Arka Sokaklar 17. sezona başlıyor... Daha tempolu daha aksiyonlu

◊ Bu sene 17’nci sezona başladınız. Yeni sezonla ilgili neler söylemek istersiniz?



- Zafer Ergin: Bizim için her sezon yeni bir heyecan demek. Seyircilerimiz de bu heyecanı bizimle paylaşıyorlar. 17’nci sezonu da ilgiyle takip edeceklerine eminim.

- İlker İnanoğlu: Her sezonun farklı bir yeri oluyor. Heyecanımız hiç bitmiyor. Bunun 17’nci sezonda da artarak devam edeceğini düşünüyorum.

- Özgür Ozan: Her yeni sezona yeni bir heyecanla başlıyoruz. İzleyicilerimize bu sezon yine aksiyonu bol hikâyeler anlatacağız.

- Ozan Çobanoğlu: Yeni sezon, gerçekten sürprizlerle dolu. Eski tarzımızı muhafaza ederek, yenilikçi çekim teknikleriyle daha tempolu daha aksiyonlu bir sezon inşa edeceğiz.

- Oya Akar: Dile kolay 633’üncü bölümle başlıyoruz. “Arka Sokaklar” artık Türk dizileri arasında fenomen olmuş bir iş. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ederiz.



TAZE KAN HER ZAMAN İYİDİR



◊ Oyuncu kadrosunda yenilikler var... “Arka Sokaklar” ailesi büyüyerek çoğalmaya devam ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

- Ozan Çobanoğlu: Evet, yenilikler var. Uzun süreli işlerde oyuncu değişimleri kaçınılmaz oluyor. Taze kan her zaman iyidir diye düşünüyorum.

- Özgür Ozan: Her yıl diziye taze kanlar katılıyor. Belki de bu kadar uzun soluklu olmasının sebeplerinden biri de budur. Her gelen kendinden bir şeyler katıyor. Yeni insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum.

- Zafer Ergin: Oyuncu kadrosundaki yenilikler her sezonun daha renkli geçmesine katkı sağlıyor. “Arka Sokaklar” büyük bir ailedir. Yeni gelen arkadaşlarımızın hepsine güzel bir sezon diliyorum.

- Oya Akar: Evet, hem gidenler hem gelenler var. 7 yıllık partnerim Şevket Çoruh bu sene olmayacağı için üzgünüm tabii. Selin karakteri için hikâye farklı bir yere evrilecek, ne olacağını ben de merakla bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlar da dizimize renk katacaklardır.

- İlker İnanoğlu: Her sezonun farklı bir yeri oluyor. Heyecanımız hiç bitmiyor. Bunun 17’nci sezonda da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. “Arka Sokaklar”ın başarısı biraz da buradan kaynaklanıyor. Yeni giren karakterler öyküyü besliyor ve ona bir şeyler katarak devam ediyor. Yeni katılan arkadaşlar çok başarılı. Aramızdan ayrılanlar da var tabii, herkes için hayırlı bir sezon diliyorum. “Arka Sokaklar” büyük bir aile.

GÜNDEMİ YAKALAMAKTA EMSALSİZİZ



◊ Arka Sokaklar her zaman günceli yakalayan ve toplumda karşılığı olan konulara yer veriyor. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?



- İlker İnanoğlu: “Arka Sokaklar” hikâyeleriyle güncel hayatı yakalıyor ve gerçekçi. 17 sezondur vazgeçmediğimiz bir özelliğimiz bu. Seyirci de bunu çok seviyor. Gündemi yakalayıp onu seyirciye ulaştırmak gibi bir misyonumuz var. Ve bu konuda emsalsiz olduğumuzu düşünüyorum.

- Özgür Ozan: “Arka Sokaklar” sokaktaki insanın nabzını yıllardır çok iyi tutuyor. Projenin kendi kendini yenileyebilmesi de bu sebeple oluyor bence.

- Ozan Çobanoğlu: Bizim mottomuz her zaman samimiyet olmuştur. O samimiyeti gerçek hikâyelerle gerçekçi oyunculuklarla yansıtmak istiyoruz. Bu da bizi izlenir kılıyor.

- Zafer Ergin: Hikâyeler sürekli değiştiği, karakterlere her sezon yenileri eklendiği için dizi güncelliğini hiç kaybetmiyor. Bunun da uzun soluklu bir yolculuk neticesinde oluştuğunu düşünüyorum.

- Oya Akar: “Arka Sokaklar”ın bu duruşunu çok kıymetli buluyorum.

Seyircimizin de bu kadar uzun süre bizi bırakmamasında bu durumun etkili olduğunu düşünüyorum.

◊ Tüm Türkiye’nin sevdiği karakterlere her sezon yenilikler katarak hayat vermek nasıl bir duygu?

- Özgür Ozan: Büyük bir ailenin içinde olduğumu hissettiriyor. Bu duyguyu 17 yıldır yaşıyorum. Her sezon seyircilerimizin ilgisi çoğalarak büyüyor. Bu inanılmaz gurur verici.

- Ozan Çobanoğlu: Kendi adıma, karakteri bozmadan geliştirmeyi amaçladım hep. Bu amacıma da her yıl ulaşabildim sanırım. Bu yıl da aynı adamı göreceksiniz fakat biraz daha olgunlaşmış daha büyümüş daha çok öğrenmiş... Tıpkı gerçek hayattaki gibi...

- Zafer Ergin: Bence karakterleri seyircilerimiz artık ailelerinden biri gibi görüyor. Rıza baba gibi topluma örnek olan bir karakteri canlandırmak bana keyif veriyor.

- Oya Akar: Her yeni sezon önceki sezonların başarısıyla daha büyük sorumluluklar yüklüyor omzumuza. Bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz.

- İlker İnanoğlu: Bu duyguyu uzun yıllardır yaşıyorum. Ama “Arka Sokaklar” benim için çok özel bir proje. Engin Müdür’e hayat vermeyi çok seviyorum ve bununla gurur duyuyorum.