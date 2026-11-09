Daha 17'nin 24. bölümünde neler oldu? Aras için yolun sonu mu?

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Dizinin yeni bölümünde;

Aras polisler tarafından yaka paça gözaltına alınırken, aklında sadece baygınlık geçirip yere düşen Leyla vardı.

Şebnem’in kafasına cam vazo ile vurup bayılttığı Hakan, dakikalar sonra kendine geldi.

Polisleri atlatıp kaçmayı başaran Aras, soluğu hastanede aldı.

Deniz'e cinayetin üzerine yıkılmaya çalıştığını söyleyen ve herkesten köşe bucak kaçmak zorunda kalan Aras’a yardım eli Teoman’dan uzandı.

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Polis Metin’den Deniz’e; Leyla’dan taksiciye herkesi sorguya aldı.

Yel değirmenlerinde saklanan Aras’ı Deniz ile Metin yalnız bırakmadı.

Bütün Bodrum seni hem hırsız, hem katil sanıyor

Leyla’yı görmenin yollarını arayan Aras, sonunda en doğru yeri buldu: Okulun maskeli balosu…

Kimse beni orada aramaz, zaten maskeli… Sen Leyla’yı oraya getir, gerisi bende

Her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Hakan, Uğur’un eşinden gelen mesajla bir kez daha köşeye sıkıştı.

Serhat’ı Hakan Akkaya’nın talimatıyla ben öldürdüm

Leyla’nın rahatsızlığını haber alan Sıla, günler sonra eski dostunu ziyaret etti.

Teoman ile buluşan Deniz, onu Aras’ın katil olmadığına ikna etmeye çalıştı.

Teoman ise Deniz’e nasıl bu kadar emin olabildiğini sordu:

Çünkü ikinizi de tanıyorum

Leyla’yı ziyaret için Şebnem’in evine giden Feyza, tam çıkmak üzereyken Nuray’ın gelişi bütün dengeleri değiştirdi.

Nuray, kavga videosunu sızdıran kişinin Feyza olduğunu ispatladı.

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Aras’ı görmek için yurda giden Teoman, sözleriyle Metin’i kızdırdı. Aras’ı yerini söyleyene 1 milyon vereceğini açıklayan Teoman, yurttan kovuldu.

Uğur’un eşiyle buluşan Aras, ihtiyaç duyduğu flash belleği aldı.

Balo günü geldi çattı…

Aras, Leyla’nın karşısına çıktı.

Romantik dansın ardından elindeki flash’ı izleyip özgürlüğünü ilan etmeye hazırlanan Teoman’ı karşısında görünce şaşıran Aras, diğer yandan ise gerçekleri onunla birlikte öğreneceği için mutluydu…

Ancak Şebnem tarafından değiştirilen flash’ın içinden çıkanlar hiç de onların beklediği gibi olmadı:

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Serhat’ın katili Aras Öztürk’tür…

Kendisine kurulan tuzağı sonradan fark eden Aras, bu kez de okul müdürüne yakalandı.

Son anda kaçmayı başaran Aras’ın yanında sadece Metin vardı.

Barış ile birlikte okul partisine giden Caner, Deniz’e yaklaşmaya çalışında Teoman duruma müdahale etti.

Bu müdahale, Teoman’a yeni bir düşman kazandırdı.

Kendini aklamanın tek yolunun Hakan Akkaya ile yüzleşmek olduğunu düşünen ezeli düşmanının karşısına çıktı ve ona her şeyi kare kare anlattı.

Teoman’dan gelen yardım telefonu ile panik olan Aras, Caner’in ona yapacaklarını engellemek için verilen adrese gitti.

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Ancak karşısında bulduğu kardeşi değil polislerdi…

Aras’ın Teoman’ı kurtarmak için yaptığı hamle, esaretle sonuçlandı.

Ameliyattan çıkan Leyla, televizyonda gördüğü haberle Aras’ın yakalandığını öğrendi.

Çocukluğuna dair hatırladığı parçaları bileştiren Leyla, kilit noktasını çözdü: