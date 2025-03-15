Damla Colbay: Özge bana ilaç gibi geldi

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◊ Bu projede sizi en çok etkileyen şey ne oldu?

- Sektörümüzün arka tarafını tüm gerçekliğiyle ve cesurca göstermesi, senaryoda beni en çok etkileyen şey oldu. Her karakterin kendi derdi ve söylemek istediği çok fazla şey var. Onlara bu alanı tanıyor olması da projeyi değerli kılıyor.

◊ Dizide bir oyuncuyu canlandırıyorsunuz. Bir oyuncu olarak bu karakteri oynamak size neler hissettiriyor?

- Özge’nin tek derdi ve hayali oyunculuk yapabilmek. Aslında içinde, yıllardır konuşmadığı annesine kendini ispat etme isteği de var. Annesi, büyük aşkı Gani’yle evlenirse kariyerinin biteceğini söyleyerek ona karşı çıkmış. Özge ise tam tersini kanıtlamaya çalışıyor. Ama ne kadar başarılı olacak, birlikte göreceğiz.

İlk kez bir oyuncuyu canlandırıyorum. Birbirimizden tamamen zıt özellikler taşıyoruz ama sektörde, kendini Özge gibi ifade eden oyuncularla da karşılaştım. Onları gözlemleme fırsatım oldu. Şimdi, o cebe attığım gözlemlerimi kullanıyorum.

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HUZURLU BİR SETİMİZ VAR

◊ Siz Özge yerinde olsaydınız, mesleğinizi mi aşkı mı seçerdiniz?

- Ben kendimi böyle bir seçim yapmak zorunda kalacağım bir ilişkinin içine sokmazdım.

◊ Set ortamı nasıl?

- Huzurlu ve keyifli bir set ortamımız var. Bunda ekibin etkisi çok büyük. Uzun çalışma saatlerinde böyle bir ekiple çalışabiliyor olmak bir oyuncu için büyük şans.

SEYİRCİYLE BAĞ KURDUM

◊ Seyirci sizi farklı bir karakterde izliyor. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

- Geri dönüşler harika! Özge, ilk bölümden itibaren seyirciyle bağ kurmayı başardı.

Özge’yi oynamak o kadar eğlenceli ki çoğu zaman setten eve enerjim daha da yükselerek dönüyorum. Çünkü ona hayat verebilmem için benim de iç enerjimi yüksek tutmam gerekiyor. Özge bana ilaç gibi geldi. Şimdiden, şimdiye kadar oynadığım karakterler arasında en sevdiğim oldu.