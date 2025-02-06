Damarlarında soylu kanla doğmuştu: Evlendi, kendi karısının "yedeği" oldu!

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Onun geleceği de daha dünyaya gözlerini açmadan önce bellidir zaten. Bir gün babasının yerine tahta çıkacaktır ve bütün hayatı buna göre şekillenir.

Bu tür aileler geleceği iyice garantiye almak için bir değil birçok çocuk dünyaya getirirler. Ola ki bir şey ters giderse ailenin tahtı elinde kalsın diye.

Ama veliahdın ardından dünyaya gelen çocuklar hep ikinci planda kalır. Elbette onlar da ailenin bütün olanaklarından, ayrıcalığından yararlanır ama yine de büyük kardeşin birkaç adım gerisinde kalırlar.

'İKİ NUMARALI' PRENS

İngiliz kraliyet ailesinin "iki numaralı" prensi Harry de bunlardan biri işte.

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Kendisinden iki yaş büyük olan ağabeyi William, bir gün babasının yerine tahta geçecek. Karısı Kate Middleton da kraliçe olacak. Sonra da sırasıyla çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor.

William evleninceye kadar taht sıralaması böyle değildi... William'ın hemen ardından kardeşi Harry geliyordu. Ama büyük kardeş evlenip çocuk sahibi olunca Harry giderek daha geri plana düştü.

Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk eden Harry, yazdığı kitapta da kendi ismini kendi verdi zaten: Yedek!

ŞİMDİ DE KARISININ 'YEDEĞİ' HALİNE GELDİ

Spare (Yedek) adlı kitabında büyük kardeşi William ile çocukluk ve gençlik yıllarında neler yaşadığını da orada kendi açısından anlattı. Tabii ki ailesine eleştiri yağmurunu da sürdürerek. William'ın öne çıkarıldığını, kendisinin hep geri planda tutulduğunu ileri sürdü.

Harry kitabında kendi doğumundan sonra babası Charles'ın, annesi Diana'ya "İkinci çocuk da doğdu. Ben görevimi tamamladım" dediğini kendisi anlattı zaten.

O kitabın ardından da herkes Harry'yi "yedek" olarak anmaya başladı.

Ağabeyi, geleceğin kralı William'ın başına bir şey gelirse onun yerine geçecek kişi...

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Ama uzmanlara bakılırsa Harry evlendikten ve özellikle de ABD'ye taşındıktan sonra ağabeyinin değil karısı Meghan Markle'ın yedeği haline geldi!

HOLLYWOOD HIRSLARININ KURBANI OLDU

Kraliyet uzmanlarına göre Harry, İngiliz kraliyet ailesinde aradığını bulamayan karısı Meghan'ın Hollywood'a dair hırslarının kurbanı oldu.

Onun yanında yönü belli olmayan bir yedeğe dönüştü. Dolayısıyla Harry'nin kişisel tarihi kendini başka bir ortamda, başka bir ülkede tekrarlamış oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin editörü Richard Eden, internet üzerinden yayınlanan Reading The Royals adlı programında Harry ile Meghan'ın vücut dillerine bakarak bu durumu açıkladı.

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Onun yorumuna göre özellikle halkın içinde oldukları zaman sergiledikleri sevgi gösterilerinin altında Meghan'ın yararına bir güç gözlemleniyor.

HARRY SANKİ KUAFÖR, MEGHAN DA MÜŞTERİSİ

Bu konuda verdiği örnek ise Harry ile Meghan'ın Time dergisinin 2021 yılında yayınlanan ekim sayısı için verdiği kapak pozu.

Eden o pozu "Sanki Harry bir kuaför ve Meghan da onun müşterisi... Yaptığı saçı ona gösteriyor gibi bir görüntü" diye yorumladı.

Zaten bu ilginç yorum o dönemde de sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yapılmıştı.

Harry'nin geçen zaman içinde karısı Meghan Markle'ın yanında sanki onun güdümündeymiş gibi görünmesi daha önce de konuşulan bir konuydu.

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Bu yorumlar çiftin geçen yıl çıktığı Nijerya gezisinde gündeme gelmişti.

HEP KARISININ GÖLGESİNDE KALDI

O turda Meghan Markle, birçok yoruma göre Harry'yi bile gölgede bıraktı.

Zaten yıllardır haklarında konuşulan "Harry, karısının gölgesi oldu. Sanki kraliyet ailesinde doğan Meghan, sonradan aralarına katılan Harry gibi" yorumlar yeniden alevlendi.

Prens Harry, bütün hemcinsleri gibi bu gezi sırasında da klasik giyim tarzından ödün vermedi. Meghan Markle ise yine bu gibi durumlarda adet olduğu üzere çeşit çeşit kıyafetleri ve takılarıyla bütün bakışları üzerinde topladı.

Ayrıca gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla Harry'yi geri planda bıraktı.

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MEGHAN ÇOK HIRSLI VE ÇOK AZİMLİ

Kraliyet yorumcusu Duncan Larcombe'un o dönemde OK! dergisine yaptığı değerlendirmeye göre 39 yaşındaki Harry, baskın bir karakteri olan 42 yaşındaki karısı Meghan Markle'ın yanında "orkestradaki ikinci kemancı" gibi görünüyor.

Larcombe'a göre "Meghan çok güçlü bir karakter, son derece hırslı ve çok azimli. Neredeyse her zaman Harry'yi gölgede bırakması da kaçınılmaz bir durum. Ondan daha fazla dikkat çekmesi normal."

Uzmana göre Prens Harry, her zaman karısının gölgesinde kalacak. Öte yandan onun değerlendirmesine göre Harry eskiden beri ilgi çekmekten çok fazla memnun olmayan bir kişiliğe sahipti.

Bunca ilgi görmekten hiçbir zaman keyif almadı. O yüzden de karısının böyle her yerde ön plana çıkması onu çok da rahatsız etmiyor.