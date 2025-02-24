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Damla Colbay: Piyasa seyirciyi çok şaşırtacak

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Kanal D#Damla Colbay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:11

Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa' ilk bölümüyle çok konuşuldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi seyirciden tam not aldı. 25 yıl sonra tekrar bir diziye ev sahipliği yapan Cumalıkızık'ta çekilen 'Piyasa'da oyunculuk yapmaya çalışan Özge Ceylan karakterine hayat veren Damla Colbay, samimi açıklamalarda bulundu.

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Heyecanlı olduğunu belirten Colbay, "Bütün karakterlerin kendilerine ait hikayelerinin olduğu çok güçlü bir senaryo var. Seyirciyi çok şaşırtacak bir dizi, kadromuz çok güzel" şeklinde konuştu.

"PİYASA ÇOK ŞAŞIRTACAK!"
'Piyasa'nın çok güçlü bir senaryo olduğundan bahseden Colbay, "Dizi sektöründeki olayları anlatacağız. Karakterlerin kendilerine ait farklı hikayelerinin olduğu çok güçlü bir senaryo var. Seyirciyi çok şaşırtacak bir dizi."

Damla Colbay: Piyasa seyirciyi çok şaşırtacak

"SEYİRCİ BENİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİ"
Daha önce oynadığı rollerden çok farklı bir karaktere hayat verdiğinden bahseden Colbay, "Böyle bir karakteri düşündüğüm için bir süredir bekliyordum. Biraz korkuyorum çünkü seyirci beni hiç böyle görmedi. Çok eğlenceli, neşeli, oyuncu olan bir karakter Özge. O yüzden onu canlandırdığım için inanılmaz mutluyum. Her eve gittiğimde şükrediyorum."
Damla Colbay: Piyasa seyirciyi çok şaşırtacak

'Piyasa' cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de...
Damla Colbay: Piyasa seyirciyi çok şaşırtacak


 

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#Piyasa#Kanal D#Damla Colbay

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