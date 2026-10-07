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Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: 'Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi'

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#Hayden Panettiere#Wladimir Klitschko#Erken Yaşta Ölen Ünlüler
Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 12:00

Çocuk denecek yaşta rol aldığı yapımlarla ünlenen Hayden Panettiere, geçen ağustos ayında daha 36 yaşında ölümüyle milyonların yüreğini dağlamıştı.

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Sadece ailesi ve yakınları değil, onu, oynadığı dizi ve filmlerle tanıyan seyirci de bu acı haberle sarsıldı. Olayın en trajik yanı da geride daha 11 yaşındaki küçük kızı Kaya Evdokia'yı bırakmasıydı.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
Şimdi de Hayden Panettiere'in eski nişanlısı Ukraynalı emekli boksör Wladimir Klitschko, talihsiz yıldızla ilgili dudak uçuklatan başka bir iddia ortaya attı.

Hatta bu konunun çözülmesi için yasalara bile başvurdu.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
MÜCEVHERLERİNİN REHİNCİYE BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Klitschko'nun ileri sürdüğüne göre aileden olmayan ancak Panettiere ile bağlantısı bulunan biri, ölümünden sonra yıldızın mücevherlerinden bazılarını ve başka bazı eşyalarını rehinciye bıraktı.

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50 yaşındaki Wladimir Klitschko, Panettiere'in mücevherlerinin rehin bırakıldığı kuruluşun konuyla ilgili bilgi vermesi için kolluk kuvvetlerinin de olaya el koyması gerektiğini savundu.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
Hayden Panettiere'in eski nişanlısı, talihsiz oyuncunun mücevherlerinin ve rehine bırakılan mal varlığının üçüncü kişilere satılmasından endişe duyduğunu da ekledi. 

Mahkemeye sunduğu dilekçede bu konuda soruşturma talebi için kendisine izin verilmesini istedi.

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Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi

KIZINA YASAL VASİ OLARAK ATANMAK İSTEDİ
Bu iddia da bu konudaki başvuru da Klitschko'nun, Panettiere ile nişanlı olduğu sırada dünyaya gelen kızı Kaya'ya kalan miras için vasi olarak atanmayı istemesinden sonra geldi.

Kendisiyle birlikte Ukrayna'da yaşayan kızı Kaya'nın, Hayden Panettiere'in bütün mirasında hak sahibi olduğunu belirten Klitschko, kızının varlıklarını onun adına teslim alabilmesi, yönetebilmesi ve koruyabilmesi için atanmasının acil ve gerekli olduğunu savundu.

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Klitschko ayrıca federal görevlilerin Panettiere'in Los Angeles'taki evine girdikleri ve oyuncunun mirasına ait bazı eşyaları aldıkları yönünde bilgi edindiğini de ekledi.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
 Mahkeme belgelerine göre, Panettiere’in ölümünün ardından evin kilitlerinin değiştirildi.

Bunun yanı sıra  kırmızı halıda giydiği tasarım kıyafet ve aksesuarların bulunduğu depolar ise tedbir amacıyla başka bir yere taşındı.

Klitschko, bazı kişisel eşyalar ve mücevherlerin de kaybolduğunu veya nerede olduklarının belirlenemediğini öne sürdü.

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AİLESİ DE DESTEKLİYOR
Panettiere'in ailesine yakın kaynaklar, TMZ adlı internet sitesine yaptıkları açıklamada onların da Klitschko'nun başvurusunu desteklediklerini vurguladı.

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Öte yandan Panettiere’in ebeveynleri Lesley Vogel ve Skip Panettiere'in de oyuncunun öldüğü sırada üzerinde bulunan mücevherlerin teslimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bildirildi.

Page Six'in haberine göre Panettiere'in öldüğü sırada kullandığı küpeler, otopsi yapılırken çıkarılıp koruma altına alındı.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi
Anne ve babası ise bunların nereye gönderileceği konusunda bir anlaşmaya varamadı. İkisi de küpelerin farklı adreslere gönderilmesini istedi.

Bunun üzerine yetkililer, ebeveynler bu konuda net bir karara varana kadar Panettier'in küpelerinin kendileri tarafından muhafaza edileceğini açıkladı.

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Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi

GENCECİK YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Heroes, Nashville, Scream 4, Ice Princess Malcolm in the Middle gibi yapımlarda rol alan 36 yaşındaki Panettiere, 16 Ağustos’ta Güney Carolina’nın Greenville kentinde kaldığı bir evde hayatını kaybetti.

Greenville County Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini çeşitli maddelerin toksik etkileri olarak açıklarken, ölümün kaza sonucu gerçekleştiğini belirledi.

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Genç yaşta hayata veda eden oyuncuyla ilgili şok iddia: Birileri, ölümünden sonra mücevherlerini rehinciye verdi

Panettiere ufacık yaşında çocuk yıldız olarak ünlenmişti.

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#Hayden Panettiere#Wladimir Klitschko#Erken Yaşta Ölen Ünlüler

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