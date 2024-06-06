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Damla Sönmez: Aşk hayatın yakıtı

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Damla Sönmez: Aşk hayatın yakıtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:19

Damla Sönmez, MAG dergisinin yeni sayısında yer aldı.

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Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu “Artık daha sabırlıyım, bazı hırslarım törpülendi. Kendime, insanlara, hayata karşı daha affediciyim. Normalde asla kabullenemeyeceğim hataları daha şefkatle karşılayabiliyorum artık. Kendimi eskisi kadar dövmüyorum, olandan olduğu haliyle memnunum. Pandemi döneminden sonra ailemle, yakın arkadaşlarımla ilişkilerim bir seviye atladı sanki. Daha derin bir yerden bağ kurduğumu hissediyorum. Bu da büyümüş gibi hissettiriyor insana” diye konuştu.

Damla Sönmez: Aşk hayatın yakıtı

Sönmez “Aşk hayatınızın neresinde?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Aşk, hayatın yakıtı. İnsanı harekete geçiren büyük bir güç. İkili ilişkilerde dostluğun, aşkı sevgiye dönüştürebilmenin, her gün ilişkiyi canlı tutmayı seçmenin ve bunun için emek göstermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum.”

 

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