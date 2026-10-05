Daha 17'nin 19. bölümünde neler oldu? Teoman'ın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin?

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Dizinin önceki bölümünde;

Annesiyle babasının evden çıkmasını bekleyen Teoman, soluğu Hakan’ın odasında aldı:

Sadece Aras değil, sen de bir şey saklıyorsun baba… Hem de annemden bile…

Çekmecede bulduğu kutu Teoman’ı aklını kurcalayan bilinmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Oteldeki yemek Hakan ve Şebnem için kötü bitti.

‘Abi’ sahip oldukları şirketlerin yönetimi ellerinden aldı bir de açıklama yaptı:

Akkaya Ailesi ile iş akdimizi bir süreliğine dondurma kararı aldık.

Aras, evin her bir köşesinde o geceye ait bir iz aramaya devam etti.

Serhat’ın kullandığı numaradan cep telefonuna gelen mesaj yeni bir oyunun habercisiydi:

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Yanıma gel!

Serhat’ın kaldığı odaya giden Aras, karşısında Teoman’ı görünce şoke oldu.

‘Sen kimsin’ diyerek Aras’ın üstüne yürüyen Teoman, köpek sesini duyunca kendisini kaybetti.

Parçaları birleştiren Aras Serhat’ı öldüren kişinin Teoman olmadığını çözdü.

Sen yapmadın!

Dizinin yeni bölümünde;

Şoka giren Teoman’ı kendine getirmek Aras’a düştü. Güç bela bunu başarsa da tüm sorular yanıtsız kaldı.

Abi’nin elindeki bütün yetkileri alması Hakan’ı deliye döndürdü.

‘Benim kim olduğumu unutmayın’ diyen Hakan, masadaki herkese meydan okudu.

Evden arkasına bile bakmadan çıkan Teoman’ın peşine düşen Aras, falezlerin oradaki kalabalığı görünce panik oldu:

Nasıl atladı oradan?

Aras, atlayan kişinin kardeşi olmaması için dua ederken; Teoman aynı dakikalarda sırılsıklam kapısına dayandığı Deniz’e evlenme teklifi etmekle meşguldü.

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Bazen rüya görüyorum… Ben gibi de, değil gibi de… Evlen hadi benimle

Deniz’in telefonu ile Teoman’ın iyi olduğunu öğrenen ve derin bir nefes alan Aras, kardeşini fenerde bir başına otururken buldu.

Kafasındaki seslerden kurtulmak istediğini söyleyen Teoman, Aras’tan yardım istedi.

Bak senden bile yardım istiyorum, bana yardım eder misin? Lütfen ben delirmeden olsun…

Aras’a her fırsatta neden yanında olduğunu soran Teoman’ın aldığı cevap hep aynıydı:

Çünkü hayatımı kurtardın

Leyla ve Teoman için doğum günü hazırlıklarına başlayan Şebnem, pasta yapmak için gittiği mutfakta geçmişe gitti. Üstüne Hakan’ın ağzından çıkanlar Şebnem’in kontrolü kaybetmesine neden oldu.

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Nuray’ın gelişi Şebnem için bardağı taşırdı.

Deniz’in çizdiği robot resim sayesinde eve giren hırsızın peşine düşen Aras ve Teoman, sonunda aradıklarını buldular.

İşler planladıkları gibi gitmeyince zor durumda kalan ikilinin imdadına Leyla ve Deniz yetişti.

Ailesinin borçlarını ödeyebilmek için kuryelik yapmaya başlayan Barış, okulu bırakma kararı aldı.

Hatırladığı parçaları birleştiren Teoman’ın aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri de Serhat’ın nerede olduğuydu…

Ailesinden net bir yanıt alamayan Teo, Serhat’ın kaldığı odada kendisini ona götürecek bir iz aradı.

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Nuray, Akkayalar’dan çaldıkları paralarla kurduğu güzellik salonunun açılışı için geri sayıma başladı.

Kardeşini aklamak için bir kez daha harekete geçen Aras, aradığı adamı bu kez çocuğunun tedavisi için gittiği hastanede buldu.

O gece yaşananları soran Aras, aldığı cevapla yıkıldı.

O gece Serhat’ın işini bitirmek için geldim. Birden kapı açıldı. Köşeye saklandım. İçeri giren Hakan Akkaya’nın oğluymuş. Şişeyi aldı, Serhat’a sapladı. Git polise anlat. Polisten korkmuyorum ben Hakan Akkaya’dan korkuyorum

Aras, doğum günlerini kutlayan Leyla ve Teoman için hediye hazırladı.

Leyla’nın hediyesini vermeyi başaran Aras, yaptığı arabaları Teoman’a ulaştıramadan ona yakalandı.

Aras’ın kendisine acıdığını düşünen Teoman, ‘Ben karanlığa doğdum’ diyerek onu dolaba kilitledi.

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Dolabın içinde kardeşinin çizdiği resimleri gören Aras, vicdan yükü ile ezildi.

Sen burada beni mi bekledin Demir? Geldim ama çok geç kaldım. Beni affet kardeşim…

Teoman, sonunda dayanamayıp Aras’ı kilitlediği dolaptan çıkardı.

Bir kez daha Teoman’ın merhametine şahit olan Aras, dışarı çıkar çıkmaz kardeşinin en karanlık günlerinin geçmesine neden olan dolabı paramparça etti.

Aras arkasını döndüğünde kendisini izleyen dört çift gözle yüzleşti:

Hakan, Şebnem, Leyla ve Teoman…