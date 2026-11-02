Daha 17'nin 23. bölümünde neler oldu? Teoman'a kavuştular

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Dizinin yeni bölümünde;

Teoman ile birlikte bayıltılarak suya atılan Aras, gözünü gece yarısı kıyıda açtı. Çok geçmeden bayılan Aras, sabah olduğunda hastane odasındaydı…

Panikle her yerde Teoman’ı arayan Aras, karşısında Deniz’i buldu.

Seni hastaneye getirmişler ama Teoman’ı bulamamışlar, kayıp…

Tüm Bodrum dört koldan Teoman Akkaya’yı aramaya başladı.

Oğluna zarar veren kişinin onu koruması için gittiği Abi olduğunu düşünen Şebnem, kontrolünü kaybetti.

Ben sana oğlumu koru dedim, sen onu denize attın. Neden yaptın böyle bir şeyi?

Abi ise yaşananlardan habersiz olduğunu, Teoman’a asla zarar vermeyeceğini söyledi.

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Deniz, çaresizce kıyıda Teoman’dan gelecek güzel haberi bekledi.

Elini sarmıştım… Yaralarını… Sanki her şey düzelecekmiş gibi…

Gün battı, karanlık çöktü…

Herkes kıyıda Teoman’ı beklerken Komiser Mustafa’nın telsizine gelen anons her şeyin seyrini değiştirdi:

Kos’ta genç bir erkek cesedi bulundu

Balıkçılarla birlikte koy koy gezip kardeşini arayan Aras, kıyıya döndüğünde Deniz’den bir ceset bulunduğunu öğrendi.

Hakan, teşhis için Kos’a gitti. Hakan, tekneye binmeden önce Aras’ın söyleyecek bir çift sözü vardı:

Eğer oradaki kardeşimse, benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmaz. Buna sebep olan herkesi öldürürüm

2013 yılında öz oğlunu kaybeden ve morg kapısında onun eşyalarını teslim alan Hakan, bir kez daha o güne gitti.

Aras’ın ısrarına dayanamayan İlhan, karanlığa aldırmadan bir kez daha denize açıldı.

Ya orada bekliyorsa? Ya son gücüyle biri gelip beni bulur diyorsa? Korkmuştu abi, üşümüştür

Çok geçmeden Hakan’dan beklenen telefon geldi:

Başımız sağ olsun Şebnem

Acı haber herkesi yerle bir etti. Aras içe hem kardeşini kaybetmenin acısını hem de ona gerçeği söyleyememenin vicdan azabını yaşadı.

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Hakan’ı Kos dönüşü Aras karşıladı:

Kardeşimi senin yalanların, tuzakların öldürdü. Ailenle vedalaş, seni öldüreceğim

Elinde bir poşet, içinde Teoman’ın eşyaları…

Oğlundan kalanlara sarılan Şebnem, sinir krizi geçirdi.

Annesini havuz başında ağlarken gören Leyla, geçmişe ait bir anıyı daha hatırladı.

Hakkında nakil kararı verilen Aras, yurttan ayrıldı.

Çıktığına Leyla’yı karşısında gören Aras, ondan her şey için özür diledi. Leyla’nın sözleri ise kafa karıştıran cinstendi:

Gidiyor musun? Git… Keşke ben de gidebilsem ama gidemem. Teoman gelecek

Elinde 3-5 parça eşyasının olduğu küçük bir valizle nereye gideceğini bilmeden yola çıkan Aras’ı Deniz yalnız bırakmadı.

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Bir gün yine buluşuruz belki, beraber ziyarete gideriz onu…

İlk durakta otobüsten inen Aras, Metin’den Hakan’ın çiftlik evine gittiğini öğrendi. Her şeyin sebebi olduğu adamı vurmak için gittiği evde Teoman’ı karşısında bulan Aras, kardeşine sıkı sıkı sarıldı.

Teoman, Aras’a kendisini babasının kurtardığını söyledi.

Teoman’a herkesin onu öldü sandığını; Şebnem, Leyla ve Deniz’in çok kötü durumda olduğunu söyleyen Aras, kardeşini alıp eve götürdü.

Oğlunu karşısında gören Şebnem bu kez sevinçten gözyaşı döktü.

Haber, Hakan ile anlaşmak üzere olan Abi’ye çabuk ulaştı.

Oğlun dirilmiş, gözün aydın. Aras annesine teslim etmiş

Hakan, kaybettiği maddi gücü geri kazansa da planları yarım kaldı.

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Her şeyin Hakan’ın planı olduğunu öğrenen Şebnem, faturayı kesti. Hakan ise soğuk kanlı bir şekilde Abi ile yapılan iş birliğinin bir bedeli olacağını söyledi.

Bugüne kadar yaşadığı birçok şeyi sineye çeken Şebnem, bu kez kararını verdi:

Senden boşanıyorum, bitti…

Yaşadığı büyük yokluk ile başa çıkmaya çalışan Deniz, kaybettiği Teoman’ı karşısında görünce şoke oldu.

Deniz ‘hayatımı mahvettin, senden nefret ediyorum’ dediği Teoman’a sıkı sıkı sarıldı.

Aras, buzları eritmeyi başardığı Teoman’a birlikte İstanbul’a gitmeyi teklif etti:

Annemle babamın mezarını ziyaret edeceğim, seni de onlarla tanıştırırım

Bodrum’dan gideceğine kesin gözüyle bakan Aras’ın nakli Abi’nin emri ile durduruldu.

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Haberi alan Aras, okula Leyla’nın yanına koştu.

Balo planları yapılırken, telefona gelen mesaj Aras’ı yeni bir olayın içine sürükledi.

Kardeşini temize çıkarmak için Uğur’un eşiyle buluşmayı kabul eden Aras, okuldan çıktığı an polisler tarafından gözaltına alındı.

Aynı dakikalarda boşanma kararı nedeniyle Hakan ile karşı karşıya gelen Şebnem ise hayatının en büyük hatalarından birini yaptı…