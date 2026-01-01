Daha ÅŸimdiden saÃ§Ä±nÄ± boyadÄ±, satenlere bÃ¼rÃ¼ndÃ¼: 30 yaÅŸÄ±na gelince ne giyeceksin acaba

Haberin DevamÄ±

Daha o, dÃ¼nyadan habersiz bir bebekken annesi onu Ã¶yle giydirip kuÅŸatÄ±rdÄ± ki yaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda bir moda Ã¶ncÃ¼sÃ¼ oldu. YaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼p dÃ¼nyanÄ±n farkÄ±na varmaya baÅŸlayÄ±nca hele bir de genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa adÄ±m atÄ±nca durumu daha da deÄŸiÅŸti.

Daha 14 yaÅŸÄ±nda ama saÃ§Ä±nÄ± boyatÄ±yor, makyaj yapÄ±yor ve hatta 30'lu yaÅŸlarÄ±ndaki kadÄ±nlar gibi giyiniyor. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde sergiledi.

BÄ°RKAÃ‡ SENEYE KADAR ANNESÄ°NE RAKÄ°P OLACAK

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸu Harper Beckham. Yani Victoria ve David Beckham'Ä±n Ã¼Ã§ erkek evlattan sonra dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ±...

DoÄŸrusu Harper Seven Beckham, daha dÃ¼nyaya geldiÄŸi gÃ¼nden itibaren Ã¼nlÃ¼ anne ve babasÄ± sayesinde milyonlarÄ±n ilgisini Ã¼zerinde topladÄ±. Zaman geÃ§tikÃ§e bu ilgi daha da arttÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re zaman geÃ§ip genÃ§ kÄ±z olduÄŸunda hatta hayatÄ±na birileri girdiÄŸinde paparazziden baÅŸÄ±nÄ± alamaz hale bile gelecek. Daha da Ã¶tesinde Spice Girls grubuyla Ã¼nlendikten sonra moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan annesine bile rakip olacak.

Zaten geleceÄŸinin iÅŸaretlerini de ÅŸimdiden verdi.





DÃœÄžÃœNÃœN EN Ã‡OK DÄ°KKAT Ã‡EKEN KONUKLARINDAN BÄ°RÄ°YDÄ°

Victoria ve David Beckham, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Ã¼nlÃ¼ ÅŸef Gordon Ramsay ile karÄ±sÄ± Tana'nÄ±n altÄ± Ã§ocuÄŸundan biri olan Holly ile madalyalÄ± yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Adam Peaty'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±ldÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼n sahibi Ramsay ailesiyle sÄ±kÄ± fÄ±kÄ± olan Victoria ve David Beckham'a Ã§ocuklarÄ± Romeo, Cruz ve Harper da eÅŸlik etti. Ä°ki delikanlÄ± kardeÅŸ, klasik sayÄ±lacak bir giyim tarzÄ± seÃ§ti. BabalarÄ± gibi resmi giyindi.

Victoria, kendi tasarÄ±mÄ± olan petrol rengi saten bir elbise giydi. Ailenin en Ã§ok dikkat Ã§eken Ã¼yesi Harper Beckham ise annesinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan siyah bir elbise giydi. Ãœzerine de tÃ¼ylÃ¼ bir etol aldÄ±.

Ã‡antasÄ±, topuklu ayakkabÄ±sÄ± ve boyalÄ± saÃ§larÄ±yla gayet gÃ¶steriÅŸli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergileri Harper. DoÄŸrusu onun bu giyimi kuÅŸamÄ± da bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan beÄŸenilirken, aÄŸÄ±r bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutuldu.

Victoria Beckham dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in kendi imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan petrol rengi bir kÄ±yafet giydi.

ANNESÄ°NE ELEÅžTÄ°RÄ° YAÄžDI

BirÃ§ok kiÅŸi Harper yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, anneleri ya da ablalarÄ±na Ã¶zenip onlar gibi giyinip kuÅŸanmaya meraklÄ± olduÄŸunu savundu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸte olanlara gÃ¶re Harper'Ä±n giyiminde ve kuÅŸamÄ±nda yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan farklÄ± bir ayrÄ±ntÄ± yok.

Ama Harper'Ä±n daha 14'Ã¼nde yaÅŸÄ±ndan bu kadar bÃ¼yÃ¼k giyinmesini eleÅŸtirenler de oldu. Daha doÄŸrusu onu deÄŸil de annesi Victoria'yÄ±.

Bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zÄ±n makyaj yapmasÄ±na, saÃ§Ä±nÄ± boyamasÄ±na, 30 yaÅŸÄ±ndakiler gibi topuklu ayakkabÄ±larla gezmesini hoÅŸ karÅŸÄ±lamayanlar "Victoria, daha reÅŸit bile olmamÄ±ÅŸ kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¶yle giydirerek ona iyilik yapmÄ±yor" diye eleÅŸtirdi.

Bu gruptakiler "Daha 14 yaÅŸÄ±nda bÃ¶yle giyiniyor. Acaba 20 ya da 30'lu yaÅŸlarÄ±nda ne giyecek?" diye sordu.

ZENGÄ°N AÄ°LE Ã‡OCUÄžUNUN HALÄ° BAÅžKA

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harper Beckham ile ilgili dikkat Ã§eken tek ayrÄ±ntÄ± giyimi kuÅŸamÄ± deÄŸil. Daha Ã§ok genÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen gelecekte kazanacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k paralarÄ± da ÅŸimdiden garantilemiÅŸ olmasÄ±.

Son geliÅŸmeyi duyan birÃ§ok kiÅŸinin yorumuna bakÄ±lÄ±rsa Harper Beckham, birkaÃ§ yÄ±la kadar tÄ±pkÄ± Kylie Jenner gibi kozmetik dÃ¼nyasÄ±ndan milyonlar kazanacak.

Beckham ailesinden gelen yeni haberlere gÃ¶re Harper, mÃ¼zikten sonra moda dÃ¼nyasÄ±na geÃ§en annesinin adÄ±mlarÄ±nÄ± takip edecek.

HenÃ¼z 14 yaÅŸÄ±nda olan Harper'Ä±n yakÄ±n bir gelecekte bir kozmetik markasÄ±nÄ±n 'patroniÃ§esi' olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Elbette ailesinin desteÄŸiyle.

The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re Victoria Beckham, kÄ±zÄ±nÄ±n tam adÄ±yla bir ÅŸirket kurdu. Harper Seven Beckham adÄ±ndan hareketle H7B Limited adlÄ± bu ÅŸirket aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla HIKU BY Harper adÄ±yla bir marka baÅŸvurusunda bulundu.

Bu da Victoria Beckham'Ä±n, kÄ±zÄ± Harper'a 'hediyesi' olan ÅŸirketin ilk adÄ±mÄ±..

ÅžÄ°MDÄ°DEN MAKYAJIN Ä°NCELÄ°KLERÄ°NÄ° Ã–ÄžRENÄ°YOR

Gazeteye konuÅŸan bir kaynak "Harper modayÄ± ve makyajÄ± seviyor. Åžimdiden makyaj derslerine de baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu.

Bu kaynaÄŸa gÃ¶re amaÃ§ "popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼rden ve Kore kozmetiÄŸinden ilham alarak genÃ§ kÄ±zlara ulaÅŸmak."

Ã–zetle Harper Beckham daha eÄŸitimini bile tamamlamadÄ± ama annesi sayesinde daha ÅŸimdiden patron olmayÄ± garantiledi... Tabii ki bununla birlikte cÃ¼zdanÄ±na girecek milyonlarÄ± da!

YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re her ne kadar biri yeÅŸil sahalarda diÄŸeri de mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyerlerine baÅŸlasa da David ve Victoria'nÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir ticari zekasÄ± var.. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n yeteneklerini ve hobilerini iÅŸ fÄ±rsatÄ±na Ã§evirme konusunda da gayet yetenekliler...

Ã‡OCUKLARINI DESTEKLEMEK Ä°Ã‡Ä°N ELLERÄ°NDEN GELENÄ° YAPIYORLAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harper Seven, gelecekte bÃ¶yle bir iÅŸe adÄ±m atabileceÄŸinin iÅŸaretlerini epeydir veriyor. Annesi Victoria, uzun sÃ¼redir kendi markasÄ±nÄ±n kozmetik Ã¼rÃ¼nlerini kÄ±zÄ±nÄ±n tanÄ±tmasÄ±na izin veriyor. Bu amaÃ§la Ã§ekilmiÅŸ videolarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Bu arada Harper Beckham, giyim kuÅŸamÄ±yla da 'sÃ¼sÃ¼ne pÃ¼sÃ¼ne' dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor. Ailece gittikleri yerlerde annesinin markasÄ±na ait aslÄ±nda yaÅŸÄ±na uygun olmayan kÄ±yafetler giyiyor. Bu yÃ¼zden de Victoria ve David Ã§ok eleÅŸtiri alÄ±yor.

Ã–zetle...Harper Seven Beckham, dÃ¼nyaya geldiÄŸinden bu yana ailesinin zenginliÄŸinin nimetlerinden yararlanÄ±yor. Belki kendisi yaÅŸÄ±nda milyonlarca genÃ§ kÄ±z tÄ±pkÄ± onun gibi giyimine kuÅŸamÄ±na ve makyajÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼n. Ama pek azÄ±nÄ±n ailesinin daha ÅŸimdiden onlara marka kuracak olanaÄŸÄ± bulunuyor.