'Daha 17'yim kusura bakma'

DUYGUSAL ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

31 Mayıs Pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, yurtlarda büyüyen kardeşini bulmak için mücadele eden 17 yaşındaki Aras'ın hikâyesi ekrana gelecek. Yayınlanan yeni görüntülerde Aras ve Leyla arasında yaşanan duygusal yakınlaşma ve aşk kıvılcımları izleyiciyi meraklandırdı.

ARAS VE LEYLA SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU

Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Aras ile Ceren Ayruk'un canlandırdığı Leyla arasındaki sahneler tanıtımın en çok konuşulan anları oldu. Leyla'nın, "Onun iyiliği için burada kalması için başka şansım yok" sözleri dikkat çekerken, Aras'ın "Aklında da kalbinde de kimse yokmuş dersin" repliği izleyicileri etkiledi.

BLOK 3 ŞARKISI TANITIMA DAMGA VURDU

Tanıtım boyunca kullanılan "Kusura Bakma", dizinin duygusal atmosferini güçlendirdi. Sanal medyada çok sayıda kullanıcı şarkı ve sahnelerin uyumuna dikkat çekerken, tanıtım kısa sürede gündem oldu.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

31 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.