Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Eski eşi Mustafa Can Keser hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vurulduUkrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu#Ukrayna
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki vatandaşlar için duyurduSon dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlar için duyurdu#Dışişleri Bakanlığı
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Putin emri verdi operasyon başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterresten çarpıcı sözlerPutin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler#RUSYA
Kievde canlı yayında patlama sesleri CNN muhabirinin zor anları...Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları...#RUSYA
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
Kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamleKriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle#Alişan
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Eski eşi Mustafa Can Keser hakkında bilgiler

#Damla Ersubaşı#Damla Ersubaşı Kimdir#Damla Ersubaşı Eski Eşi
Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında Eski eşi Mustafa Can Keser hakkında bilgiler

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı zaman zaman konuk olduğu programlarla gündeme geliyor. Genç yaşta nikah masasına oturan Damla Ersubaşı'nın Mustafa Can Keser'den olan evliliğinden 2 kızı var. Peki, Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Eski eşi Mustafa Can Keser hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor. 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Ersubaşı’nın 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu var.

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

İhanet ardından evlilikleri çatırdayan çift 2020 eylül ayında tek celsede boşandı. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Damla Ersubaşı#Damla Ersubaşı Kimdir#Damla Ersubaşı Eski Eşi

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti