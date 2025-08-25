Daha kral olmadan tüm kuralları yıkıp geçti… ‘Bize saray değil sıcak bir yuva lazım’

Haberin Devamı

Önce Kral Charles’ın hemen ardından da Kate Middleton’ın kansere yakalanması zaten Harry-Meghan çiftiyle süren kavgalarıyla sarsılan İngiliz kraliyet ailesinin derinden yaraladı.

Halkın sevgilisi olan ve tıpkı bir Hollywood yıldızı gibi dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan Galler Prensesi Kate Middleton gördüğü tedavilerin ardından iyileşse de ünlü ailenin hayatı artık bambaşka bir hal aldı.

Tedavisinin ardından kraliyet görevlerine dönse de artık kendi sağlığını ve aile hayatını her şeyin önüne koyacağını söyleyen Kate kritik konumu ve özel hayatı arasında zorlu bir denge tutturmaya çalışıyor.

Bu yolda en büyük destekçisi de eşi Prens William… epey ileri yaşta tahta çıkabilen babası Kral Charles kansere yakalanınca tüm planları altüst olan William zaten tüm hayatını kral olacağını bilerek yaşadı.

Ancak Charles’ın giderek bozulan sağlığı yüzünden William beklediğinden çok daha önce tahta oturmak zorunda kalabilir. Ve anlaşılan monarşiyi modernleştireceği ve birçok şeyi değiştireceği söylenen William bu planı çoktan yola koymaya başladı.

William ve Kate Middleton çifti hayatlarında yeni bir sayfa açmaya ve şu anda yaşadıkları evden ayrılmaya hazırlanıyor.

Taht sıralamasında bir numarada yer alan ve bu konumdaki kraliyet üyelerine verilen Galler Prens ve Prensesi unvanını taşıyan William ve Kate çifti 2022’de kendilerine tahsis edilen Kensington Sarayı’ndan taşınıp Windsor'da bulunan Adelaide Cottage adındaki kraliyet konutuna taşınmıştı.

Saray yerine çok daha küçük ve gösterişsiz bir ev tercih eden çift bir kez daha ev değiştirmeye ve yine Windsor Kalesi arazisi içinde yer alan Fort Belvedere konutuna taşınmaya hazırlanıyor.

Yeni yıla kadar taşınma işlerinin bitmesini arzu eden aile İskoçya’daki tatillerinde ortaya çıktılar ve aile boyu yaptıkları kilise ziyaretine giderken arabalarının içinde görüntülendiler.

Kate ve William daha da gözlerden uzakta, sadece üç çocuklarına ve ailelerine ilgi gösterecekleri yeni konutlarında sessizlik ve sakinlik arıyorlar. Ama bir yandan da yaklaşan taht günleri hakkında bir ipucu vermiş oluyorlar.

İngiliz kraliyet ailesinin yüz yıllardır sürdürdüğü lüks içindeki ayrıcalıklı hayatı tahta çıkınca sonlandıracağı söylenen William’ın kraliyeti modernleştirmeye ve ülkenin yönetimin ve genel olarak hayatında giderek daha az söz sahibi yapmaya kararlı olduğu söyleniyor.

İngiltere’de halkın büyük bir bölümü Galler Prens ve Prensesini çok sevse de kraliyet ailesinin vergilerle karşılanan ayrıcalıklı hayatlarından memnun olmayan da çok sayıda insan var.

Sürekli hayır işleri yapan ve ülkenin veliaht prensi olarak geleneklere uygun şekilde hayır kurumlarının da başkanlığını üstlenen William’ın bu çalışmalarına boş bir heves gibi bakmadığı biliniyor.

Bu yüzden de kraliyeti asırlardır konumlandığı yerden daha aşağı taşımaya, halkla daha adil şekilde buluşturmaya çalışacağı söyleniyor.

Bu saraylardan daha küçük konutlara taşınmak da bunun ilk adımlarından ve William’ın geleceğin kralı olarak olumlu bir örnek oluşturmak istemesinden kaynaklanıyor…

Ünlü çift böylece bir yandan da hâlâ hastalığının yorucu etkileriyle boğuşan Kate Middleton’a daha fazla mahremiyet ve sürekli göz önünde olmadan yaşama şansı tanıyacak…