Daha 17'nin 2. bölümünde neler oldu? Aras, Demir'i buldu mu?

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Dizinin yeni bölümünde;

Aras'ı yenemeyeceğini anlayan Teoman, onu bıçakladı. Aras hemen hastaneye kaldırılırken; Teoman panikle eve döndü ve annesinin onları dinlediğinden habersiz yaptıklarını Kutay'a anlattı.

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Oğlunun hapse girmesini istemeyen Şebnem, Teoman yerine Kutay'ın suçu üstlenmesini sağladı.

Aras kendine gelir gelmez karşısında Hakan'ı buldu. İki çocuk arasında neler yaşandığını anlamaya çalışan Hakan'ın merak ettiği bir konu da Aras'ın şikayetçi olup olmayacağıydı...

Önce Teoman'ın kolunda gördüğü karga dövmesi, ardından da Hakan'ın sözleri... Aras'ın kafası her geçen dakika biraz daha karıştı.

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Hakan, Şebnem'i arayarak Aras'ın şikayetçi olmayacağını söyledi.

Oğluna olayın kapandığının haberini veren Şebnem, Teoman'ın tepkisi ile şoke oldu:

Beni ezmeye çalışıyor

Yaşananları internetten okuyan Leyla, Aras'ı ziyaret için hastaneye gitti; babasının itirazlarına rağmen onunla görüşmeyi başardı.

Leyla'nın kimseye haber vermeden hastaneye gittiğini öğrenen Şebnem'in kızına tepkisi büyük oldu.

Önce Hakan'ın cebinde bulduğu test, ardından Teoman'ın başına gelenler Şebnem'in gerginliğini arttırdı.

Hastaneye gidip gizlice Aras'ın odasına giren Teoman, çekmecede sakladığı kolyeyi aldı.

Aynı dakikalarda hastane kayıtlarının peşinde olan Aras, çocukluğundan kalan tek izin de alındığını öğrenince öfkeden deliye döndü.

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Oğlunun boynundaki 'Demir' yazılı kolyeyi görünce geçmişe giden Hakan, kasasının karıştırıldığını düşünerek Teoman'a ceza kesti.

Teoman'ın kolyenin Aras'a ait olduğunu söylemesi, yıllardır saklanan sırrın açığa çıkmasına neden olacak fitili ateşledi:

Ölmemiş... Abisi ölmemiş...

Emanetini almak için Teoman'ın evine giden Aras, onu bir dolapta kilitli halde buldu.

İkilinin yanına gelen Hakan, Aras'ın "Bu evde bana ait bir şey var" sözlerinin üzerine cebindeki kolyeyi ona geri verdi.

Hakan'a hamile olduğunu söyleyen ve ondan beklemediği bir karşılık alan Nuray, yeni bir plan yaptı.

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Taburcu olup okula dönen Aras, Teoman'ın 'geçmiş olsun' sürprizi ile şaşkına döndü.

Çok geçmeden Teoman'ın asıl amacı ortaya çıktı.

Sabah uyandığında evinin duvarındaki 'Katiller' yazısını gören Şebnem, kamera kayıtlarından bunu yapan kişinin Deniz olduğunu öğrendi.

Nuray, vakit kaybetmeden kızını alıp özür dilemesi için Şebnem'e götürdü.

Deniz ile Şebnem'in karşılaşması gergin bitti.

İşini kaybetme sebebi olarak Deniz'i gören Nuray, onu evden kovdu.

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Hakan'ın daveti ile Akkayalar'ın evine yemeğe giden Aras'ın keyfi Teoman'ın sözleri ile kaçtı.

Aras'ı koleksiyonunu gösterme bahanesi ile masadan uzaklaştıran Hakan, ona geçmişiyle ilgili sorular sordu.

Genç adamın annesiyle babasını trafik kazasında kaybettiğini, hayatta kimsesinin olmadığını söylemesi Hakan'a derin bir nefes aldırdı.

Teoman'ın beklenmedik bir anda Aras'a saldırması yeni bir gerilimi de beraberinde getirdi.

Hakan 'Teoman'ın zaman zaman böyle öfke sorunları oluyor' diyerek durumu toparlamaya çalışması işe yaramadı:

O yüzden mi dolaba kilitliyorsunuz?

Oğlunun yine babası tarafından dolaba kilitlendiğini Aras'tan öğrenen Şebnem, Hakan'dan tek bir şey istedi:

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O çocuğu buradan göndereceksin... O çocuğu bu şehirden göndereceksin!

Gizlice Aras'ın kaldığı yurda giden Teoman, dolapta geçmişin bütün sırlarını yazılı olduğu defteri buldu.

Şebnem'in isteğini yerine getiren Hakan, müjdeyi karısına verdi.

Hakan'ın arabasında bulunan bilekliğin sahibinin Nuray olduğunu öğrenen Şebnem, parçaları tek tek birleştirdi.

Aras'ı bıçaklayan kişinin Teoman olduğu Ezgi'den öğrenen Leyla, soluğu yurtta aldı ancak o gideli çok olmuştu...

Aras, 'Kardeşin bu adreste' mesajıyla bir kez daha alt üst olurken, onu kaybetmeyi göze alamadı ve verilen adrese gitti.

Teoman'ı karşısında gören Aras duydukları ile şoke oldu: