Damla Colbay: Hekimoğlu'nun çekimleri başlıyor

İzmir’e tatile gideceğini söyleyen genç oyuncu “Yakında tatile çıkıyorum yazlık kıyafet almaya geldim. Normalleşme sürecinden sonra sadece güvendiğim ve yakın olduğum arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Önlemleri esnetmemek lazım, maskelerimizi takalım” dedi.

1 ay sonra sete döneceklerinin de müjdesini veren oyuncu, “Seti çok özledim. Çok kısa sürede birbirimize alışmışken sete ara vermek beni üzmüştü” dedi.







