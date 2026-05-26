Daha 17'nin 'Manifest'i ortaya çıktı

İŞ BİRLİĞİ HEYECAN YARATTI

Müzik grubu Manifest, hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin hedef kitlesiyle örtüşen bu iş birliği büyük heyecan yarattı. Manifest sevenler ve Daha 17’yi bekleyenler, ön izlemeyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımlarda, Manifest-Daha 17 dayanışmasının genç izleyiciyle güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacağı vurgusu yapıldı.

MANİFEST, ROMANTİZMİ ARTIRACAK

Ekran yolculuğuna 31 Mayıs Pazar akşamı başlayacak olan Daha 17, tanıtımlarında iki farklı profil çizmişti. Bir yanda gerilim ve sırların öne çıktığı bir yapı sunulurken, diğer yanda Aras ile Leyla arasındaki duygusal yakınlaşmayla romantik bir ton yakalanmıştı. Paylaşılan ön izlemede Manifest’in “Zamansızdık” şarkısının hikâyeye eşlik etmesi dizinin enerjisini de ortaya koydu.

GENÇLER HİKÂYENİN MERKEZİNDE

Genç oyuncuların kendi yaş gruplarındaki karakterlere hayat verdiği Daha 17, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasını merkezine alıyor. Dizi, güçlü bir aile hikâyesini gençlerin gözünden ekrana taşımaya hazırlanıyor.

SEVİLEN İSİMLER DE KADRODA

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

31 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.