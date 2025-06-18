Artık gizli köşelerde buluşmuyorlar... Kaderden kaçamayıp aşık oldular... Ünlü çift evlilik yolunda!

Haberin Devamı

29 yaşındaki Lipa ile 34 yaşındaki Turner, önce gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları aşklarının daha ilk gününden itibaren meraklıların ilgi odağı haline geldi.

Zaten sonra onlar da artık kameralardan kaçmayı bıraktılar ve sokaklarda el ele aşk gösterileri sergilemeye başladılar.

Uzun zamandır da nişanlandıkları söylentileriyle gündemdeydi genç aşıklar...

Sonunda Dua Lipa, bu söylentileri Vogue dergisinin İngiltere baskısı için verdiği röportajda doğruladı. Özetle Lipa ve Turner gerçekten de birlikte bir yuva kurmak üzere yola çıktılar.

ONLARI KADER BİR ARAYA GETİRMİŞ

Güzel şarkıcı o röportajda başka bazı açıklamalar da yaptı. Daha tanışmalarından önce Callum Turner'ın sürekli bir yerlerde karşısına çıktığını, hatta aynı zamanda aynı kitabı okuduklarını bile söyledi.

Haberin Devamı

Bir başka deyişle Turner ile Lipa'nın yolları onlar daha tanışmadan çok zaman önce kesişmiş.

Buna çarpıcı bir örnek... 2014 yılında Lipa, La Bodega Negra adlı mekand çalışmış. Tam o sırada Callum Turner da aynı yere gidip bu kuruluşun önünde bir fotoğraf çektirmiş.

2020 yılında ikisi de aynı partiye katılmışlar. Ama bunu keşfetmeleri için tanışıp aşık olmaları gerekmiş. Gittikleri o partide her ikisi de farklı zamanlarda aynı kişiyle hatıra fotoğrafı çektirmişler,

Lipa "Bizim birçok ortak arkadaşımız, tanıdığımız var" diyerek anlattı.

ONU DAHA ÖNCE AYNI KAFEDE GÖRMÜŞTÜ... O ZAMAN TANIŞMAMIŞLARDI

Sonunda birbirleriyle The River Cafe adlı mekanda tanıştı iki genç ünlü. Ama daha öncesinde Dua Lipa babasıyla aynı yerde kahvaltı ederken Callum'u görmüş zaten.

Dua Lipa'nın o röportajda anlattığına göre bir keresinde de Turner, Lipa'ya hangi kitabı okuduğunu sordu.

O da Hernan Diaz'ın Trust adlı romanını okuduğunu söyledi. İşte o sırada ikisi de aynı zamanda aynı kitabı okuduklarını fark ettiler.

Haberin Devamı

Özetlemek gerekirse Dua Lipa ile Callum Turner, bütün bunların ardından birlikte olmaya yazgılı olduklarının farkına vardı.

KADERDEN KAÇMAYIP SONUNDA NİŞANLANDILAR

Dua Lipa, yine aynı dergiye verdiği röportajda Callum Turner ile nişanlandıkları söylentilerini de doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Lipa "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

Lipa ile 35 yaşındaki Turner arasındaki ilişkinin ciddi olduğu aylardır belliydi aslında. Son dönemin aranan oyuncularından biri olan Turner, sevgilisini çıktığı turnede de yalnız bırakmadı hiç.

Hatta son olarak turnenin Milano ayağında onunla birlikteydi. İki sevgili orada da aşk tazeledi.

Dua Lipa o buluşma anında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatta bir süredir Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyordu. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük oldu. Zaten Lipa da bu gelişmeyi ilk elden doğruladı.

ÖNCE SAKLANDILAR: Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı. İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti. Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa 'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.