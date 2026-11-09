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Daha 17'nin 24. bölümünde neler oldu? Aras için yolun sonu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 00:37

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 24. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

 Aras polisler tarafından yaka paça gözaltına alınırken, aklında sadece baygınlık geçirip yere düşen Leyla vardı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Şebnem’in kafasına cam vazo ile vurup bayılttığı Hakan, dakikalar sonra kendine geldi.

Polisleri atlatıp kaçmayı başaran Aras, soluğu hastanede aldı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Deniz'e cinayetin üzerine yıkılmaya çalıştığını söyleyen ve herkesten köşe bucak kaçmak zorunda kalan Aras’a yardım eli Teoman’dan uzandı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

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Polis Metin’den Deniz’e; Leyla’dan taksiciye herkesi sorguya aldı.

Yel değirmenlerinde saklanan Aras’ı Deniz ile Metin yalnız bırakmadı.

Bütün Bodrum seni hem hırsız, hem katil sanıyor

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Leyla’yı görmenin yollarını arayan Aras, sonunda en doğru yeri buldu: Okulun maskeli balosu…

Kimse beni orada aramaz, zaten maskeli… Sen Leyla’yı oraya getir, gerisi bende

Her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Hakan, Uğur’un eşinden gelen mesajla bir kez daha köşeye sıkıştı.

Serhat’ı Hakan Akkaya’nın talimatıyla ben öldürdüm

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Leyla’nın rahatsızlığını haber alan Sıla, günler sonra eski dostunu ziyaret etti.

Teoman ile buluşan Deniz, onu Aras’ın katil olmadığına ikna etmeye çalıştı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Teoman ise Deniz’e nasıl bu kadar emin olabildiğini sordu:

Çünkü ikinizi de tanıyorum

Leyla’yı ziyaret için Şebnem’in evine giden Feyza, tam çıkmak üzereyken Nuray’ın gelişi bütün dengeleri değiştirdi.

Nuray, kavga videosunu sızdıran kişinin Feyza olduğunu ispatladı.

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Aras’ı görmek için yurda giden Teoman, sözleriyle Metin’i kızdırdı. Aras’ı yerini söyleyene 1 milyon vereceğini açıklayan Teoman, yurttan kovuldu.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Uğur’un eşiyle buluşan Aras, ihtiyaç duyduğu flash belleği aldı.

Balo günü geldi çattı…

Aras, Leyla’nın karşısına çıktı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Romantik dansın ardından elindeki flash’ı izleyip özgürlüğünü ilan etmeye hazırlanan Teoman’ı karşısında görünce şaşıran Aras, diğer yandan ise gerçekleri onunla birlikte öğreneceği için mutluydu…

Ancak Şebnem tarafından değiştirilen flash’ın içinden çıkanlar hiç de onların beklediği gibi olmadı:

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Serhat’ın katili Aras Öztürk’tür…

Kendisine kurulan tuzağı sonradan fark eden Aras, bu kez de okul müdürüne yakalandı.

Son anda kaçmayı başaran Aras’ın yanında sadece Metin vardı.

Barış ile birlikte okul partisine giden Caner, Deniz’e yaklaşmaya çalışında Teoman duruma müdahale etti.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Bu müdahale, Teoman’a yeni bir düşman kazandırdı.

Kendini aklamanın tek yolunun Hakan Akkaya ile yüzleşmek olduğunu düşünen ezeli düşmanının karşısına çıktı ve ona her şeyi kare kare anlattı.

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Teoman’dan gelen yardım telefonu ile panik olan Aras, Caner’in ona yapacaklarını engellemek için verilen adrese gitti.

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Ancak karşısında bulduğu kardeşi değil polislerdi…

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

Aras’ın Teoman’ı kurtarmak için yaptığı hamle, esaretle sonuçlandı.

Ameliyattan çıkan Leyla, televizyonda gördüğü haberle Aras’ın yakalandığını öğrendi.

Çocukluğuna dair hatırladığı parçaları bileştiren Leyla, kilit noktasını çözdü:

Teoman öldü…

Daha 17nin 24. bölümünde neler oldu Aras için yolun sonu mu

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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