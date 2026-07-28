Tanıştıklarında biri 17, diğeri 19 yaşındaydı: Gençlik aşkı tamamına erdi!

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İşte bunlardan biri de İngiltere'nin önde gelen futbol takımlarından Manchester City takımının kalecisi Gianluigi Donnarumma.

İngiltere'de top koşturan İtalyan futbolcu, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.



Daha ilk gençlik yıllarında gönül verdiği Alessia Elefante ile kendi memleketi İtalya'da hayatını birleştirdi.

Gianluigi Donnarumma ile Alessia Elefante, 2016 yılında memleketleri olan Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia'da tanıştılar.



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Aralarında kısa sürede romantik bir ilişki doğdu. Çift, 2024 yılında da Leo adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu.

Gianluigi ile Alessia, bu yılın mayıs ayında "Uzun süreli anlaşma imzalandı" diyerek aslında resmi nikah kıydıklarını duyurmuştu. Bunun ardından da böyle gösterişli bir törenle mutluluklarını dostlarıyla paylaştılar.



Mutlu çiftin düğününe aralarında Pep Guardiola, Erling Haaland, Sandro Tonali, Paolo Maldini ve Nicolò Barella'nın da bulunduğu ünlü sporcular da katıldı.

Şimdi resmen yuvalarını kuran Donnagumma ile Elefante, tanıştıklarında ikisi de çocuk denecek yaştaydı. O dönemde Donnagumma 17, Elefante de 19 yaşına girmişti.



Bir iç mimar olan Alessa Elefante, spot ışıklarının altına çıkmaktan çok hoşlanmıyor. Ama genç kadın yine de Gianluigi Donnarumma'nın maçlarını takip etmekten de geri kalmıyor.