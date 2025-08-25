×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 09:59

Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan üç çocuklu karı koca yakın bir zaman sonra hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçen yılın başından beri aldıkları kötü haberlerle mutlu ve huzurlu aile yaşamları sarsılan William ve Kate bu gidişe dur demek için harekete geçti.

Haberin Devamı

Önce Kral Charles’ın hemen ardından da Kate Middleton’ın kansere yakalanması zaten Harry-Meghan çiftiyle süren kavgalarıyla sarsılan İngiliz kraliyet ailesinin derinden yaraladı.

Halkın sevgilisi olan ve tıpkı bir Hollywood yıldızı gibi dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan Galler Prensesi Kate Middleton gördüğü tedavilerin ardından iyileşse de ünlü ailenin hayatı artık bambaşka bir hal aldı.

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Tedavisinin ardından kraliyet görevlerine dönse de artık kendi sağlığını ve aile hayatını her şeyin önüne koyacağını söyleyen Kate kritik konumu ve özel hayatı arasında zorlu bir denge tutturmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Bu yolda en büyük destekçisi de eşi Prens William… epey ileri yaşta tahta çıkabilen babası Kral Charles kansere yakalanınca tüm planları altüst olan William zaten tüm hayatını kral olacağını bilerek yaşadı.

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Ancak Charles’ın giderek bozulan sağlığı yüzünden William beklediğinden çok daha önce tahta oturmak zorunda kalabilir. Ve anlaşılan monarşiyi modernleştireceği ve birçok şeyi değiştireceği söylenen William bu planı çoktan yola koymaya başladı.

William ve Kate Middleton çifti hayatlarında yeni bir sayfa açmaya ve şu anda yaşadıkları evden ayrılmaya hazırlanıyor.

Taht sıralamasında bir numarada yer alan ve bu konumdaki kraliyet üyelerine verilen Galler Prens ve Prensesi unvanını taşıyan William ve Kate çifti 2022’de kendilerine tahsis edilen Kensington Sarayı’ndan taşınıp Windsor'da bulunan Adelaide Cottage adındaki kraliyet konutuna taşınmıştı.

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Saray yerine çok daha küçük ve gösterişsiz bir ev tercih eden çift bir kez daha ev değiştirmeye ve yine Windsor Kalesi arazisi içinde yer alan Fort Belvedere konutuna taşınmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDefterinde tek bir cümle yazıyor: Karıma dokunan yanar Kardeşinden çoktan vazgeçmişti… Amcasını da silip attıDefterinde tek bir cümle yazıyor: Karıma dokunan yanar! Kardeşinden çoktan vazgeçmişti… Amcasını da silip attıHaberi görüntüle

Yeni yıla kadar taşınma işlerinin bitmesini arzu eden aile İskoçya’daki tatillerinde ortaya çıktılar ve aile boyu yaptıkları kilise ziyaretine giderken arabalarının içinde görüntülendiler.

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Kate ve William daha da gözlerden uzakta, sadece üç çocuklarına ve ailelerine ilgi gösterecekleri yeni konutlarında sessizlik ve sakinlik arıyorlar. Ama bir yandan da yaklaşan taht günleri hakkında bir ipucu vermiş oluyorlar.

İngiliz kraliyet ailesinin yüz yıllardır sürdürdüğü lüks içindeki ayrıcalıklı hayatı tahta çıkınca sonlandıracağı söylenen William’ın kraliyeti modernleştirmeye ve ülkenin yönetimin ve genel olarak hayatında giderek daha az söz sahibi yapmaya kararlı olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

İngiltere’de halkın büyük bir bölümü Galler Prens ve Prensesini çok sevse de kraliyet ailesinin vergilerle karşılanan ayrıcalıklı hayatlarından memnun olmayan da çok sayıda insan var.

Sürekli hayır işleri yapan ve ülkenin veliaht prensi olarak geleneklere uygun şekilde hayır kurumlarının da başkanlığını üstlenen William’ın bu çalışmalarına boş bir heves gibi bakmadığı biliniyor.

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Bu yüzden de kraliyeti asırlardır konumlandığı yerden daha aşağı taşımaya, halkla daha adil şekilde buluşturmaya çalışacağı söyleniyor.

Bu saraylardan daha küçük konutlara taşınmak da bunun ilk adımlarından ve William’ın geleceğin kralı olarak olumlu bir örnek oluşturmak istemesinden kaynaklanıyor…

Haberin Devamı

Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Ünlü çift böylece bir yandan da hâlâ hastalığının yorucu etkileriyle boğuşan Kate Middleton’a daha fazla mahremiyet ve sürekli göz önünde olmadan yaşama şansı tanıyacak…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!