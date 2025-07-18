MilyonlarÄ± aÅŸkÄ±na kavuÅŸmasÄ±na engel... Sevgilisinin ailesi onu istemiyor... OÄŸlumuzun deÄŸeri senin paranla Ã¶lÃ§Ã¼lmez

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Hatta sonrasÄ±nda iki sevgili bir konserde Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken kameralara yakalandÄ±klarÄ±nda da bu kez gÃ¶rdÃ¼klerine inanmakta zorlandÄ± herkes...

Nedendir bilinmez, Jenner ile Chalamet farklÄ± kulvarlarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ hep. Reklam aÅŸkÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± bile sÃ¶ylendi.

Ama iki genÃ§ yÄ±ldÄ±z iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir birlikteliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Hatta hayranlarÄ± arasÄ±ndan bazÄ±larÄ± onlarÄ± birbirlerine Ã§ok da yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

KYLIE 'Ä°STENMEYEN GELÄ°N'

Elbette gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geleceÄŸini kestirmek zor. Kylie Jenner ile Timothee Chalamet aÅŸkÄ±nÄ±n ne kadar sÃ¼receÄŸi de belirsiz.

Durum bÃ¶yleyken ÅŸimdilerde konuÅŸulan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± var iki aÅŸÄ±kla ilgili.

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O da Jenner ile Chalamet'nin evliliÄŸi...

"EvliliÄŸi" dediysek aslÄ±nda konuÅŸulan, bunun olanaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±...

Hollywood'da giderek daha fazla yayÄ±lan sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa iki genÃ§ evlenmek istese bile Ã¶nlerinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir engel var.

O da Timothee Chalamet'nin ailesi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶ylentilere gÃ¶re Chalamet'in anne ve babasÄ±, oÄŸullarÄ±nÄ±n Kylie Jenner ile evlenmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine bile dayanamÄ±yor.





'EN BÃœYÃœK ENDÄ°ÅžE OÄžULLARININ KYLIE Ä°LE EVLENMESÄ°'

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak "Timothee'nin ailesi, Kylie Jenner'Ä±n mensup olduÄŸu TV dÃ¼nyasÄ±nÄ± Ã§ok tasvip etmiyor. Hatta en bÃ¼yÃ¼k endiÅŸeleri oÄŸullarÄ±nÄ±n o dÃ¼nyadan biriyle evlenmesi" dedi.

Bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Chalamet'nin ailesi elbette oÄŸullarÄ± Kylie ile iliÅŸkisini sÃ¼rdÃ¼rmek isterse ona saygÄ± gÃ¶sterecekler.

Ama yine de bu iliÅŸkinin Timothee iÃ§in gelip geÃ§ici bir durum olmasÄ±nÄ± arzu ediyorlar iÃ§ten iÃ§e.

Ä°ÅŸin daha ilginci Timothee Chalamet de ailesinin bu iliÅŸkiye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± biliyor. Bu da onun Kylie ile evlenmesinin Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel.

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KAMPANYANIN Ã–NCÃœSÃœ KIZ KARDEÅžÄ°

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda bir dÃ¶nem Kylie ile Timothee'nin niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu. Hatta Chalamet'nin, Jenner'a 300 bin dolarlÄ±k bir yÃ¼zÃ¼k aldÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylendi.

Bu durum da Chalamet'nin ailesinden bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan "korkunÃ§ bir hata" olarak nitelendirildi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu sÃ¶ylentilerin iÃ§inde bir ayrÄ±ntÄ± daha var ki o da kadÄ±n haklarÄ± savunucularÄ±nÄ± deli edecek tÃ¼rden.

Chalamet'nin ailesine gÃ¶re genÃ§ oyuncu, Kylie Jenner ile sadece fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ nedeniyle ilgileniyor.

Timothee'nink kardeÅŸi Pauline ise Kylie Jenner'a karÅŸÄ± aile iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyanÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸ durumda iddialara gÃ¶re.





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FARKLI DÃœNYALARIN Ä°NSANLARI

Chalamet'nin ailesinin Kylie Jenner'a bu kadar karÅŸÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni de iki genci farklÄ± dÃ¼nyalarÄ±n insanlarÄ± olarak gÃ¶rmeleri.

Onlara gÃ¶re Timothee'nin ailesi sanatÃ§Ä± ruhlu ve entelektÃ¼el. Kylie Jenner'Ä±n ailesi ise onlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde ÅŸov dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok da deÄŸerli olmayan parÃ§alarÄ±.

OÄŸullarÄ±nÄ±n sinemada saygÄ±n bir yere sahip olmasÄ±nÄ± isteyen Chalamet ailesi, genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n Kylie Jenner ve ailesinin TV ÅŸovuna katÄ±lmasÄ±ndan ve bugÃ¼ne kadar oluÅŸturduÄŸu imajÄ± yerle bir etmesinden de bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyuyor.

DiÄŸer yandan Chalamet de Kardashian Jenner ailesine mesafesini koruyor zaten.

KYLIE'NÄ°N BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ: Bütün bunlar olup biterken baÅŸka bir söylentiye göre Kylie ile Timothee de ortak gelecekleriyle ilgili planlar yapÄ±yor. Hatta Avrupa'da ev bile arÄ±yorlar.Ama Kylie, sevgilisinin düÄŸünle ilgili herhangi bir plan yapmamasÄ± nedeniyle büyük bir üzüntü yaÅŸÄ±yor.





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JENNER, SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN DAHA ZENGÄ°N

27 yaÅŸÄ±ndaki Kylie Jenner, Travis Scott ile iliÅŸkisinden 7 yaÅŸÄ±nda Stormi ve Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Arie adÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi oldu.

29 yaÅŸÄ±ndaki Chalamet ise henÃ¼z Ã§ocuk sahibi olmadÄ±. Åžu ana kadarki en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisini de Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kÄ±zÄ± Lily Rose ile yaÅŸadÄ±.

Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan Timothee Chalamet, bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Beni AdÄ±nla Ã‡aÄŸÄ±r, Dune: Ã‡Ã¶l Gezegeni, KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlan, Wonka gibi filmlerde oynadÄ±. GenÃ§ oyuncunun 25 milyon dolar serveti var.

HayatÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren Kylie Jenner ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ailesine mensup Kardashian Jenner kardeÅŸlerin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Kylie'nin 670 milyon dolar serveti var.

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