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Daha 17'nin kovboy yıldızı

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Ceren Ayruk#Kanal D
Daha 17nin kovboy yıldızı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 08:14

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Daha 17’de hayat verdiği Leyla karakteriyle adından söz ettiren Ceren Ayruk, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayruk, yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen oyuncu, farklı tarzıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Daha 17nin kovboy yıldızı

Ayruk’un tarzı, hayranlarından tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Takipçileri; “Bu tarz sana çok yakışmış”, “Hem çok güzel hem de çok yeteneklisin”, “Yeni neslin en başarılı oyuncularından biri” gibi yorumlarla Ceren Ayruk’a destek verdi.

 

 

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#Daha 17#Ceren Ayruk#Kanal D

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