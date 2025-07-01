Daha hayattayken bÃ¼tÃ¼n planÄ±nÄ± yaptÄ±... HayÄ±rsÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu cenaze tÃ¶reninin onur konuÄŸu olacak

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "haÅŸarÄ± prensi" Harry, 2018 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle ile bir karar almÄ±ÅŸ ve gÃ¶revlerinden geri Ã§ekilmiÅŸti..

Ailenin Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼yelerinden biri olan Harry ile Meghan, bundan bÃ¶yle kendilerine baÅŸka bir hayat kuracaklardÄ±.Â

Â

BEÅž YILDA NELER NELER YAÅžANDI

SÃ¶ylediklerini de yaptÄ±lar zaten. O sÄ±rada minicik bir bebek olan oÄŸullarÄ± Archie'yi de alÄ±p Ã¶nce Kanada'ya sonra ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±.



Ã–nce KraliÃ§e'nin kocasÄ± Prens Philip, sonra da KraliÃ§e 2. Elizabeth Ã¶ldÃ¼. YÄ±llarÄ±n veliahtÄ± Charles kral olarak tahta Ã§Ä±ktÄ±.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Harry gerekli durumlarda kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine Ã¼lkesine gitse de ailesiyle arasÄ± giderek aÃ§Ä±ldÄ±.



Ã–zellikle babasÄ± Charles ve bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸi William ile aralarÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ler atÄ±ldÄ±.. 2020'den bu yana geÃ§en beÅŸ yÄ±l iÃ§inde birÃ§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti Ã¶zetle...



Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re deÄŸiÅŸmeyen bir ayrÄ±ntÄ± var...



Harry, ne yaparsa yapsÄ±n, ne sÃ¶ylerse sÃ¶ylesin ailesiyle arasÄ±ndaki kan baÄŸÄ±nÄ± asla silemeyecek. BabasÄ± da bunun farkÄ±nda...

CENAZE TÃ–RENÄ°NDE HAYIRSIZ OÄžLUNA DA YER AÃ‡TI

Tam da bu yÃ¼zden herkes ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n, Kral Charles bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gittiÄŸinde oÄŸlu Harry ve karÄ±sÄ± Meghan Markle da onu ebediyete uÄŸurlayanlar arasÄ±nda yerlerini alacak.



Ãœstelik de sanki aileden hiÃ§ ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ gibi.. Yani KraliÃ§e'nin cenaze tÃ¶reninde olduÄŸu gibi 'kaÃ§ak' gibi gelip gitmeyecek Harry.



The Telegraph gazetesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Charles, kendi cenaze tÃ¶renine 40 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ve 43 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä± dahil etmekle kalmadÄ±.



OnlarÄ±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve neredeyse hiÃ§ gÃ¶remediÄŸi iki torunu Archie ile Lilibet'i de hesaba kattÄ±.



Gazetenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne bakÄ±lÄ±rsa Kral Charles zamanÄ± geldiÄŸinde kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'nin ailenin "merkezinde" hak ettiÄŸi yeri almasÄ± iÃ§in gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±.Â



Saray yetkilileri, kader gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde her ÅŸeyin yerli yerinde olmasÄ± iÃ§in kilise ve polisten Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle sÄ±k sÄ±k toplantÄ±lar yapÄ±yor ve bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar tekrar tekrar gÃ¶zden geÃ§iriliyor.

Haberin DevamÄ±

Harry ve Meghan'Ä±n bu planlarÄ±n neresinde olduÄŸuna gelirsek... Daha ilk Ã¶lÃ¼m duyurusundan tÃ¶ren ayalÄ± ve topraÄŸa verilme anÄ±na kadar bÃ¼tÃ¼n plana onlar da dahil edilmiÅŸ durumda.Bu konudaki iddialara biraz daha ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla bakarsak... Plana gÃ¶re Harry ve aÄŸabeyi William ile birlikte Londra sokaklarÄ±ndaki geÃ§it tÃ¶reninde yan yana yÃ¼rÃ¼yecek.Buna ek olarak Harry ile Meghan, Westminster Abbey'deki cenaze tÃ¶reninde yapÄ±lacak aile nÃ¶betinde de yerlerini alacak.

Daha da Ã¶tesinde 6 yaÅŸÄ±ndaki Prens Archie ile 4 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Lilibet'in de cenaze tÃ¶renine katÄ±lmalarÄ± iÃ§in dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

WILLIAM'IN KARDEÅžÄ°YLE KARISININ UNVANINI ALACAÄžI KONUÅžULUYOR

Bu konudaki iddialar ÅŸimdilik bÃ¶yle... Fakat Charles'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra yerine bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William tahta geÃ§ecek. Onun da babasÄ±nÄ±n bu planlarÄ±na ne kadar sadÄ±k kalacaÄŸÄ± bilinmiyor.



Son dÃ¶nemde William'Ä±n, gÃ¼nÃ¼ gelip de tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kardeÅŸi Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle'a KraliÃ§e tarafÄ±ndan evlilik hediyesi olarak verilen Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.



Bunlara ek olarak ailede bir kÃ¼Ã§Ã¼ltmeye gideceÄŸi ve iki yeÄŸeni Archie ile Lilibet'i de unvanlarÄ±ndan mahrum bÄ±rakacaÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

Meghan Markle ile Prens Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gelin tarafÄ±ndan bir tek annesi Doria Ragland vardÄ±... O sÄ±rada veliaht prens olan Charles, nikahta gelinini oÄŸlu Harry'ye kendi elleriyle teslim etti.