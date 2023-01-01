Daha fazla komedi daha fazla aksiyon

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◊ David, bu ekiple çalışmak nasıldı?

- David F. Sandberg: Oldukça harika... Hepsi bir arada olduklarında sihir gibi bir şey ortaya çıkıyor, çok eğlenceli. Daha büyük bir film, daha büyük aksiyon, daha büyük bahisler ve daha büyük bir oyuncu kadrosu... “Shazam!”ın devamını yapmaları harika oldu.

◊ Shazam karakterinin en çok neyini sevdiniz?

- Zachary Levi: Bilmiyorum, çok fazla mizah var ve ben bir tür Peter Pan gibiydim. Bence Shazam insanları ve ailesini seviyor. Onlar için gerçekten bir şeyler yapmak istiyor, bunun için çalışıyor. En önemlisi dünyaya iyilik yapmak istiyor. Ben de eğlenceyi, neşeyi ve insanları seviyorum...

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◊ İlk film, Shazam’ın nasıl süper kahraman olduğu üzerine kuruluydu. Devam filminde neler olacak?

- Zachary Levi: İlk filmin finalinde süper güçlerine kavuşan tüm çocuklara gerçekten harika bir bakış attık, ki bu çok eğlenceliydi. Ve şimdi üzerinden birkaç yıl geçti ve hepimiz Philadelphia şehrine ve genel olarak dünyaya yardım etmek için çeşitli görevler yaparak etrafta uçuyoruz. Bunu yaparken de öğrenmeye devam ediyoruz. Sadece gücümüzü değil, kendi kimliğimizi de çözmeye çalışıyoruz. Normal benlik mi yoksa süper benlik mi? Bu soruya yanıt arıyoruz.

ÇETEYİ TEKRAR BİR ARAYA GETİRMEK HARİKAYDI

◊ Asher, bu filmde rol almak nasıl bir duyguydu?

- Asher Angel: Müthişti, çeteyi tekrar bir araya getirmek harikaydı. Bu filmi yapmak inanılmazdı. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Ama izleyiciler şunu bilsin ki, devam filminde daha fazla komedi ve daha fazla aksiyon var. Şimdiden hazır olun.

◊ Jack Dylan Grazer, böyle bir ekiple aynı kadroda olmak nasıl bir duygu? Sete nasıl bir enerji getirdiler?

- Jack Dylan Grazer: Başlangıçta bu ekiple olduğuma inanamadım. İlk filmin kesinlikte yıldızdım ama artık yıldız değilim. (Gülüyor) Herkesle arkadaş oldum. Zaten çok renkli ve hayat dolu olan bu filme daha fazla renk ve hayat katmayı seviyorum. İnanılmaz bir deneyimdi.

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◊ Jack, Freddy ikinci filmde süper güçleriyle nasıl baş ediyor

- Jack Dylan Grazer: Freddy süper güçlerini saklayarak normal bir ergenlik hayatı yaşamaya çalışıyor. Onları saklamakta o kadar iyi mi bilmiyorum ama en azından idare etmeye çalışıyor. Benim böyle güçlerim olsaydı, muhtemelen onları birkaç kişiye gösterirdim.

HERKES ÇOK SICAK VE MİSAFİRPERVERDİ

◊ Lucy Liu, ikinci filmde kadroya dahil oldunuz. Böyle enerji dolu sete katılmak size ne hissettirdi?

- Lucy Liu: Herkes çok sıcak ve misafirperverdi... Film çekimleri yapılırken pandeminin ortasındaydık. Ama yine de birlikte olmak ve eğlenceli ve keyif alınacak bir şey yaratmak, güzel ve heyecan vericiydi.

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◊ Tanrıça Kalypso’yu oynamak hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?

- Lucy Liu: Size harika zaman geçirdiğimizi söyleyebilirim ve bugün burada olmayı çok isteyen kız kardeşlerim Helen (Mirren) ve Rachel (Zegler) adına da söylüyorum. Ve bence “Shazamily” ile çalışırken, güçlerimizi birleştirerek harika zaman geçirdik. Biraz şifreli olduğunun farkındayım, kusura bakmayın ama bana emirler verildi. (Gülüyor) Ama yakında öğreneceksiniz, söz veriyorum.