Daha 40'ına gelmeden üç çocuk yapmıştı: Ne iyi ettim de sıra sıra doğurdum sizi!

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Ünlülerin bazıları farklı evlilikler yaptıklarından, bazıları çok çocuk sevdikleri için kelimenin tam anlamıyla "sıra sıra" çocuk doğuruyor. Bazıları için her iki neden de geçerli.

İşte 46 yaşındaki Kate Hudson da bunlardan biri.

İlk evliliğinden bir oğlu, sonraki nişanlısından ikinci oğlu, son nişanlısından da küçük kızı dünyaya geldi Hudson'ın.

Ama ona sorarsanız hala çocuk sahibi olmaya istekli.

Hatta geçtiğimiz aylarda nişanlısı Danny Fujikawa'nın kendisinden 8 yaş daha küçük olduğunu hatırlatıp "Nişanlım daha genç. Bir çocuk daha düşünebilirim" demişti.

Kate Hudson belli ki çocuklarıyla çok keyifli vakit geçiren bir anne. Zaten bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

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KIZIYLA BİR ÖRNEK GİYİNDİ

Hudson üç çocuğunun en küçüğü olan tek kızı Rani ile birlikte görüntülendi. 6 yaşındaki Rani ile birlikte Beverly Hills'teki ünlü bir restorana gitti Kate Hudson...

Anne kız zaten sık sık birlikte görüntüleniyorlar ama o gün bir değişiklik de vardı. Kate Hudson ile kızı Rani bir örnek giyinmişti.

Kot pantolonlarından içine giydikleri beyaz tişörte, siyah cekete ve aynı renk ayakkabılara kadar ikiz gibi giyinmişlerdi. Hatta saç modelleri bile birbirinin aynısıydı.

Tek fark Kate Hudson'ın elindeki siyah çantanın benzerinden kızı Rani'de olmamasıydı.

Anne ile kızının bu bir örnek giyimi çevredekilerin de sempati dolu bakışlarını üzerinde topladı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA DOYAMIYOR

Geçtiğimiz hafta kızıyla sevimli bir görüntü sergileyen Kate Hudson, gösteri dünyasının çocuk sahibi olmaya doyamayan ünlülerinden.

Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan 45 yaşındaki Kate Hudson'ın üç tane çocuğu var. Üçü de farklı ilişkilerinden üstelik.

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Şu anda 21 yaşında olan oğlu Ryder, genç yaşta Chris Robinson ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 13 yaşındaki ikinci oğlu Bingham ise eski nişanlısı Matt Bellamy'den.

Kate Hudson'ın şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan da kızı Rani doğdu.

Aslında birçok insan için "Bu kadarı yeterli" denecek noktaya gelse de Kate Hudson pek öyle düşünmüyor.

ÜÇ İLİŞKİNİN ÜÇ HATIRASI

Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan 45 yaşındaki Kate Hudson'ın üç tane çocuğu var. Üçü de farklı ilişkilerinden üstelik.

Şu anda 21 yaşında olan oğlu Ryder, genç yaşta Chris Robinson ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 13 yaşındaki ikinci oğlu Bingham ise eski nişanlısı Matt Bellamy'den.

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Kate Hudson'ın şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan da kızı Rani doğdu.

Aslında birçok insan için "Bu kadarı yeterli" denecek noktaya gelse de Kate Hudson pek öyle düşünmüyor.

DAHA FAZLASI DA OLUR!

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Hudson, bu konudaki düşüncelerini konuk olduğu bir sohbet programında anlattı.

Hudson, geçtiğimiz aylarda kendisi de çok çocuklu bir anne olan Kylie Kelce'nin sunduğu Not Gonna Lie adlı podcast yayınına katıldı.

Orada da "daha fazla çocuk doğurabileceğini" söyledi. Hatta henüz bu konuda "Benden artık bu kadar" diyecek noktaya geldiğini hayal bile edemediğini anlattı.

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Kate Hudson "Çok sayıda çocuk sahibi olabilirim. Şimdi bile böyle düşünüyorum" dedi.

Hudson sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık çocuk doğurmayacağımı düşünmek bana tuhaf geliyor. Çünkü çocuk sahibi olmayı seviyorum."

Hudson yine de çocuk büyütmenin insanı korkutan yanları olduğunu söylemekten de geri durmadı. "Onları izlemeye başlıyorsunuz. Kendilerini sevmelerini ve hayatta iyi kararlar almalarını istiyorsunuz... Onları kendi başlarına bırakmak zorunda kaldığınızda bu korkutucu oluyor. Sonra da onların iyi olduklarını umuyorsunuz" diye konuştu Kate Hudson.

'ÇOCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGİ GÖRÜYOR'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı.

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Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.