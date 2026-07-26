×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Daha 17'nin divası Nesrin Cavadzade!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Nesrin Cavadzade#Şebnem Akkaya
Daha 17nin divası Nesrin Cavadzade
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 09:46

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi ‘Daha 17’de Şebnem Akkaya karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, performansıyla izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dizideki tavırları, kendine has konuşma tarzı ve dikkat çeken kıyafet seçimleriyle öne çıkan Şebnem, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Şebnem, iki çocuğuna karşı sergilediği otoriter tavrıyla dikkat çekiyor. Geçmişte yaptığı hataları örtbas etme çabası, karakterin zaman zaman acımasız kararlar almasına neden olurken, izleyiciler onun sert ve mesafeli yönünü yakından takip ediyor. Dizideki güçlü duruşu, iddialı tarzı ve kendine özgü konuşma şekliyle Şebnem, sosyal medyada konuşulan karakterlerden biri haline geldi.

Daha 17nin divası Nesrin Cavadzade

TARZI VE REPLİKLERİ GÜNDEM OLDU

Özellikle dizide söylediği replikler, kısa sürede sosyal medyada kullanılmaya başlanırken, karakter için yapılan paylaşımlarda “diva” yorumları öne çıkıyor. ‘Daha 17’nin her bölümünde gündem olan Şebnem karakteri hem eleştiriliyor hem de hayranlıkla takip ediliyor. Nesrin Cavadzade güçlü performansıyla konuşulan isimlerinden biri oluyor.

Haberin Devamı

Daha 17nin divası Nesrin Cavadzade

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daha 17#Nesrin Cavadzade#Şebnem Akkaya

BAKMADAN GEÇME!