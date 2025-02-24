Damla Colbay: Piyasa seyirciyi çok şaşırtacak

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Heyecanlı olduğunu belirten Colbay, "Bütün karakterlerin kendilerine ait hikayelerinin olduğu çok güçlü bir senaryo var. Seyirciyi çok şaşırtacak bir dizi, kadromuz çok güzel" şeklinde konuştu.

"PİYASA ÇOK ŞAŞIRTACAK!"

'Piyasa'nın çok güçlü bir senaryo olduğundan bahseden Colbay, "Dizi sektöründeki olayları anlatacağız. Karakterlerin kendilerine ait farklı hikayelerinin olduğu çok güçlü bir senaryo var. Seyirciyi çok şaşırtacak bir dizi."

