Herkes onu eskici olarak tanÄ±yor... Ama daha doÄŸduÄŸu gÃ¼n tarih yazdÄ±... Dedesi gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakÄ±yor

Bir anlamda tam da bÃ¶yle zaten... Ama yaÅŸÄ±tlarÄ±yla arasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir fark var...

Ã‡ok varlÄ±klÄ± ve nÃ¼fuzlu bir ailenin iÃ§ine doÄŸdu... Annesi, babasÄ±, babaannesi en Ã§ok da dedesi onun gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakÄ±yor... En iyi ÅŸekilde yetiÅŸmesi iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.

"Bunda ne var, milyonlarca Ã§ocuk da bÃ¶yle deÄŸil mi zaten!" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nler iÃ§in adÄ±m adÄ±m genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa doÄŸru ilerleyen bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n farkÄ±nÄ± hemen sÃ¶yleyelim: O Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin ilk torunu... Ãœlkenin gelecekteki kraliÃ§esi Victoria ve kocasÄ± Daniel'in ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±... AynÄ± zamanda tahtÄ±n annesinden sonraki mirasÃ§Ä±sÄ±...Â

DÃ¼nya Ã¼zerinde birÃ§ok kiÅŸi onu "annesinin eski kÄ±yafetlerini giyen prenses" olarak tanÄ±yor bir yandan da.

DÃœNYAYA GÃ–ZLERÄ°NÄ° AÃ‡AR AÃ‡MAZ TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

Prenses Estelle ya da tam adÄ±yla Silvia Ewa Mary,2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldiÄŸi gÃ¼n tarihe bir damga vurdu...

Elbette kendisinin bundan haberi yoktu. Ama o yÃ¼zyÄ±llardan bu yana daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek 1700'lerden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze tahtÄ± miras alma hakkÄ±na sahip ilk kÄ±z Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle sÃ¶ylersek, ondan sonra doÄŸan erkek kardeÅŸlerinin tahtÄ± onun elinden alma ÅŸansÄ± yok. Nitekim, Oscar adÄ±nda bir erkek kardeÅŸi var Estelle'in ama eÄŸer Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim olmazsa taht Ã¼zerinde bir hakkÄ± yok.

O sadece ablasÄ±nÄ±n "yedeÄŸi."

BU KONUDA ANNESÄ°NÄ°N BÄ°LE Ã–NÃœNE GEÃ‡TÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Estelle'in annesi Victoria, 1720'den bu yana tahta Ã§Ä±kacak ilk hÃ¼kÃ¼mdar kraliÃ§e yani kral soyundan kraliÃ§e olacak.

Ama kÄ±zÄ±ndan farkÄ±, bu hakkÄ±n onun doÄŸumundan sonra yapÄ±lan bir deÄŸiÅŸiklikle kendisine geÃ§miÅŸ olmasÄ±.

Victoria, 1977 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Ä°lk doÄŸan kÄ±z Ã§ocuÄŸunun tahtÄ±n varisi olmasÄ±yla ilgili deÄŸiÅŸiklik ise o Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndayken 1980 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

BÃ¶ylece taht erkek kardeÅŸi Carl Philip'in deÄŸil Victoria'nÄ±n soyundan gelenlere geÃ§ti.

Ã–zetle ilk bakÄ±ÅŸta sÄ±radan ve sevimli bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu gibi gÃ¶rÃ¼len Estelle'in geleceÄŸi daha doÄŸduÄŸu gÃ¼n Ã§izildi. Ona gÃ¶re de yetiÅŸtiriliyor zaten kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z.

Estelle kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±ndan beri gelecekteki gÃ¶revlerine hazÄ±rlanÄ±yor. Bu konudaki Ã¶ÄŸretmeni de annesi Victoria elbette.Â





Åžu anda 13 yaÅŸÄ±nda olan Estelle, Ã¶nceki yÄ±l komÅŸu Ã¼lke Danimarka'nÄ±n veliaht prensi Christian'Ä±n 18'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda diÄŸer veliahtlarla birlikte yerini aldÄ±.





BÃ¼tÃ¼n ailesi ama en Ã§ok da dedesi Kral Carl Gustaf, Estelle'in gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakÄ±yor.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ tahtÄ±nÄ±n geleceÄŸi onun ellerinde.

ESKÄ°LERÄ° GÄ°YÄ°P SEMPATÄ° TOPLUYOR

Ãœstelik daha ÅŸimdiden halkÄ±n sempatisini de kazanmÄ±ÅŸ durumda. Daha 13 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen, geÃ§en yaz belki de hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli rolÃ¼nÃ¼ de Ã¼stlendi ailesi iÃ§inde.

DayÄ±sÄ± Carl Philip ile karÄ±sÄ± Prenses Sofia'nÄ±n Ã¼Ã§ erkek Ã§ocuktan dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± Ines'in vaftiz annesi oldu.

Dedesi Kral Carl Gustaf ile babaannesi Silvia'nÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baktÄ±ÄŸÄ± Estelle, son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r ilginÃ§ bir Ã¶zelliÄŸiyle de tanÄ±nÄ±yor.

Estelle, artÄ±k Ã¶zendiÄŸi iÃ§in mi yoksa ailesinin halka "BakÄ±n biz de sizin gibiyiz" mesajÄ± vermek istediÄŸinden mi tam bilinmez, Ã¶nemli etkinliklerde annesinin daha Ã¶nce giydiÄŸi eski kÄ±yafetlerini giyerek katÄ±lÄ±yor.

Ã–zetle dÃ¼nya onu "eskilerle bÃ¼yÃ¼yen prenses" olarak tanÄ±yor.

DAYISININ KIZININ Ã–ZEL GÃœNÃœNDE BÃœYÃœK BÄ°R GÃ–REV ÃœSTLENDÄ°

Aile iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan bu gÃ¼nde bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Prenses Ines'in vaftiz annesi olma gÃ¶revini, Kral'Ä±n veliaht kÄ±zÄ± Victoria'nÄ±n kÄ±zÄ± Estelle Ã¼stlendi.

Taht iÃ§in annesinden sonra gelen Estelle Ã¼stlendi... ArtÄ±k 13 yaÅŸÄ±na gelen Estelle, bu gÃ¶revi de seve seve yerine getirdi...

Minik kuzenini Ã§ok sevdiÄŸi ona bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan belli olan Estelle de o gÃ¼n iÃ§in bÃ¼tÃ¼n ailesi gibi hazÄ±rlandÄ±.

ArtÄ±k genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa doÄŸru ilerleyen Estelle Ã¼zeri beyaz Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ aÃ§Ä±k pembe bir elbise giydi..

GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de beline sardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k pembe renkli kemerle tamamladÄ±.. GenÃ§ Prenses doÄŸrusu kÄ±yafetini de gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±.

ANNESÄ°NÄ°N DOLABINA EL ATTI

Bu arada Ã¶yle bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ± ki ailenin yakÄ±n takipÃ§ileri onu kaÃ§Ä±rmadÄ±... Estelle'in Ã¼zerindeki elbise bir yerlerden tanÄ±dÄ±ktÄ±!

Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesi Victoria daha geÃ§en yÄ±l 6 Haziran'da kutlanan Ä°sveÃ§'in ulusal gÃ¼nÃ¼nde aynÄ± elbiseyi giymiÅŸti.

Tek fark, Victoria'nÄ±n elbisesini beyaz bir ceket ile tamamlamasÄ±ydÄ±... GenÃ§ Estelle ise bunu tercih etmemiÅŸti.

Bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmayanlar "Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi, Estelle'e yine eskileri giydirmiÅŸ" yorumunu yaptÄ±.

Resmi görevleri sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan ödenekler bir yana bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Estelle'in kral dedesinin yani ailesinin 70 milyon dolarlÄ±k bir serveti var. Yine de buna raÄŸmen halkÄ±n tepkisini çekmemek için aile fazla göze çarpan harcamalar yapÄ±lmÄ±yor. Zaten Kral, bundan 5 yÄ±l önce ailenin vergi mükelleflerinden elde edilen gelir konusunda tutumlu olmak istemesi yüzünden çalÄ±ÅŸan aile üyelerinin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±saca duruma bakarsak bu ödenekten sadece Veliaht Prenses Victoria ve ailesi yararlanÄ±yor. DiÄŸer iki çocuÄŸu ise ödenekten pay almÄ±yor...





O YEÅžÄ°L ELBÄ°SE DE ESKÄ°YDÄ°

Bunu hatÄ±rladÄ±ktan sonra Estelle'in bundan iki yÄ±l Ã¶nce de yine annesinin eski bir elbisesiyle dedesinin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 50'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

2024 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki o etkinliklerden birine de Estelle annesi Victoria'nÄ±n daha Ã¶nce giydiÄŸi yeÅŸil bir elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

O etkinlikte KardeÅŸi Oscar'Ä±n elinden tutarak anne ve babasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen Estelle'in o gÃ¼n giydiÄŸi elbise Ã¶ncelikle gÃ¶z alÄ±cÄ±ydÄ±.

FÄ±rfÄ±rlarÄ± ve rengiyle dikkat Ã§ekiyordu. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ altÄ±n renkli babet ayakkabÄ±larla tamamlayan Estelle de onu gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±yordu. Ama bu kadar deÄŸil.

YENÄ°SÄ°NÄ° ALMAMIÅžLAR... KÃœÃ‡ÃœLTÃœP ONA GÄ°YDÄ°RMÄ°ÅžLER

Ã‡Ã¼nkÃ¼ giydiÄŸi elbise daha geÃ§en yÄ±l annesi Victoria'nÄ±n Ã¼zerindeydi. Elbette ailenin moda alanÄ±ndaki takipÃ§ileri bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± hemen fark etti. Ã–nce herkes Victoria'nÄ±n kÄ±zÄ±na da aynÄ± elbiseden satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama gerÃ§ek sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Estelle'in Ã¼zerindeki o zeytin yeÅŸili elbise annesinin elbisesiydi. Prenses Victoria, daha Ã¶ne birkaÃ§ kez giymiÅŸti aynÄ± elbiseyi. Son olarak da geÃ§en yÄ±l Hollanda'ya yaptÄ±klarÄ± resmi ziyarette bir davete o elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Belli ki Estelle annesinin o elbisesini Ã§ok beÄŸenmiÅŸti. Ama aile, ona elbisenin aynÄ±sÄ±nÄ± almak yerine elbiseyi kÃ¼Ã§Ã¼k prensesin beden Ã¶lÃ§Ã¼lerine gÃ¶re uyarlamakta Ã§areyi bulmuÅŸtu.

Â