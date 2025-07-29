Kızım benim, bir yıl ne çabuk geçti... Daha dün el kadar bebektin... Artık 'abla' bile oldun!

Haberin Devamı

Diğer yandan bazı bebekler milyonların gözleri önünde doğuyor, büyüyor... Önemli günlerini tanımadıkları, belki de hiç tanımayacakları insanlarla -uzaktan da olsa- birlikte kutluyor.

İşte şimdi dünyanın dört bir yanındaki meraklılar bir bebeğin ilk doğum gününü kutlama telaşına kapıldı...

Sadece ailesi değil, dünyanın bambaşka coğrafyalarında bu ünlü aileyi uzaktan takip edenler de minik bebeğin yeni yaşı için geri sayıma başladı. Genç bir çiftin ilk bebeği, ünlü bir ailenin ilk torunu belki kendisi farkında bile olmayacak ama ilk doğum gününü ve tabii ki bundan sonrakileri de milyonlarca insanla birlikte kutlayacak.

Haberin Devamı

Bu bebeğin kim olduğuna gelirsek...

2023 yılında gösterişli bir şekilde evlenen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman...

Hüseyin ile Rajwa'nın evlendikten yaklaşık bir yıl sonra kucaklarına aldıkları minik İman, önümüzdeki 3 Ağustos günü ilk doğum gününü kutlayacak. Ürdün kraliyet ailesi de bu önemli gün için hazırlıklara şimdiden başladı bile...

Aslına bakılırsa taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı olduğu için, eğer yasalarda bir değişiklik yapılmazsa minik İman ileride tahta çıkamayacak. Ama yine de bir kraliyet ailesinin mensubu olduğu için bütün olanaklardan faydalanacak.

Ki daha şimdiden yaşıtlarının göremeyeceği önemli olaylara bile tanıklık etti. Babasının kucağında yılın sosyete düğününde bile yerini aldı.

İster misiniz daha doğduğu gün milyonların karşısına çıkan mink İman için bir yıl nasıl geçmiş bir hatırlayalım.

Haberin Devamı

Ürdün tahtının veliahtı Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı varlıklı bir aileden gelen Rajwa Alsahif, 1 Haziran 2023'te hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü gerçekten de son derece görkemliydi... Dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri Amman'daki düğünde yerlerini aldı.

Düğünden 10 ay sonra çiftin bir bebek beklediği haberi duyuldu...

3 Ağustos 2024 günü de Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, ilk torunlarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu. Ki zaten onun öncesinde henüz 53 yaşında ilk kez babaanne olmaya hazırlanan Rania, bu konuda ne kadar heyecanlı olduğunu dünyaya ilan etti.

Hüseyin'in kız kardeşlerinden büyüğü olan Prenses İman ile aynı adı taşıyan minik İman'ın doğumu Kraliçe Rania ve Kral Abdullah tarafından sosyal medyadan duyuruldu önce.

'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya ilk torun sevincini yaşatan küçük İman 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Onun doğumu ailenin resmi hesaplarından duyuruldu.

İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

Haberin Devamı

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

Haberin Devamı

Küçük İman'ın dünyaya gelişi sadece Ürdün kraliyet ailesini değil, tüm dünyada taçlı aileleri takip eden milyonları da heyecanlandırdı.





İman, doğduğu hastaneden çıkmadan önce annesi Rajwa ve babası Hüseyin ile böyle görüntülendi.

GELENEKLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ

Küçük Prenses İman, büyük dedesinin adını taşıyan Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi.

Burası aslına bakılırsa büyük bir tıp merkezi. Her bir bölümü de kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin isimlerini taşıyor.

Haberin Devamı

Prenses iman Araştırma ve Laboratuar Bilimleri Merkezi, Prens Hüseyin Üroloji ve Organ Nakli Merkezi, Kraliçe Rania Pediatri Hastanesi gibi...

Özetle Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa, doğum sırasında bir aile geleneğini de bozmamış oldu.

HALASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYOR

Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...

Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor.

Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman.

Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

DAHA KENDİSİ BEBEKKEN KUZEN SAHİBİ YANİ ABLA OLDU

Minik İman dünyaya geldikten birkaç gün sonra anne ve babasıyla ilk aile pozu da yayınlandı. Sonra Rajwa ve Hüseyin kızlarını alıp hastaneden çıkarken çekilen pozları da basına servis edildi.

Minik İman, aradan geçen zaman içinde kimi zaman babaannesinin kucağında sosyal medyada da boy gösterdi.

Bunların üstüne İman daha kendisi küçücükken, kendisiyle aynı adı taşıdığı büyük halası İman ile kocası Jameel Thermiotis'in bir kız bebeği oldu. Bu şekilde İman daha kendisi küçücükken bir kuzen sahibi yani bir çeşit abla da oldu.

SOSYETE DÜĞÜNÜNE BİLE GİTTİ

Minik İman, doğduğundan bu yana zaman zaman halkın karşısına çıktı, hatta anne ve babasıyla uluslararası bir geziye bile gitti.

Bununla yetinmedi geçen ay dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğün törenine bile katıldı. Babasının kucağında meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Minik İman, gündüz saatlerinde hep ailesiyle birlikteydi... Ama akşam olunca düğün ve eğlenceye katılmak yerine dadısıyla birlikte kaldı. Ama yine de bu önemli olaydan da mahrum bırakılmadı, aynı havayı soludu.

Öyle ya da böyle minik İman, içine doğduğu ailenin tanınırlığından kaynaklı olarak bebekliğini göz önünde geçiriyor. Gelecekteki bütün hayatı da aynı şekilde geçecek.

Minik İman, dünyanın gözleri önünde dünyaya geldi... Belli ki aynı şekilde büyüyecek.

İman, anne ve babasıyla birlikte yurt dışı geziye de gitti.

Bir annesinin bir babasının kucağında minik İman dünyanın gözleri önünde bir yaşına geldi.

Bir dönem sürekli babasıyla fotoğrafları sosyal medyada yer alan İman'ı, herkes annesinin kucağında görmek istiyordu. Geçen mayıs ayındaki doğum gününde bu da oldu.