira Wasim

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ KONUSU

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

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DANGAL NE DEMEK?

Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise “Güreşen Kişiler” şeklinde ifade ediliyor.

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