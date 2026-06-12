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Daha 17'nin Milli Takım coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Milli Takım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 12:04

Kanal D'nin Bodrum'da çekimleri süren dizisi Daha 17'nin setinde coşkulu anlar yaşandı. Çağan Efe Ak'ın (Aras) ve Helin Elveren'in (Deniz) çekimi sırasında diğer oyuncular, Türk Milli Takımı formaları ve bayraklarla sürpriz yaparak sete renk kattı.

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MİLLİ TAKIM FORMALARIYLA BÜYÜK HEYECAN

Genç oyuncular, ellerinde Türk Milli Takımı formaları ve bayraklarla sete çıktı. Coşkulu tezahüratlar eşliğinde Çağan Efe Ak ve Helin Elveren'e de milli takım formaları giydirildi. Set alanı bir anda stadyum atmosferine dönüştü.

Daha 17nin Milli Takım coşkusu

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TEZAHÜRATLAR DAKİKALARCA SÜRDÜ

Oyuncuların hep bir ağızdan yaptığı tezahüratlar büyük alkış alırken, set ekibi de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti. Milli takım marşlarının yükseldiği anlarda neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Daha 17nin Milli Takım coşkusu

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GENÇ OYUNCULARDAN MAÇ TAHMİNLERİ

Coşkunun ardından genç oyuncular milli maç için skor tahminlerinde bulundu. Çağan Efe Ak, milli takımın sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını belirterek, "4-0" dedi. Ata Yaşat (Teoman) “3-0” diyerek kalbini tuttu. Dizinin Leyla’sı Ceren Ayruk ise, “1-0 olsun, bizim olsun” dedi.

Daha 17nin Milli Takım coşkusu

BÜYÜK COŞKU

Sette yaşanan bu sürpriz, hem oyuncular hem de ekip için hafızalara kazındı. Milli takım sevgisinin ön plana çıktığı etkinlik, çekimlere verilen kısa molayı coşku dolu bir kutlamaya dönüştürdü.

Daha 17nin Milli Takım coşkusu

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Daha 17nin Milli Takım coşkusu

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#Daha 17#Kanal D#Milli Takım

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