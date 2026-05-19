Daha 17'nin zeki, çevik ve çalışkan gençleri

19 MAYIS RUHUNU YAŞATTILAR

Geleceğin yıldız adaylarından oluşan Daha 17 oyuncuları, çekim arasında soluğu spor salonunda aldı. Ekip, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünün yer aldığı salonda basketbol oynadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhunu yansıtan görüntülere, salondaki Türk bayrağı eşlik etti.

İLK BÖLÜM 31 MAYIS PAZAR

Daha 17’nin yayın tarihi yaklaşırken setten gelen kareler izleyicilerin heyecanını artırdı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

