Daha 17'nin 3. bölümünde neler oldu? Aras ve Teoman'a ne oldu?

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Dizinin önceki bölümünde;

Aras'ı bıçaklayan kişinin Teoman olduğu Ezgi'den öğrenen Leyla, soluğu yurtta aldı ancak o gideli çok olmuştu...

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Aras, 'Kardeşin bu adreste' mesajıyla bir kez daha alt üst olurken, onu kaybetmeyi göze alamadı ve verilen adrese gitti.

Teoman'ı karşısında gören Aras duydukları ile şoke oldu:

Abi ben Demir... Bir gün beni bulacağını biliyordum...

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Dizinin yeni bölümünde;

Teoman’ın anlattığı hikayeler, söylediği kilit kelimeler ve kolundaki karga dövmesi Aras’ı kardeşini bulduğuna ikna etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Aras’ın yurttaki dolabını karıştıran Teoman, onun günlüğünü okumuştu…

Yurtta Aras’ın arkadaşı ile karşılaşan Leyla, onun birileri tarafından Bodrum’dan gönderilmek istendiğini öğrendi.

Aras’ın telefonundaki mesajları tespit eden Mustafa, konunun detaylarını konuşmak için Hakan’ı ofisinde ziyaret etti.

Her şeyin Teoman’ın başının altından çıktığını anlayan Hakan, hemen harekete geçti.

Eve doğru yola çıkan Hakan’ın aracında davetsiz bir misafir vardı: Aras!

Hakan, Aras’a çocuklarının iyiliği için bu şehirden gitmesi gerektiğini söyledi.

Aras’a bir türlü ulaşamayan Leyla, çareyi Deniz’in evine gitmekte buldu.

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Onu göndermeye çalışan senin ailen zaten… Siz neden hala bu çocuğun peşindesiniz?

Yardım istemek için Barış'ın evine giden Aras, Özlem'e yakalandı. Aras'ın suçsuz olduğunu anlatmaya çalışan Barış, sonunda annesine bilmediği her şeyi anlattı:

Aras'ı Teoman bıçakladı... Beni kurtarmak isterken oldu...

Aras'ı ailesinden korumak için her yolu deneyen Leyla, onlara meydan okudu:

Aras'ı rahat bırakın. Onu buradan göndermekten vageçin! Eğer Aras buradan giderse, Teoman da gider!

Leyla'nın restine kayıtsız kalmayan Şebnem, Aras'ın Bodrum'da kalmasına izin verdi.

Dersteyken çalan telefon, Aras’ı kardeşine bir adım daha yaklaştıracak o bilgiyi verdi: Çiy burger

Aras için bir şeyler yapmak isteyen Deniz, şifrenin sırrını sınıf arkadaşından öğrendi:

Gümüşlük’te Seyir Tepesi’nin orada bir kafe…

Poğaçaya aşerip soluğu Özlem’in kafesinde alan Nuray, çıktığında karşısında Şebnem’i buldu.

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Şebnem, Özlem’e bahçesini almak için teklifte bulundu. ‘Gerekli şartlar sağlandığında her şeyi satın alabileceğime inanıyorum’ diyen Şebnem, Özlem’den ret yanıtını aldı.

Kardeşini bulma ümidiyle Gümüşlük’e giden Aras, Çiy Burger’de işe başladı.

Arkadaşlarıyla gittiği mekanda Aras’ın garson olarak çalıştığını gören Leyla şoke oldu.

Aras’ı zorlamak için her yolu deneyen Teoman, onun kaldığı yurda gitti. Bir tarafta Aras’ın arkadaşları, diğer tarafta Teoman’ınkiler… İki tarafın kavgasını tesadüfen gören Hakan, duruma hemen müdahale etti.

Teoman’a herkesin içinde tokat atan Hakan, en ağır sözünü eve gelince söyledi:

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Gebersen de senden kurtulsam

Aras’ın kardeşi konusunda Serhat’tan yardım isteyen Teoman, ilk belgelere ulaştı.

Aras’ın işe başladığı bilgisi Hakan’a çabuk ulaştı. Onu en çok şaşırtansa mekanın Serhat’a ait olmasıydı…

Hakan’In kendisini aldattığı kişinin Nuray olduğunu düşünen Şebnem, kimseye belli etmese de kurtuluş planlarını çoktan yaptı.

‘Benim her zaman bir B planım vardır’ diyen Şebnem, Nuray’ı gerçeklerle yüzleştirdi:

Sen kocamla yatıp bunun bir bedelinin olmayacağını mı düşündün?

Aras ile Serhat arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan Hakan, her şeyin tesadüften ibaret olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.

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Dizinin final sahnesine;

Aras’ı Bodrum’a çağıran ve en başından beri ona kardeşiyle ilgili mesajlar atan kişinin Serhat olduğu ortaya çıktı.

İş çıkışı, verilen siparişi götürmeye giden Aras’ın yolu bir kez daha Teoman ile kesişti.

Aras’ı kardeşiyle vuran Teoman, ona yıllar önceye ait gazete haberini okudu.

Aras’ın gazeteyi almaya çalıştığı sırada teknede büyük bir patlama oldu.