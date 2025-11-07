Daha gerçek kraliçe olamadı... Ama çoktan 'disko kraliçesi' olarak tarihe geçti bile!

Haberin Devamı

Kate Middleton şimdilerde ağırbaşlı giyinen, kılı kırk yarıp bütün protokol kurallarına uyan, gerektiğinde tacını takıp mücevherlere boğulan ama ille de usturuplu giyinen 43 yaşında, üç çocuk annesi bir genç kadın.

ESKİ HALİNİ BELKİ KENDİSİ BİLE UNUTTU

Ama yıllar önce daha üniversite öğrencisiyken hatta Prens William ile flört ederken hiç böyle değildi. Zaten 2011 yılında evlendikten sonra da örneklerini gösterdiği gibi mini etekler bile giyiyordu.

Aradan geçen zaman içinde köprülerin altından çok sular aktı... Kate artık 20'li yaşlarında değil ve giyimi kuşamı hayatı bambaşka.

Yine de ne olursa olsun, partiden partiye koşturduğu geçmişi hep peşinde. William'ın dikkatini ilk kez çektiği o şeffaf elbiseyi giydiği yardım defilesi de unutulmuş değil.

BİR ZAMANLAR 'DİSKO KRALİÇESİ' BİLE OLMUŞTU

Kate ile ilgili unutulmayan başka bir dönem daha var: Disko kraliçesi olduğu dönem. Galler Prensesi; bir süredir ortalıkta görünmüyor ama İngiliz basını da onu unutmadığını göstermek için eski defterleri karıştırıyor.

İşte şimdi de Kate'in, 2000'li yılların başında, üniversitede okurken katıldığı yardım amaçlı bir partide çekilen fotoğrafları yeniden ortaya çıktı.

Aslında Kate'in 'tarihi' fotoğraflarından biri hayırlı bir amaç için düzenlenen o partide çekildi. Amaçları 20 yaşındayken kemik kanseri yüzünden hayatını kaybeden arkadaşları Tom Waley Cohen için yardım toplamaktı.

KENDİSİ ORTADA GÖRÜNMÜYOR AMA ESKİ ALBÜMLERİN SAYFALARI ÇEVRİLİYOR

O partide amaç arkadaşlarının anısına Oxford Çocuk Hastanesi için 100 bin sterlin bağış toplamaktı. O etkinlik için o dönemde 20'lerinin başında olan Kate Middleton da sarı bir şort, üzerine prıltılı yeşil bir bluz giydi. Ayağında da patenleri vardı.

1980'ler temalı partide kolundaki pembe çanta, pembe tozlukları ve beyaz çerçeveli güneş gözlükleriyle dikkat çekti Kate. Üstelik o partide gelecekte akraba olacakları Prenses Beatrice ile Prenses Eugeni de konuklar arasındaydı.

O ZAMANLAR ÜNLÜ MODACILARDAN GİYİNMİYORDU

Kate'in o görüntüleri Prens William ile evlenmeden önceki hayatında kaldı... Ama sadece o değil.. Kate bugün giydiği her kıyafet, taktığı her takı milyonlar satan bir stil ikonu.

Elbette kraliyet ailesine gelin gitmeden önce durum hiç öyle değildi. İster misiniz Galler Prensesi'nin sıradan bir genç kızken nasıl giyindiğini hatırlayalım...

Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o.

Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Katie" lakabı.

PERİ MASALI ÖYLE HEMEN MUTLU SONA ULAŞMADI

Prens William ile evlendikten sonra önce Cambridge Düşesi unvanını taşıyan, sonra da Galler Prensesi olan Kate Middleton, 2011 yılında evlendi. Düğünlerini bütün dünya izledi.

Orta sınıf bir ailenin kızı olan Middleton, zaten geçmişte de sporla uğraştığı için formunu koruma konusunda tecrübeliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti.

ARTIK HER KONUDA DAHA DİKKATLİ VE ÖLÇÜLÜ

Bu uğurda yaptığı ilk şey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapısı olan Middleton biraz daha zayıfladı. Evlendikten sonra da giyim tarzı tamamen değişti.

Hala zaman zaman bir giydiğini birkaç kez giyse de çok ünlü olmayan tasarımcıların kıyafetleriyle görüntülense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranıyor. Seçimlerini daha dikkatli yapıyor.

Peki Kate Middleton, dünyanın en gözde ve en çapkın bekarlarından biri olan Prens William'ın gönlünü nasıl çeldi. Onu bu günlere nasıl getirdi?

Bir yandan Kate'in stil değişimine bir bakarken diğer yandan da William ile aşk öykülerini bir hatırlayalım.

HEM HAYATI HEM GİYİM TARZI DEĞİŞTİ

Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi.

Aşk defterinde kimlerin adı yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiği genç kadınlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaşında olan William'ın bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kısa sürdü.

Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.

HER ŞEYİ BAŞLATAN ELBİSE

Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton.

Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi.

Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı. Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı.

Ama sonradan fikrini değiştirdi.William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.

Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Geçen yıl Kate kanserle mücadele etse de şimdi kötü günleri geride bıraktı. Yeni taşındıkları ömürlük konutları Forest Lodge'da üç çocuklarıyla birlikte kendilerini bekleyen yeni görevlere hazırla