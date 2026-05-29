Daha 17'nin gizemli gücü Hakan!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 12:30

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 için geri sayım sürerken, dizide "Hakan" karakterine hayat veren Armağan Oğuz, rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodrum'da çekimleri devam eden yapımda izleyici karşısına güçlü ve stratejik bir karakterle çıkacak olan oyuncu, Hakan'ı "trajik bir kral" olarak tanımladı.

"HAKAN RENKLİ BİR KARAKTER"

Dizide 45 yaşındaki Hakan karakterini canlandıran Armağan Oğuz, karakterini şu sözlerle anlattı: Hakan Akkaya renkli ve farklı bir karakter. Olaylara bakış açısı, stratejileri... Kendi cehennemini cennete çevirmiş trajik bir kral. Fit ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Hakan'ın, hayatındaki her adımı planlı atan biri olduğunu söyleyen oyuncu, karakterin izleyiciye farklı bir deneyim sunacağını belirtti.

"FARKLI BİR YAKLAŞIM SUNACAK"

Rolünü severek kabul ettiğini ifade eden Oğuz, Hakan'ın alışılmış karakterlerden ayrıldığını vurguladı: Hakan, izleyiciye farklı bir yaklaşım sunacak. Olaylara bakış açısı, çözümlerdeki titizliği ve stratejisiyle benzer yanlarımız var.

"MERAKTAN ÖLECEKSİNİZ"

Daha 17'nin hikâyesine ve ekibine de övgüde bulunan Armağan Oğuz, sette güçlü bir uyum yakalandığını şöyle anlattı: Çok güçlü bir aile izleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir ekip var. Aynı dili konuşan harika bir ekip olduk. Bunun dizimizin dilini oluşturacağını düşünüyorum. Oyuncu, sözlerini izleyicilere seslenerek tamamladı: Bizi izleyin, meraktan öleceksiniz.

İLK BÖLÜM BU PAZAR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, güçlü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

 

