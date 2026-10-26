Daha 17'nin 22. bölümünde neler oldu? Teoman ve Aras'ın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu?

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Dizinin yeni bölümünde;

Serhat’ı öldürdüğünü düşünen ve kendisini de buna ikna eden Teoman, Deniz ile konuştu.

Serhat’ı öldürdüm

Deniz’in gözlerindeki korkuyu gören Teoman, teslim olmak için karakola gitti.

Gözaltı çıkışı Teoman’ı gören Aras, ona neler olduğunu sordu.

‘Serhat’ı öldürdüm, teslim olmaya geldim’ diyen Teoman’a Aras karşı çıktı:

Elindeki şişeyle onu öldürdüğünü sanıyorsun, sen öldürmedin. Çünkü ben de oradaydım

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İkna olan Teoman, bir kez daha Deniz’in karşısına çıkıp ona katil olmadığını söyledi.

Deniz, Teoman’ın elindeki yarasını sararak hem güvenini hem de ona verdiği değeri gösterdi.

Serhat’ın cesedinin bulunduğunu televizyonda gören Leyla, panikle anne ve babasına koştu.

Her şeyden haberdar olduğunu söyleyen Hakan, kızını sakinleştirdi.

Nuray’ın dükkanının yerle bir olmasına ilk tepki Barış ve arkadaşlarından geldi.

Aras’ın söylediklerini uzun uzun düşünen Teoman, bir delil bulabilmek umuduyla Serhat’ın odasına gitti.

Aras’ı arayan Teoman, babasından yardım isteyeceğini söyledi.

Kardeşine engel olmaya çalışan Aras, soluğu Akkayalar’ın evinde aldı.

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Bir itiraf sayfasında Sıla ile Aras’ın samimi fotoğraflarını gören Leyla, sevgilisinden hesap sordu.

Aras ile birlikte parti gecesine ait bir iz bulmaya çalışan Teoman, güvenlik kameralarından eve polislerin geldiğini görünce panik oldu.

Bir yandan Teoman’ı aklama çabası, bir yandan Hakan’ın baskıları, yetmezmiş gibi üstüne bir de Leyla’nın kıskançlıkları…

Aras kendini her geçen gün biraz daha köşeye sıkışmış hissederken, oğlunu kurtarmayı kafaya koyan Şebnem için de harekete geçme vakti geldi.

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Bodrum’ nakil olduğundan bu yana üst üste yaşanan olaylar, Aras’ı yeni bir yol ayrımına getirdi.

Kurul çıkışı Hakan’ın Teoman ile Leyla’yı almaya geldiğini öğrenen Aras, kardeşine ulaşamadı.

Hakan’dan karakolda olduklarını öğrenen Aras, kardeşini yalnız bırakmadı.

Teoman’ın özgürlüğü için her şeyi yapmaya hazır olan Şebnem, Abi ile görüştü.

Sizden oğlumun özgürlüğünü ve hayatını istiyorum

Dükkanına saldıranların peşine düşen Nuray, kamera kayıtlarından Feza’ya ulaştı.

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Aras’ın telefon konuşmasına şahit olan ve parçaları birleştiren Teoman, asıl katilin Uğur olduğunu çözdü.

Her şeyi bilen ama susmak zorunda kalan aradığı enjektörü, Serhat’ın köpeği sayesinde buldu.

Aras, sabah ilk iş inceleme için enjektörü hemşire ablasına verdi.

Uğur’un duruşma günü geldi çattı. Şikayetini geri çeken Aras, Uğur ile konuşmak için adliye çıkışına gitti. Teoman ise çoktan adliye önündeki yerini almıştı…

Uğur bir grup adam tarafından kaçırıldı. Olacakları tahmin eden Teoman ve Aras, Uğur’un içinde olduğu aracı takip etmeye başladı.

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Sonunda iki kardeş, Uğur’un götürüldüğü tekneye girmeyi başardı. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Abi ve onun adamları…

Her şeyi çözmek üzere olan Aras ve Teoman, bayıltılarak denize atıldılar.