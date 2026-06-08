Daha yeni başlamıştık

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ŞEBNEM, NURAY’I ÖĞRENDİ

Ekran yolculuğuna hızlı başlayan Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17, ikinci bölümüyle kalplerdeki yerini sağlamlaştırdı. Aras (Çağan Efe Ak) ve Leyla (Ceren Ayruk) arasında filizlenen aşk kıvılcımları romantizmi zirveye taşıdı. Aras’ın, Teoman’ın (Ata Yaşat) kardeşi olup olmadığını araştırmaya başlaması, heyecan ve gerilimi artırdı. Şebnem’in (Nesrin Cavadzade), kocası Hakan (Armağan Oğuz) ile Nuray’ın (Dilara Aksüyek) ilişkisini öğrenmesi bölümün ilk büyük sürprizi oldu.

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OYUN MU, GERÇEK Mİ?

Temponun bir an olsun düşmediği Daha 17’de, Teoman’ın kazayı öğrenmesi hikâyenin seyrini değiştirdi. Hakan’ın, Aras’ın kolyesini oğlu Teoman’da görmesiyle yaşadığı öfke patlaması, ilerleyen bölümlerde kopacak fırtınanın habercisi oldu. Final sahnesinde Teoman’ın, gizemli mesajlarla Aras’ı buluşmaya çağırması kafaları karıştırdı. Teoman’ın Aras’ı “Abi” diye karşılamasıyla nefesler tutuldu. İzleyiciler, bunun Teoman’ın yeni bir oyunu mu yoksa gerçek mi olduğunu öğrenmek için üçüncü bölümü beklemeye başladı.

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GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI

Aşk, ihanet, gerilim ve gizem dolu bölümüyle Daha 17, iki kategoride günün en çok izlenen yapımı oldu. Tüm Kişiler’de 5,74 izlenme oranı ve 20,08 izlenme payı; 20+ABC1’de ise 5,13 izlenme oranı ve 18,21 izlenme payı elde ederek birinciliğe ulaştı. Sadece Kanal D’de yayınlanan Daha 17, sahnelerden hazırlanan editler, yorumlar ve paylaşımlarla dijital mecralarda da pazar akşamının en çok konuşulan dizisi oldu.

GENÇLER VE SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

Daha 17’nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları sadece Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.