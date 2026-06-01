Daha 17'ye izleyiciden tam not

“YAZIN FAVORİSİ OLMAYA ADAY”

Pazar akşamlarının yeni dizisi Daha 17, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayının başlamasıyla birlikte gündem olan yapıma övgü yağdı. “Böyle bir diziye ihtiyacımız varmış resmen”, “Çok güzel ilerliyor, fena sardı”, “Yazın favorisi şimdiden belli oldu: Daha 17”, “Her sahnesi efsane”, “Kafamda Teoman’ın ‘Daha 17’ şarkısı çalıyor”, “Yeni dizimiz hayırlı olsun” yorumları öne çıktı. Manifest’in “Zamansızdık” ve Blok 3’ün “Kusura Bakma” şarkılarının yer aldığı sahneler ise etkileşim rekoru kırdı.

SAATLER İÇİNDE 600 BİNİ GEÇTİ

Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği Daha 17; güçlü oyuncu kadrosu, bir aile hikâyesi etrafında şekillenen duygusal anlatımı, aşk rüzgârları ve Bodrum’un eşsiz atmosferiyle Kanal D ekranında yaz rüzgârı estirdi.

Dizinin başarısı YouTube’da da kendini gösterdi. İlk bölüm, saatler içinde 600 bin izlenmeyi aşarak 1 milyona göz kırptı. “Akşam izleyip sabah yeniden izleyen kaç kişiyiz?” paylaşımları, dizinin daha ilk bölümden izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu ortaya koydu.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Bodrum’un eşsiz doğasının eşlik ettiği Daha 17’nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.