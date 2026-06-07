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Daha 17'nin 2. bölümünde neler oldu? Aras, Demir'i buldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Kanal D
Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 23:32

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' ikinci bölümü ile ekranlardaydı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Aras'ı yenemeyeceğini anlayan Teoman, onu bıçakladı. Aras hemen hastaneye kaldırılırken; Teoman panikle eve döndü ve annesinin onları dinlediğinden habersiz yaptıklarını Kutay'a anlattı.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

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Oğlunun hapse girmesini istemeyen Şebnem, Teoman yerine Kutay'ın suçu üstlenmesini sağladı.

Aras kendine gelir gelmez karşısında Hakan'ı buldu. İki çocuk arasında neler yaşandığını anlamaya çalışan Hakan'ın merak ettiği bir konu da Aras'ın şikayetçi olup olmayacağıydı...

Önce Teoman'ın kolunda gördüğü karga dövmesi, ardından da Hakan'ın sözleri... Aras'ın kafası her geçen dakika biraz daha karıştı.

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Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Hakan, Şebnem'i arayarak Aras'ın şikayetçi olmayacağını söyledi.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Oğluna olayın kapandığının haberini veren Şebnem, Teoman'ın tepkisi ile şoke oldu:

Beni ezmeye çalışıyor

Yaşananları internetten okuyan Leyla, Aras'ı ziyaret için hastaneye gitti; babasının itirazlarına rağmen onunla görüşmeyi başardı.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Leyla'nın kimseye haber vermeden hastaneye gittiğini öğrenen Şebnem'in kızına tepkisi büyük oldu.

Önce Hakan'ın cebinde bulduğu test, ardından Teoman'ın başına gelenler Şebnem'in gerginliğini arttırdı.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Hastaneye gidip gizlice Aras'ın odasına giren Teoman, çekmecede sakladığı kolyeyi aldı.

Aynı dakikalarda hastane kayıtlarının peşinde olan Aras, çocukluğundan kalan tek izin de alındığını öğrenince öfkeden deliye döndü.

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Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Oğlunun boynundaki 'Demir' yazılı kolyeyi görünce geçmişe giden Hakan, kasasının karıştırıldığını düşünerek Teoman'a ceza kesti.

Teoman'ın kolyenin Aras'a ait olduğunu söylemesi, yıllardır saklanan sırrın açığa çıkmasına neden olacak fitili ateşledi:

Ölmemiş... Abisi ölmemiş...

Emanetini almak için Teoman'ın evine giden Aras, onu bir dolapta kilitli halde buldu.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

İkilinin yanına gelen Hakan, Aras'ın "Bu evde bana ait bir şey var" sözlerinin üzerine cebindeki kolyeyi ona geri verdi.

Hakan'a hamile olduğunu söyleyen ve ondan beklemediği bir karşılık alan Nuray, yeni bir plan yaptı.

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Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Taburcu olup okula dönen Aras, Teoman'ın 'geçmiş olsun' sürprizi ile şaşkına döndü.

Çok geçmeden Teoman'ın asıl amacı ortaya çıktı.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Sabah uyandığında evinin duvarındaki 'Katiller' yazısını gören Şebnem, kamera kayıtlarından bunu yapan kişinin Deniz olduğunu öğrendi.

Nuray, vakit kaybetmeden kızını alıp özür dilemesi için Şebnem'e götürdü.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Deniz ile Şebnem'in karşılaşması gergin bitti.

İşini kaybetme sebebi olarak Deniz'i gören Nuray, onu evden kovdu.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

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Hakan'ın daveti ile Akkayalar'ın evine yemeğe giden Aras'ın keyfi Teoman'ın sözleri ile kaçtı.

Aras'ı koleksiyonunu gösterme bahanesi ile masadan uzaklaştıran Hakan, ona geçmişiyle ilgili sorular sordu.

Genç adamın annesiyle babasını trafik kazasında kaybettiğini, hayatta kimsesinin olmadığını söylemesi Hakan'a derin bir nefes aldırdı.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Teoman'ın beklenmedik bir anda Aras'a saldırması yeni bir gerilimi de beraberinde getirdi.

Hakan 'Teoman'ın zaman zaman böyle öfke sorunları oluyor' diyerek durumu toparlamaya çalışması işe yaramadı:

O yüzden mi dolaba kilitliyorsunuz?

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Oğlunun yine babası tarafından dolaba kilitlendiğini Aras'tan öğrenen Şebnem, Hakan'dan tek bir şey istedi:

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O çocuğu buradan göndereceksin... O çocuğu bu şehirden göndereceksin!

Gizlice Aras'ın kaldığı yurda giden Teoman, dolapta geçmişin bütün sırlarını yazılı olduğu defteri buldu.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Şebnem'in isteğini yerine getiren Hakan, müjdeyi karısına verdi.

Hakan'ın arabasında bulunan bilekliğin sahibinin Nuray olduğunu öğrenen Şebnem, parçaları tek tek birleştirdi.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Aras'ı bıçaklayan kişinin Teoman olduğu Ezgi'den öğrenen Leyla, soluğu yurtta aldı ancak o gideli çok olmuştu...

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Aras, 'Kardeşin bu adreste' mesajıyla bir kez daha alt üst olurken, onu  kaybetmeyi göze alamadı ve verilen adrese gitti.

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

Teoman'ı karşısında gören Aras duydukları ile şoke oldu:

Abi ben Demir... Bir gün beni bulacağını biliyordum...

Daha 17nin 2. bölümünde neler oldu Aras, Demiri buldu mu

 

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Kanal D

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