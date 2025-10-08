Daha yaÅŸayacak ne kadar Ã¶mrÃ¼ var belli deÄŸil... Kraldan hayÄ±rsÄ±z oÄŸluna gÃ¶z yaÅŸartan mesaj: Yine kÄ±yamadÄ±

Haberin DevamÄ±

Her ÅŸeyin Ã¶tesinde genÃ§ yaÅŸta Ã¶len Prenses Diana'yÄ± yÄ±llarca boynu bÃ¼kÃ¼k, sevilmeyen eÅŸ olarak bÄ±rakmasÄ± bile bunun kanÄ±tÄ±..

DiÄŸer yandan doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ aile ve konumu gereÄŸi hep duygularÄ±nÄ± geri planda tutmak onun hayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±.

70 yÄ±l tahtta oturan annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ona Ã¶ÄŸrettiÄŸi ilk ÅŸey belki de bu... MonarÅŸiyi ayakta tutmak onun en Ã¶nemli gÃ¶revi. Bu yÃ¼zden bazen ailesini bile gÃ¶rmezden gelebilir.

Tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemlerde kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bile saklamadÄ±ÄŸÄ± "dediÄŸim dedik" tavÄ±rlar Charles'Ä±n aslÄ±nda yeri geldiÄŸinde ne kadar katÄ± biri olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

YAPTIÄžI HER ÅžEYE RAÄžMEN KÃœÃ‡ÃœK OÄžLUNA KIYAMADI

Ama belli ki bu konuda bazÄ± istisnalar da var... Milyonlarca anne ve baba gibi evlatlarÄ±na kÄ±yamÄ±yor o da... Ne kadar kÄ±zsa da soÄŸuk davransa da hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karamÄ±yor.

Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r karÄ±sÄ± Meghan Markle ile birlikte aileye "kan kusturan" kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Harry'yi bile!

Ä°ngiliz kraliyet ailesinden son gelen haberlere gÃ¶re Kral Charles, Harry ile karÄ±sÄ± Meghan'a beklenmedik bir zeytin dalÄ± uzattÄ±.

Ãœstelik de daha geÃ§en ay oÄŸlu Harry'ye randevuyla buluÅŸup Ã¶ylesine bir ziyaretÃ§i gibi sadece 55 dakika ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± halde.

Kral Charles'Ä±n bunu nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±na gelirsek...

ONLARIN FOTOÄžRAFLARINA DA YER AÃ‡TI

Ä°ngiliz Mirror gazetesinin haberine gÃ¶re 76 yaÅŸÄ±ndaki Kral Charles, Kuzey Ä°rlanda'da bulunan resmi konutu Hillsborough Kalesi'nde bazÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±yor. Buna aile Ã¼yelerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± konutunun odalarÄ±nda sergilemek de dahil!

Mirror'Ä±n haberine gÃ¶re Kral Charles, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ve gelini Meghan Markle'Ä±n, konutunun resmi oturma odasÄ±nda bir Ã§erÃ§eve iÃ§inde yer alan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zenle seÃ§ti.

Bir kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihi saraylarÄ±n odalarÄ±nda yer alacak fotoÄŸraflarÄ±n hangilerinin uygun olduÄŸu konusunda karar alÄ±nÄ±r.

Aile Ã¼yeleri de fikirlerini beyan eder. Ancak yine de son karar hÃ¼kÃ¼mdara yani bu durumda Kral Charles'a ait.

Kral'Ä±n seÃ§imine gÃ¶re gÃ¶re artÄ±k hayata veda edenlerin yanÄ± sÄ±ra hayatta olan aile Ã¼yelerini Ã§erÃ§eve iÃ§indeki fotoÄŸraflarÄ± konutun resmi oturma odasÄ±na yerleÅŸtirildi.

Kral Charles konutunda Harry ile Meghan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±na da yer verdi.Â Bu durum, kanserle boÄŸuÅŸan Kral'Ä±n oÄŸluna kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Ä°KÄ° KARDEÅž AYRILDI AMA FOTOÄžRAFLARI YAN YANA

Bunlar arasÄ±nda Harry ile Meghan Markle'Ä±n niÅŸan gÃ¼nÃ¼ Ã§ekileni bir fotoÄŸrafÄ±, Sussex Ã§iftinin Charles daha prens iken Camilla, Kate Middleton, Prens William ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi baÅŸka bir fotoÄŸraf yan yana yer alÄ±yor.

BaÅŸka bir kÃ¶ÅŸede ise Prens William ile Prens Harry'nin daha genÃ§ olduÄŸu yÄ±llarda Ã§ekilen iki fotoÄŸraf yan yana duruyor.

2020 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerini bÄ±rakan Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. OÄŸullarÄ± Archie'yi henÃ¼z bebekken Ã¼lkeden gÃ¶tÃ¼ren Ã§iftin Lilibet adÄ±nÄ± verdikleri bir de kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

BeÅŸ yÄ±ldÄ±r Harry ile Meghan, aileye yÃ¶nelik eleÅŸtirilerini bazen dozunu artÄ±rarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Bir ara Harry ile Meghan'Ä±n unvalarÄ±nÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ±na dair sÃ¶ylentiler yayÄ±lsa da bÃ¶yle bir adÄ±m gelmedi.

Fakat William'Ä±n tahta geÃ§mesinden sonra bazÄ± radikal kararlar alacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.