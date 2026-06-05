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Daha 17'nin karavan güzeli

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Ceren Ayruk#Leyla Karakteri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 09:57

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17’de Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Ceren Ayruk, ilk bölümdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ekrandaki enerjisi ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazanan Ayruk, özellikle genç izleyiciler arasında merak uyandırdı.

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İLK BÖLÜMDEN DİKKAT ÇEKTİ

Daha 17 dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle ekrana gelen Ceren Ayruk, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Genç oyuncunun samimi oyunculuğu ve karaktere kattığı enerji, izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

Daha 17nin karavan güzeli

“BODRUM’A DA KARAKTERLERE DE ALIŞTIK”

Dizinin Bodrum’daki çekim sürecinden memnun olduğunu dile getiren güzel oyuncu, set ortamının samimi ve keyifli geçtiğini söyledi. “Çok güzel bir iş çıkıyor. Bodrum’a da karakterlere de alıştık” diyen Ayruk, ekip arkadaşlarıyla uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını ifade etti.

Daha 17nin karavan güzeli

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POZLARIYLA ÇOK KONUŞULDU

Oyunculuğunun yanı sıra sanal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ceren Ayruk, Bodrum’daki set karavanından paylaştığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. “Biraz Leyla’yım” notunu düştüğü fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, oyuncunun enerjik halleri büyük beğeni topladı.

Daha 17nin karavan güzeli

PAZAR AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Daha 17nin karavan güzeli

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#Daha 17#Ceren Ayruk#Leyla Karakteri

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