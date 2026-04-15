Daha On Yedi'nin gençlerinden ilk selfie'ler

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 10:50

Kanal D'nin duygu yüklü bir aile hikayesini Bodrum'un eşsiz fonunda ekranlara taşımaya hazırlanan yeni dizisi Daha On Yedi'den ilk selfie'ler geldi. Okuma provası ve İstanbul'daki çekimlerde rollerine kısa sürede uyum sağlayıp kaynaşan ekip, o anları selfie çekerek ölümsüzleştirdi. Aralarındaki uyum ve samimiyeti objektiflere de yansıtan oyuncuların paylaşımlarına yorum yağdı. Daha On Yedi etiketli gönderilerde "Harikasınız. İzlemek için sabırsızlanıyoruz", "Bu ekip yakar ortalığı", "Çok tatlısınız" ifadeleri öne çıktı.

AİLE BAĞLARI, DOSTLUK, AŞK...

Çekimleri İstanbul Özel Fransız Lape Hastanesi'nde başlayan Daha On Yedi, yıllardır aradığı kardeşinin izini süren Aras'ın hikayesini merkeze alıyor. Geçmişine ve ailesine ulaşmaya çalışan Aras'ın öyküsü İstanbul'dan Bodrum'a uzanıyor. Sonrasında aile bağları, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık ve aşk temaları etrafında derinleşen Daha On Yedi, izleyiciyi duygusal bir serüvene davet ediyor.

CAVADZADE ANNE OLDU!

Güçlü hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da dikkat çeken Daha On Yedi, genç isimlerle yıldızları bir araya getiriyor. Nesrin Cavadzade dizide güçlü bir kadın karakter olan anne Şebnem'e hayat veriyor. Hikâyeyi gözünden izleyeceğimiz Aras'ın yolunun kesiştiği Teoman'ı Ata Yaşat oynuyor. Leyla'ya Ceren Ayruk, Leyla'nın babası Hakan'a Armağan Oğuz hayat veriyor. 

GENİŞ OYUNCU KADROSU

Daha On Yedi'nin zengin oyuncu kadrosunda Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu projenin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor.

Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in birlikte kaleme aldıkları Pastel Film imzalı Daha On Yedi, yakında Kanal D'de ekran yolculuğuna başlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
