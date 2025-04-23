Daha dün annesinin kucağında bebekti... Afacan prens milyonların gözleri önünde bir yaş daha büyüdü

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Toplum içine çıktığı ilk günden bu yana haşarı hareketleriyle dikkat çeken Prens Louis ya da tam adıyla Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, bugün yedi yaşına girdi.

Annesi ve babası Kate Middleton ve Prens William da bu özel günün şerefine küçük Prens'in bir fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayarak onun yeni yaşını kutladı.

Fotoğrafta Louis'nin çok büyüdüğü dikkat çekti. Ama başka bir ayrıntı daha vardı. O da üst ön süt dişlerinin artık dökülmüş olmasıydı.

Afacan Prens Louis, bu görüntüsüyle de sosyal medyada olay oldu.

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DOĞAR DOĞMAZ KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI

Prens Louis, 23 Nisan 2018'de Londra'da dünyaya gözlerini açtı. O da babası William ve büyük kardeşleri George ile Charlotte gibi St.Mary's Hastanesi'nin Lindo Kanadı'nda doğdu.

Daha yeni doğduğu sırada annesi Kate Middleton ve babası Prens William ile birlikte basının karşısına çıktı. O sırada hastanenin kapısında sadece basın mensupları değil aynı zamanda onun doğumunu bekleyen meraklılar da bulunuyordu.

AFACAN GÜLÜŞ, BEBEKLİKTEN GELİYOR

Küçük Louis, yine aile geleneğine uygun olarak doğduktan üç ay sonra 9 Temmuz 2018'de vaftiz edildi. Tören, Londra'daki St James's Sarayı'ndaki şapelde gerçekleşti.

Bütün kraliyet bebeklerinin giydiği vaftiz elbisesi içinde, annesinin kucağında poz veren Louis'nin o günkü gülüşünde bile bugünkü afacanlıklarının ipuçları vardı.

HERKESTEN ROL ÇALDI

23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Prens Louis, ilk olarak 2019 Nisan ayında bir etkinlikte annesinin hazırladığı bir bahçenin halka açılışı sırasında tüm ailesiyle birlikte kameralar karşısına çıkmıştı.

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Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis, daha sonra da yine aynı yıl, Trooping The Color etkinliğinde tüm aileyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer almış ve ailenin tüm diğer üyelerini gölgede bırakmıştı.

Prens Louis, ülkesinin tahtı için babası, ağabeyi ve ablasından sonra geliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından tahta en büyük çocuğu Prens Charles çıkacak. Onun ardından ise sırada Prens William ile çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor.

KRALİÇE BİLE GÖLGEDE KALDI

Louis Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'nci yıl dönümü etkinliklerinde de herkesten rol çaldı.

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Haşarı Prens, sonraki yıllarda da ailesiyle katıldığı bütün etkinliklerde afacanlıklarıyla dikkat çekti. Fakat son olarak geçen yıl Noel ayininde eskisine göre daha sakin tavırlarıyla dikkat çekti.