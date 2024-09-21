Daha dokuz ay Ã¶nce Param bitti, evimi sattÄ±m diye feryat ediyordu... KarÄ±sÄ±nÄ± boÅŸadÄ±, sevgilisiyle tatile Ã§Ä±ktÄ±

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ÃœnlÃ¼ sunucu vergi borcu yÃ¼zÃ¼nden finansal olarak zora girdiÄŸini hatta bu yÃ¼zden evini satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi o dÃ¶nemde.

Fakat aradan geÃ§en bunca zamanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi hayatÄ±ndaki yenilikle gÃ¼ndeme geldi. Hatta bu yÃ¼zden eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ± Ã¼zerine Ã§ekti.

O dÃ¶nemde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Ã¼nlÃ¼ sunucunun bu dokuz ayda karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, kendisine yeni bir sevgili edindiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hatta yeni sevgilisini alÄ±p lÃ¼ks bir yolcu gemisiyle tatile gitmesi de eleÅŸtirilere neden oldu.

ÃœNLÃœ SUNUCU MAGAZÄ°N BASINININ MANÅžETLERÄ°NDE

Bu ilginÃ§ olayÄ±n kahramanÄ± Ã¼nlÃ¼ sunucu Eamonn Holmes.

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64 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz TV sunucusu, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda vergilerini tam olarak Ã¶demediÄŸi iÃ§in aÃ§Ä±lan davayÄ± kaybettiÄŸini ve bunun sonucunda Ã¶deme yapmak iÃ§in Belfast'taki evini sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Holmes o dÃ¶nemde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada: "Bu benim Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m bir ÅŸey. Herkes bizim Ã§ok para kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ama Ã¶yle deÄŸil. Åžu an uÄŸrunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸey elimden alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi hissediyorum" diye konuÅŸtu.

AslÄ±nda Ä°ngiltere'de yayÄ±n yapan ITV kanalÄ±nda serbest Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde vergi dairesi yetkililerinin kendisini kadrolu Ã§alÄ±ÅŸan olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve buna gÃ¶re verÄŸi borcu Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Oysa kendisinin ÅŸirketten hastalÄ±k Ã¶demesi, tatil Ã¶demesi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da herhangi bir hisse sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mahkeme sonucunda, haber bÃ¼lteni sunucusu Eamonn Holmes'un 10 yÄ±l geriye dÃ¶nÃ¼k olarak Ulusal Sigorta ve vergi borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demesi gerektiÄŸine hÃ¼kmedildi. Bu durum da Ã¼nlÃ¼ sunucuya 250 bin sterlin deÄŸerinde bir fatura bÄ±raktÄ±.

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"EVÄ°MÄ° SATMAK ZORUNDA KALDIM"

Eamonn Holmes, borcunu Ã¶deyebilmek iÃ§in Belfast'ta bulunan evini satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArdÄ±ndan da "Ä°nsanlar bizim Ã§ok para kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sanÄ±yor, bu yÃ¼zden de bu kadar bÃ¼yÃ¼k vergi Ã¶dememiz gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Sanki uÄŸruna Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸeyi elimden almÄ±ÅŸlar gibi hissediyorum."

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Eamonn Holmes, 30 yÄ±l boyunca ITV kanalÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 15 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Ruth Langsfort ile birlikte This Morning (Bu Sabah) adlÄ± programÄ± sundu.

GeÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada vergiler yÃ¼zÃ¼nden sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelenin babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± en zor durum olduÄŸunu sÃ¶yledi Holmes.

SAÄžLIK SORUNLARI DA YAÅžIYOR

Bu mÃ¼cadelenin yarattÄ±ÄŸÄ± stres yÃ¼zÃ¼nden zona hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

BaÅŸÄ±na gelenleri ÅŸÃ¶yle tanÄ±mladÄ± Holmes "KurbanlÄ±k bir koyun gibiydim. Ã‡ok stresli ve insanÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ren bir durumdu."

Bu arada bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Eamonn Holmes bir yandan da zona dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸmak zorunda kaldÄ±.

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OmurgasÄ±ndan ameliyat olduktan sonra tekerlekli sandalye ve baston kullanmasÄ± gerekilyor.

DÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± Holmes, maddi sorunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra iyileÅŸmek iÃ§in de bir dizi tedavi gÃ¶rmek zorunda.

Â BOÅžANDI, YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE TATÄ°LE Ã‡IKTI

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu karmaÅŸanÄ±n ortasÄ±nda Eamonn Holmes, bir sÃ¼redir magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde. Bunun nedeni de karÄ±sÄ± Ruth Langsfort'tan boÅŸanÄ±p yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 42 yaÅŸÄ±ndaki Katie Alexander ile lÃ¼ks bir yolcu gemisinde tatile Ã§Ä±kmasÄ±.

Bu kadar Ã§ok tepki Ã§ekmesinde Holmes ve sevgilisinin gittiÄŸi bu gezinin Ã¼cretini kendiyerinin Ã¶dememiÅŸ olmasÄ±nÄ±n da payÄ± var.Â Belirtilenlere gÃ¶re gezi, Ã§ifte hediye edildi.

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YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorularÄ± yÃ¼zÃ¼nden tekerlekli sandalyeyle dolaÅŸmak zorunda olan Eamonn Holmes'un keyfini bu durum bile bozmadÄ±.

64 yaÅŸÄ±ndaki sunucu ile 42 yaÅŸÄ±ndaki sevgiilsi Avrupa'nÄ±n en gÃ¶zde tarihi ve turistik mekanlarÄ±nÄ± gezdi. Hatta o anlarda kimi zaman objektiflere de takÄ±ydÄ±.

Eamonn Holmes ise aldÄ±ÄŸÄ± bunca eleÅŸitrilere e karÅŸÄ±lÄ±k "Beni yalnÄ±z bÄ±rakÄ±n" diye yanÄ±t verdi.

Eamonn Holmes, kendisi gibi sunucu olan hatta bir ara birlikte program sunduklarÄ± karÄ±sÄ± Ruth Langsford iye 2010 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸini bu yÄ±l bitirdi.

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