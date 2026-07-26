Daha 17'nin divası Nesrin Cavadzade!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dizideki tavırları, kendine has konuşma tarzı ve dikkat çeken kıyafet seçimleriyle öne çıkan Şebnem, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Şebnem, iki çocuğuna karşı sergilediği otoriter tavrıyla dikkat çekiyor. Geçmişte yaptığı hataları örtbas etme çabası, karakterin zaman zaman acımasız kararlar almasına neden olurken, izleyiciler onun sert ve mesafeli yönünü yakından takip ediyor. Dizideki güçlü duruşu, iddialı tarzı ve kendine özgü konuşma şekliyle Şebnem, sosyal medyada konuşulan karakterlerden biri haline geldi.

TARZI VE REPLİKLERİ GÜNDEM OLDU

Özellikle dizide söylediği replikler, kısa sürede sosyal medyada kullanılmaya başlanırken, karakter için yapılan paylaşımlarda “diva” yorumları öne çıkıyor. ‘Daha 17’nin her bölümünde gündem olan Şebnem karakteri hem eleştiriliyor hem de hayranlıkla takip ediliyor. Nesrin Cavadzade güçlü performansıyla konuşulan isimlerinden biri oluyor.

Haberin Devamı