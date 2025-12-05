Daha evlenmeden soyadÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ... Senin iÃ§in yuvamÄ± yÄ±ktÄ±m... ArtÄ±k nikah istiyorum

Haberin DevamÄ±

KocasÄ±nÄ± yasak aÅŸk uÄŸruna terk eden kadÄ±n da sevgilisine bir Ã§ocuk doÄŸurmaktan geri durmamÄ±ÅŸtÄ±. Ona ileri bir yaÅŸta babalÄ±k sevinci yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±...

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biteli 12 yÄ±l geÃ§ti. Skandal aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± hala yan yana can cana. Ama iddialara gÃ¶re artÄ±k iliÅŸkinin kadÄ±n tarafÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ televizyoncuya evlilik baskÄ±sÄ± geliyor.

Hatta Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi kadÄ±n, bu baskÄ±yÄ± artÄ±rmak iÃ§in daha evlenmeden sevgilisinin soyadÄ±nÄ± bile kullanmaya baÅŸladÄ±.

KOCASINI BIRAKIP ONUNLA KAÃ‡MIÅžTI

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarÄ±n izlediÄŸi yetenek yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n mucidi Simon Cowell ile sevgilisi Lauren Silverman.

48 yaÅŸÄ±ndaki Silverman, geÃ§tiÄŸimiz ay sosyal medya hesabÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ± silip profiline de Lauren Cowell yazarak evlendiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ herkese. Ama iÅŸin aslÄ±nÄ±n Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã§ift henÃ¼z evlenmemiÅŸ.

Eski evliliÄŸinden iki, Cowell'dan da bir erkek evladÄ± olan Silverman, meÄŸer bu adÄ±mÄ± Ã¼nlÃ¼ televizyoncuya evlilik baskÄ±sÄ± yapmak iÃ§in atmÄ±ÅŸ.

Åžimdi konuÅŸulanlara gÃ¶re Simon Cowell ile Lauren Silverman'Ä±n iliÅŸkisinde "bir nikah" problemi var.

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse Silverman, artÄ±k Cowell ile evlenmek istiyor. 66 yaÅŸÄ±nda olan ve bugÃ¼ne kadar hiÃ§ evlenmeyen Cowell ise buna Ã§ok da sÄ±cak bakmÄ±yor.





EVLÄ°LÄ°ÄžE ZORLAMAK Ä°Ã‡Ä°N SOYADINI KULLANMAYA BAÅžLADI

Ã‡iftin yakÄ±n Ã§evresi de Lauren Silverman'Ä±n, sevgilisinin soyadÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n, onu evliliÄŸe zorlamak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

DiÄŸer yandan Cowell ise kendini "sonsuza kadar bekar" ilan etmiÅŸ durumda. Ã–zetle, Silverman'Ä±n iÅŸi pek kolay deÄŸil.

YakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re Silverman, yaÅŸadÄ±klarÄ± ve birlikte gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdikleri onca ÅŸeyden sonra artÄ±k evlenmelerinin zamanÄ± geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Simon Cowell her ne kadar bunca yÄ±l evlilikten kaÃ§sa da Lauren onu yÄ±llar iÃ§inde eskisinden daha sakin bir aile babasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Her ne kadar zor da olsa evliliÄŸe razÄ± bile olabilir.

Â

Lauren Silverman, Instagram hesabÄ±nda sevgilisinin soyadÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Bu da onun Simon'Ä± evliliÄŸe zorlamak iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±m olarak yorumlandÄ±.Â





ASLINDA AÄ°LE DOSTUNUN KARISIYDI

Simon Cowell ile Lauren Silverman, iliÅŸkilerini ilk olarak 2013 yÄ±lÄ±nda doÄŸruladÄ±. Lauren'Ä±n kocasÄ± Andrew Silverman, karÄ±sÄ±nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla kusurlu boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Evlilikleri de bu skandalla bitti.

Pop Idol, The X Factor, Britainâ€™s Got Talent gibi yarÄ±ÅŸmalarÄ±n yaratÄ±cÄ±sÄ± Simon Cowell; 2010'larÄ±n baÅŸÄ±nda tek Ã§ocuklu evli bir Ã§ift olan Lauren ve Andrew Silverman ile yakÄ±n arkadaÅŸtÄ±.

Cowell ile Silverman Ã§ifti, sÄ±k sÄ±k birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yaz tatillerinde objektiflere yansÄ±yordu. Fakat 2013 yÄ±lÄ±nda Cowell ile arkadaÅŸÄ± Andrew Silverman'Ä±n karÄ±sÄ± Lauren arasÄ±nda yasak bir aÅŸk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Silverman'Ä±n hamile olduÄŸu sÃ¶ylentisi de dikkatlerin daha fazla onu Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na neden oldu.





GÄ°ZLÄ° HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ° ANNESÄ° Ä°FÅžA ETTÄ°

Cowell ile Silverman, bu hamilelik iddiasÄ± hakkÄ±nda sessiz kalmayÄ± tercih etti. Fakat Cowell'Ä±n annesi Julie Brett, oÄŸlunun bir bebeÄŸi olacaÄŸÄ±nÄ± fazla gizleyemedi.

Simon Cowell, Lauren Silverman ile birlikteliÄŸinden 53 yaÅŸÄ±nda ilk kez baba oldu. Silverman Ã§ifti boÅŸandÄ±.

Lauren Silverman ile Simon Cowell, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana, magazin Ã§evrelerinde fazla ÅŸans verilmeyen birliktelikleriniÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

OKULU YARIDA BIRAKTI, Ä°Åž HAYATINA ATILDI: TV dünyasÄ±nÄ±n en çok kazanan yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olan Simon Cowell, Ä°ngiltere'de, gösteri dünyasÄ±ndan çok da uzak olmayan bir ailenin oÄŸlu olarak dünyaya geldi. BabasÄ± Eric, müzik endüstrisinde yönetici olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordu, annesi Julie ise dansçÄ±ydÄ±. Cowell, 16 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde eÄŸitim hayatÄ±na kendi isteÄŸiyle son verip kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Simon Cowell'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iÅŸ de ünlü bir müzik ÅŸirketinin evrak daÄŸÄ±tÄ±m odasÄ±nda çalÄ±ÅŸmaktÄ±. 1985 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde Cowell, Ä°ngiltere'de Fanfare adlÄ± bir plak ÅŸirketi kurdu. Bir yÄ±l sonra Sinitta'nÄ±n So Macho adlÄ± albümünün yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendi. Müzik endüstrisindeki baÅŸarÄ±sÄ± ona 2001 yÄ±lÄ±nda Pop Idol yarÄ±ÅŸmasÄ±nda görev almanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±.





OÄžLUNA, BABASININ ADINI VERDÄ°

O yarÄ±ÅŸmayla edindiÄŸi ÅŸÃ¶hretini 2007 yÄ±lÄ±nda Britain's Got Talent ile bir adÄ±m ileriye taÅŸÄ±dÄ±.

Cowell, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde farklÄ± versiyonlarÄ± yayÄ±nlanan bu yetenek yarÄ±ÅŸmalarÄ±yla ÅŸÃ¶hretini de servetini de artÄ±rdÄ±.

DeÄŸeri 100 milyonlarla Ã¶lÃ§Ã¼len bir TV yapÄ±m ÅŸirketinin sahibi olan Simon Cowell, hayatÄ±nÄ± Los Angeles ve Londra arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Cowell, Lauren Silverman ile iliÅŸkisinden babasÄ± Eric'in adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir erkek Ã§ocuk sahibi.





Lauren Silverman ile Simon Cowell'Ä±n iliÅŸkisi bÃ¼yÃ¼k bir skandalla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.