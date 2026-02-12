İkisinin kızları da 'tantanayla' dünyaya geldi: Şimdi erkek çocuğu bulana kadar doğuracaklar!

Haberin Devamı

Önce biri daha yakınlarda da diğeri gelin gittikleri ailelere birer kız bebek armağan etti. Ama gelin görün ki şimdi ikisinin de erkek bebek dünyaya getirmesi gerekiyor.

Çünkü gelin gittikleri ailelerin kuralı böyle.

İKİSİ DE MİLYONLARIN GÖZÜNDE MASAL KAHRAMANI





Bu iki genç kadın da bütün dünyanın tanıdığı isimler. Biri Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa.



Yani ülkenin gelecekteki kraliçesi.

Diğeri de veliaht olmasa da Brunei Sultanı'nın oğullarından biri Prens Abdul Mateen ile karısı Anisha Rosnah.

Rajwa ile Hüseyin, 2023 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. Bir yıl sonra da kızları İman dünyaya geldi. Minik geçen yıl ağustos ayında da ilk doğum gününü kutladı.

Haberin Devamı

Anisha ile Abdul Mateen ise 2024 yılında 10 gün süren bir törenle hayatlarını birleştirdi... Daha geçen hafta sonu da ilk bebekleri dünyaya geldi. Henüz adı açıklanmadı ama onların bebeği de bir kız.

O ÜLKELERDE KIZ ÇOCUKLARININ TAHT ÜZERİNDE HAKKI YOK





İşte bu iki genç çiftin eşitlendiği nokta da burada: İkisinin kızlarının doğumu da aileyi sevince boğdu. İki küçük kız da el üstünde tutuluyor.

Ama 1 yaşını geride bırakan İman'ın da Anisha ile Abdul Mateen'in yeni doğan kızının da ortak bir kaderi var: İki küçük kız da kraliyet kanı taşımasına rağmen taht sırasına giremiyor.

Ürdün ve Brunei'nin kurallarına göre bir çocuğun taht üzerinde hak iddia edebilmesi, tahtın geleceğine sıraya girebilmesi için erkek olması gerekiyor.

Kural böyle.

Özetle Rajwa ve Hüseyin de Anisha ile Abdul Mateen de çocuklarının taht sırasına girebilmesi için erkek bebek sahibi olmak zorunda.

Aslına bakılırsa Abdul Mateen babasının veliahtı değil. Ama taht üzerinde hakkı var. Yani taht sırasında. Ama yeni doğan kızı için aynı durum geçerli değil. Eğer genç çiftin bir erkek bebeği olursa o otomatik olarak taht sırasına girecek.

Haberin Devamı





Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin, 2023 yılının haziran ayında evlendi.





Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da 2024 yılının ocak ayında 10 gün süren bir törenle yuva kurdu.

İMPARATORUN TEK ÇOCUĞU AMA BABASININ VELİAHTI DEĞİL





Bu durum Japonya'da geçerli. Japon İmparatoru Naruhito ile karısı Masako'nun tek çocuğu Prenses Aiko. Normal koşullarda gelecekte babasının tahtını devralması beklenir.

Ama öyle olmayacak.

Çünkü Japonya'da da kız çocukları taht sırasına giremiyor. Bu yüzden de gelecekte taht Aiko'nun değil amcası Prens Fumihito'nun olacak. Ondan sonra ise sıraya onun oğlu Hisahito girecek.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Japonya'da halkın çoğu Aiko'nun gelecekte babasının yerine tahta çıkmasını istiyor. Ama yine de katı kurallar kolay değişecek gibi görünmüyor.

KRALİÇE'NİN 70 YIL YÖNETTİĞİ ÜLKEDE BİLE BU GELENEK DEĞİŞMEDİ





Bu üç ülkeden de uzaklarda bambaşka bir yerde kız çocukları taht sırasına giriyor ama aristokratlar arasında o eski gelenek hala terk edilmiş değil.

İlk anda kulağa inanılmaz gelse de İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 780 yılık hükümdarlığıyla tarihe damga vursa da ülkenin önde gelen soylu ailelerinde de kız çocuklarının durumu tam olarak öyle değil.

Önceki yıl İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ülkenin en varlıklı ailelerinden birine mensup olan Westminster Dükü Hugh Grosvenor, Olivia Henson ile evlendi. Geçen yıl da Cosima Florence adını verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Onca varlığın içine doğan minik Cosima Florence da sırf kız çocuğu olduğu için gelecekte tartışmalı bir geleneğin kurbanı olacak.

Babası Hugh Grosvenor'un büyük aile serveti de unvanı da ona miras olarak kalmayacak.

İKİ ABLASI VAR AMA ERKEK OLDUĞU İÇİN UNVAN DA SERVET DE ONA KALDI





İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hugh Grosvenor'un 10 milyar sterlinlik aile serveti de Westminster unvanı da kız değil erkek çocuğa kalıyor.

Eskiden beri süregelen bu kurala göre eğer ailenin erkek çocuğu olmazsa unvan da miras da bir erkek akrabaya kalıyor.

Aynı gelenek Westminster Dükü Hugh Grosvenor'ın iki ablası Lady Tamara ve Lady Edwina için de uygulandı. İkisi de kadın olduğu için aile serveti de unvan da erkek kardeşlerine geçti. Üstelik Hugh en küçük kardeş olmasına rağmen.

Haberin Devamı

Hugh Grosvenor'ın babası Gerald 6'ncı Westminster Dükü unvanını taşıyordu. Onun 2016 yılında ölümünden sonra aile serveti de unvanı da tek oğluna kaldı.

Çiftin kızı elbette bu varlığın keyfi içinde büyüyüp gelecekte Lady unvanı alacak. Ama babasının serveti de unvanı da ona değil eğer dünyaya gelirse erkek kardeşine kalacak.

Tabii eğer bu gelenek değişmezse!