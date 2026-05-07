Daha 17'nin tanıtımını milyonlar izledi

FRAGMANA BEĞENİ YAĞDI

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden bir aile hikayesini merkeze alan Kanal D’nin iddialı yapımı Daha 17, ekran macerasına hızlı başladı. Dizinin fragmanı 10 milyon görüntülemeye koşarken adını sanal medyada en çok izlenenler arasına yazdırdı. Tanıtım, etkileşim tarafında da büyük bir coşkuya sahne oldu. Daha 17’nin fragmanı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“BİR YAZ DİZİSİNDEN FAZLASI”

Tanıtımda yer alan, “Ben altı yaşımdan beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekirse gideceğim ve kardeşimi bulacağım” ifadesi, Daha 17’nin dramatik yapısına ve güçlü hikâyesine dair önemli ipuçları verdi. Senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve Bodrum’u fona alan etkileyici atmosferiyle Daha 17, izleyiciler tarafından “Bir yaz dizisinden öte” olarak yorumlandı. Paylaşımlarda, “Bodrum, oyuncular, hikaye… Daha 17, bir yaz dizisinden çok daha fazlası gibi duruyor. İzlemek için sabırsızlandım resmen!” ifadesi öne çıktı.

“ÇAĞAN AŞIRI İYİ OLMUŞ”

Daha 17’de Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağan Efe Ak, hayranlarını heyecanlandırdı. Fanları, “Daha 17 kaliteli bir iş vibe’ı verdi bana. Çağan da aşırı iyi olmuş. Heyecanla bekliyorum”, “Mükemmel bir diziye benziyor. Çağan var, kesinlikle yanıltmaz:)”, “Serseri roller Çağan’a çok yakışıyor. Belli, yıkacak yine ortalığı!” şeklindeki yorumlarla yakışıklı oyuncuya övgüler yağdırdı.

GENÇLERLE SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

Aile bağlarını, 17 yaşındaki bir gencin kimlik arayışı üzerinden anlatmaya hazırlanan Daha 17, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, gençlerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa,Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.