Daha 17'nin kovboy yıldızı

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Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayruk, yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen oyuncu, farklı tarzıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Ayruk’un tarzı, hayranlarından tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Takipçileri; “Bu tarz sana çok yakışmış”, “Hem çok güzel hem de çok yeteneklisin”, “Yeni neslin en başarılı oyuncularından biri” gibi yorumlarla Ceren Ayruk’a destek verdi.