Sosyeteyi sarsan yasak aşkta yeni perde: 25 yıllık evlilik gizli bir anlaşmayla bitti: Özgürlüğün bedelini servetiyle ödedi

İşte yıllardır yılan hikayesine dönen bu tür davalardan biri daha sonuçlandı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri, daha karısıyla evliyken nişanlanıp çocuk sahibi olduğu genç aşkı uğruna servetinin hatırı sayılır bir kısmını elden çıkardı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİ

Bu öykünün kahramanı milyarder iş insanı John Paulson…

70 yaşındaki Paulson, bir süredir 38 yaşındaki Alina De Almeida ile nişanlı. Hatta bu ilişkiden bir kız çocuk babası bile oldu.

Diğer yandan Paulson, bu yeni aşkı uğruna 20 yılı aşkın süredir evli olduğu Jenny Paulson ile boşanmaya çalışıyordu.

Bunun için 2021 yılında karısına boşanma davası bile açtı.

Ama yıllarını iş insanına veren Jenny, onu sunulan koşullardan memnun olmadığı için ayak direyip boşanmaya hiç yanaşmıyordu.





ANLAŞMA İMZALANDI... KOŞULLARI AİLEYE BİLE AÇIKLAMADILAR

Sonunda Paulson çifti boşandı...

Henüz milyarder John Paulson'ın eski karısına verdiği paranın miktarı belli değil ama taraflar arasında boşanma anlaşması imzalandı bile.

Bu arada John ve Jenny'nin boşanma anlaşmasının maddi detaylarını bırakın kamuoyuna açıklamayı, ailelerine bile söylemediklerini hatırlatalım.

Her ne kadar miktar net olarak açıklanmasa da Jenny Paulson sonunda boşanmayı kabul ettiğine göre hatırı sayılır bir tazminat aldığı söyleniyor.

Hatta yine bu iddialara bakılırsa büyük olasılıkla John Paulson'ın 5.8 milyar dolarlık servetinin yarısı bile artık elinden çıkmış olabilir.

Bu söylentiler de temelsiz değil elbette.





'İÇİMDE ÖYLE BİR HİS VAR Kİ SERVETİNİN YARISI BENİM OLACAK'

John Paulson daha önce karısına boşanmak için yüz milyonlarca dolar tazminat teklif etmişti. Jenny ise bu teklifi "küçük düşürücü" bulduğunu belirtip reddetti.

Hatta bunun yerine "Kalbimde ve ruhumda aramızda yüzde 50 yüzde 50 ya da yüzde 60'a yüzde 40 bir paylaşım olması gerektiğini hissediyorum" dedi.

Jenny'nin avukatları "John, milyarlarca dolara sahip. Ama Bayan Paulson'a sadece aylık harçlık teklif ediyor. Buna ikiyüzlülük denir" diyerek tepki gösterdi.

İş insanının avukatları ise bu eleştiriyi "Peşin olarak yüz milyonlarca dolar nakit ve hayatının geri kalanı için de milyonlarca dolarlık ödemeler, üstelik vergisiz şekilde hiç de 'harçlık' sayılmaz diyerek durumu savunmuştu.

Paulson çifti arasında boşanma davası sonuçlanıp anlaşma imzalandığına göre belli ki Jenny Paulson, istediğini aldı ve çiftin evliliği de resmen bitti.

'KOCAMIN SERVETİNE KONMAK İÇİN HAMİLE KALDI'

Paulson çiftinin boşanması epeydir magazin gündemini meşgul ediyordu... 2000 yılında evlenip iki çocuk sahibi olan John ve Jenny Paulson bir türlü resmen boşanamıyordu.

İş insanını hayatına genç sevgilisi Alina de Almeida'nın girmesi hatta bir de hamile kalması Jenny'yi iyice çileden çıkarmıştı..

Jenny, Alina'yı "Kocamın servetine ortak olmak için hamile kaldı" diye eleştiriyordu.

Bu arada John Paulson ile Alina De Almeida'nın bir kız bebeği geçen yıl dünyaya geldi.

Sonunda "sosyeteyi sarsan yasa dışı aşk" konusunda yeni bir adım atıldı. Milyarder iş insanı John Paulson "Sadece kağıt üzerinde evliyiz" dediği karısı Jenny'den boşandı. Artık daha evliyken nişanlandığı Alina ve ondan doğan kızı ile yeni bir hayatın eşiğinde.

