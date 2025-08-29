Daha boşanma davası bitmeden sevgili bulmuştu… Acele anlaşmayla eski kocasına bir servet bıraktı!

Haberin Devamı

Aşkta aradığını bir türlü bulamayan ünlü sunucu 6 yıl içinde üç kez evliliğini bitirdi, biten evliliklerinin hemen ardından da yeniden evlendi.

Hatta yakın bir zaman önce kendi yaptığı açıklamaya göre bir daha evlenme kararı almadan önce en az 5 yıl nişanlı kalmaya karar verdi…

Ünlü sunucu Christina Haack, üçüncü eşi Josh Hall’den boşanabilmek uğruna ona epey yüklüce bir para ve mal bıraktı…

Çünkü ondan ayrılır ayrılmaz kendine yeni bir sevgili buldu ve artık yasal olarak bu evlilikten kurtulmak istiyordu.

Christina Haack'in eski eşi Josh Hall böylece ayrılıklarının kesinleşmesinden yaklaşık dört ay sonra boşanma anlaşmasında önemli kazanımlar elde etti.

Christina Haack, ayrıldıklarını açıkladıktan sonra “Benim paramı çaldı. Ayrılırken de hiç katkısı olmadığı halde evime göz koydu” diye suçladığı eski eşi Josh Hall’e Tennessee'de bir ev ve daire, Kaliforniya'da mülk, mobilyalar ve aralarında bir motosiklet, 1970 model bir Chevelle, 1980'lerden kalma bir DeLorean ve 1940'lardan kalma bir Dodge'un da bulunduğu birkaç araba verdi.

Eski eş ayrıca şirketinin hisselerine de hak sahibi ve boşanma davaları sırasında Haack'e verdiği 100.000 doları geri ödemek zorunda kalmayacak.

Hall, bunlarla da kalmayıp banka hesabının tüm haklarını koruyacak ve eski karısı Haack'ten 300.000 dolarlık tek seferlik bir ödeme alacak.

Josh Hall, kendisinden bir an önce “kurtulmak” isteyen eski eşiyle boşanma anlaşması imzalarken feragat ettiği tek bir şey oldu ve nafaka almamayı kabul etti.

Josh Hall bu anlaşmanın hemen ardından yaptığı Instagram paylaşımında "Sonunda yasal olarak boşandım ve özgür bir adam oldum. Her zaman çok çalıştım, bana ait olanı korudum, yardımları reddettim ve böyle devam edeceğim” yazdı.

Ve hızını alamayarak eski eşi Christina Haack için "Ders alındı: Sürekli kamuoyu onayına ihtiyaç duyan ve kişisel dramanızı ilgi çekmek için kullanacak biriyle evlenmeyin” yazdı.

Ünlü sunucu Christina Haack ekim ayında ayrıldığı kocası Hall'u sosyal medya aracılığıyla parasını çalmakla suçlamıştı. Üstelik 2022'de Hall ile gizlice evlendiğinde evlilik öncesi sözleşme imzalamadığı için pişmanlığını da açıkça dile getirmişti.

2022’de evlenen ikili Temmuz 2024’te yollarını ayırdı.

Ünlü sunucu ve yaşam tarzı gurusu, 2009-2018 yılları arasında Tarek El Moussa ile, 2018-2021 yılları arasında ise Ant Anstead ile evliydi.

Christina Haack’in ilk evliliğinden 14 yaşında Taylor El Moussa adında bir kızı ve 10 yaşında Brayden El Moussa adın bir oğlu ve Ant Anstead’le evliliğinden de yaşında Hudson Anstead adında bir oğlu var.

Peş peşe üç evlilik deneyiminin ardından aşka küsmeyen Christina Haack, son eşinden ayrılır ayrılmaz iş insanı Christopher Larocca ile ilişki yaşamaya başladı.