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Daha 17'nin 19. bölümünde neler oldu? Teoman'ın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin?

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:15

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 18. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin önceki bölümünde;

Annesiyle babasının evden çıkmasını bekleyen Teoman, soluğu Hakan’ın odasında aldı:

Sadece Aras değil, sen de bir şey saklıyorsun baba… Hem de annemden bile…

Çekmecede bulduğu kutu Teoman’ı aklını kurcalayan bilinmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Oteldeki yemek Hakan ve Şebnem için kötü bitti.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

‘Abi’ sahip oldukları şirketlerin yönetimi ellerinden aldı bir de açıklama yaptı:

Akkaya Ailesi ile iş akdimizi bir süreliğine dondurma kararı aldık.

Aras, evin her bir köşesinde o geceye ait bir iz aramaya devam etti.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Serhat’ın kullandığı numaradan cep telefonuna gelen mesaj yeni bir oyunun habercisiydi:

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Yanıma gel!

Serhat’ın kaldığı odaya giden Aras, karşısında Teoman’ı görünce şoke oldu.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

‘Sen kimsin’ diyerek Aras’ın üstüne yürüyen Teoman, köpek sesini duyunca kendisini kaybetti.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Parçaları birleştiren Aras Serhat’ı öldüren kişinin Teoman olmadığını çözdü.

Sen yapmadın!

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Dizinin yeni bölümünde;

Şoka giren Teoman’ı kendine getirmek Aras’a düştü. Güç bela bunu başarsa da tüm sorular yanıtsız kaldı.

Abi’nin elindeki bütün yetkileri alması Hakan’ı deliye döndürdü.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

‘Benim kim olduğumu unutmayın’ diyen Hakan, masadaki herkese meydan okudu.

Evden arkasına bile bakmadan çıkan Teoman’ın peşine düşen Aras, falezlerin oradaki kalabalığı görünce panik oldu:

Nasıl atladı oradan?

Aras, atlayan kişinin kardeşi olmaması için dua ederken; Teoman aynı dakikalarda  sırılsıklam kapısına dayandığı Deniz’e evlenme teklifi etmekle meşguldü.

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Bazen rüya görüyorum… Ben gibi de, değil gibi de… Evlen hadi benimle

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Deniz’in telefonu ile Teoman’ın iyi olduğunu öğrenen ve derin bir nefes alan Aras, kardeşini fenerde bir başına otururken buldu.

Kafasındaki seslerden kurtulmak istediğini söyleyen Teoman, Aras’tan yardım istedi.

Bak senden bile yardım istiyorum, bana yardım eder misin? Lütfen ben delirmeden olsun…

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Aras’a her fırsatta neden yanında olduğunu soran Teoman’ın aldığı cevap hep aynıydı:

Çünkü hayatımı kurtardın

Leyla ve Teoman için doğum günü hazırlıklarına başlayan Şebnem, pasta yapmak için gittiği mutfakta geçmişe gitti. Üstüne Hakan’ın ağzından çıkanlar Şebnem’in kontrolü kaybetmesine neden oldu.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

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Nuray’ın gelişi Şebnem için bardağı taşırdı.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Deniz’in çizdiği robot resim sayesinde eve giren hırsızın peşine düşen Aras ve Teoman, sonunda aradıklarını buldular.

İşler planladıkları gibi gitmeyince zor durumda kalan ikilinin imdadına Leyla ve Deniz yetişti.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Ailesinin borçlarını ödeyebilmek için kuryelik yapmaya başlayan Barış, okulu bırakma kararı aldı.

Hatırladığı parçaları birleştiren Teoman’ın aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri de Serhat’ın nerede olduğuydu…

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Ailesinden net bir yanıt alamayan Teo, Serhat’ın kaldığı odada kendisini ona götürecek bir iz aradı.

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Nuray, Akkayalar’dan çaldıkları paralarla kurduğu güzellik salonunun açılışı için geri sayıma başladı.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Kardeşini aklamak için bir kez daha harekete geçen Aras, aradığı adamı bu kez çocuğunun tedavisi için gittiği hastanede buldu.

O gece yaşananları soran Aras, aldığı cevapla yıkıldı.

O gece Serhat’ın işini bitirmek için geldim. Birden kapı açıldı. Köşeye saklandım. İçeri giren Hakan Akkaya’nın oğluymuş. Şişeyi aldı, Serhat’a sapladı. Git polise anlat. Polisten korkmuyorum ben Hakan Akkaya’dan korkuyorum

Aras, doğum günlerini kutlayan Leyla ve Teoman için hediye hazırladı.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Leyla’nın hediyesini vermeyi başaran Aras, yaptığı arabaları Teoman’a ulaştıramadan ona yakalandı.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Aras’ın kendisine acıdığını düşünen Teoman, ‘Ben karanlığa doğdum’ diyerek onu dolaba kilitledi.

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Dolabın içinde kardeşinin çizdiği resimleri gören Aras, vicdan yükü ile ezildi.

Sen burada beni mi bekledin Demir? Geldim ama çok geç kaldım. Beni affet kardeşim…

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Teoman, sonunda dayanamayıp Aras’ı kilitlediği dolaptan çıkardı.

Bir kez daha Teoman’ın merhametine şahit olan Aras, dışarı çıkar çıkmaz kardeşinin en karanlık günlerinin geçmesine neden olan dolabı paramparça etti.

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

Aras arkasını döndüğünde kendisini izleyen dört çift gözle yüzleşti:

Hakan, Şebnem, Leyla ve Teoman…

Daha 17nin 19. bölümünde neler oldu Teomanın büyük çaresizliği: Bana yardım eder misin

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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