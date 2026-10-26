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Daha 17'nin 22. bölümünde neler oldu? Teoman ve Aras'ın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 00:24

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 22. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Serhat’ı öldürdüğünü düşünen ve kendisini de buna ikna eden Teoman, Deniz ile konuştu.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Serhat’ı öldürdüm

Deniz’in gözlerindeki korkuyu gören Teoman, teslim olmak için karakola gitti.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Gözaltı çıkışı Teoman’ı gören Aras, ona neler olduğunu sordu.

‘Serhat’ı öldürdüm, teslim olmaya geldim’ diyen Teoman’a Aras karşı çıktı:

Elindeki şişeyle onu öldürdüğünü sanıyorsun, sen öldürmedin. Çünkü ben de oradaydım

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

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İkna olan Teoman, bir kez daha Deniz’in karşısına çıkıp ona katil olmadığını söyledi.

Deniz, Teoman’ın elindeki yarasını sararak hem güvenini hem de ona verdiği değeri gösterdi.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Serhat’ın cesedinin bulunduğunu televizyonda gören Leyla, panikle anne ve babasına koştu.

Her şeyden haberdar olduğunu söyleyen Hakan, kızını sakinleştirdi.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Nuray’ın dükkanının yerle bir olmasına ilk tepki Barış ve arkadaşlarından geldi.

Aras’ın söylediklerini uzun uzun düşünen Teoman, bir delil bulabilmek umuduyla Serhat’ın odasına gitti.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Aras’ı arayan Teoman, babasından yardım isteyeceğini söyledi.

Kardeşine engel olmaya çalışan Aras, soluğu Akkayalar’ın evinde aldı.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

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Bir itiraf sayfasında Sıla ile Aras’ın samimi fotoğraflarını gören Leyla, sevgilisinden hesap sordu.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Aras ile birlikte parti gecesine ait bir iz bulmaya çalışan Teoman, güvenlik kameralarından eve polislerin geldiğini görünce panik oldu.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Bir yandan Teoman’ı aklama çabası, bir yandan Hakan’ın baskıları, yetmezmiş gibi üstüne bir de Leyla’nın kıskançlıkları…

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Aras kendini her geçen gün biraz daha köşeye sıkışmış hissederken, oğlunu kurtarmayı kafaya koyan Şebnem için de harekete geçme vakti geldi.

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Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Bodrum’ nakil olduğundan bu yana üst üste yaşanan olaylar, Aras’ı yeni bir yol ayrımına getirdi.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Kurul çıkışı Hakan’ın Teoman ile Leyla’yı almaya geldiğini öğrenen Aras, kardeşine ulaşamadı.

Hakan’dan karakolda olduklarını öğrenen Aras, kardeşini yalnız bırakmadı.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Teoman’ın özgürlüğü için her şeyi yapmaya hazır olan Şebnem, Abi ile görüştü.

Sizden oğlumun özgürlüğünü ve hayatını istiyorum

Dükkanına saldıranların peşine düşen Nuray, kamera kayıtlarından Feza’ya ulaştı.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

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Aras’ın telefon konuşmasına şahit olan ve parçaları birleştiren Teoman, asıl katilin Uğur olduğunu çözdü.

Her şeyi bilen ama susmak zorunda kalan aradığı enjektörü, Serhat’ın köpeği sayesinde buldu.

Aras, sabah ilk iş inceleme için enjektörü hemşire ablasına verdi.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Uğur’un duruşma günü geldi çattı. Şikayetini geri çeken Aras, Uğur ile konuşmak için adliye çıkışına gitti. Teoman ise çoktan adliye önündeki yerini almıştı…

Uğur bir grup adam tarafından kaçırıldı. Olacakları tahmin eden Teoman ve Aras, Uğur’un içinde olduğu aracı takip etmeye başladı.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

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Sonunda iki kardeş, Uğur’un götürüldüğü tekneye girmeyi başardı. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Abi ve onun adamları…

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

Her şeyi çözmek üzere olan Aras ve Teoman, bayıltılarak denize atıldılar.

Daha 17nin 22. bölümünde neler oldu Teoman ve Arasın hayatı tehlikede... İki kardeş için yolun sonu mu

 

 

 

 

 

 

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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