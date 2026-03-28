'Daha On Yedi'nin okuma provası yapıldı... Aras'ın hikayesi çok konuşulacak

NESRİN CAVADZADE ŞEBNEM ROLÜNDE

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni projede izleyici karşısına güçlü bir kadın rolüyle çıkmaya hazırlanıyor. Cavadzade’nin hayat vereceği Şebnem, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Dizinin ana karakteri Aras’ı ise doğal karizması ve cesaretiyle dikkat çeken Çağan Efe Ak canlandırıyor.

Hikayede yıllardır aradığı kardeşinin izini süren Aras’ın yolu, Teoman’la kesişiyor. Teoman rolüne Ata Yaşat hayat veriyor. Leyla rolünde Ceren Ayruk yer alırken, Leyla’nın babası Hakan’ı Armağan Oğuz canlandırıyor.

İDDİALI OYUNCU KADROSU

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat gibi isimler bir araya geliyor.

BİR BODRUM HİKAYESİ

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alan Daha On Yedi, İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikaye sunuyor.

YAKINDA KANAL D’DE

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Daha On Yedi, önümüzdeki günlerde İstanbul’da sete çıkacak. Ardından çekimler Bodrum’da devam edecek. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandıran Daha On Yedi, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.