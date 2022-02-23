Dangal filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Dangal filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Dangal filmi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise Güreşen Kişiler şeklinde ifade ediliyor.
DANGAL FİLMİ OYUNCULARI
Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Genç Geeta- Zaira Wasim
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü- Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam- Girish Kulkarni
DANGAL FİLMİ KONUSU
Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.
DANGAL NE DEMEK?
Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise “Güreşen Kişiler” şeklinde ifade ediliyor.