Daha 17'nin 18. bölümünde neler oldu? Teoman, Aras'ı kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var!

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Dizinin yeni bölümünde;

Teoman, Aras’ın abisi olduğundan habersiz var gücüyle onu kurtarmak için mücadele etti.

Olup biteni Leyla’dan haber alan Şebnem, Hakan ile birlikte olay yerine gitti.

Çok geçmeden Deniz de arkadaşlarının başına gelenleri öğrendi.

Herkes, çaresizce iki gence ulaşmaya çalışırken Teoman, karanlığın içinden sırtında Aras ile çıkageldi.

Avucunda kardeşinin kolyesi ile gözlerini kapatan Aras, hemen hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.

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Aras’ın kendine geldikten sonra ilk görmek istediği kişi Teoman oldu.

Teoman, ormanda Aras’ın avucundan aldığı ‘Demir’ yazılı kolyeyi sahibine teslim etti.

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Metin, Ezgi, Barış ve Özlem de Aras’ı ziyaret edenler arasındaydı…

Akkayalar’ın evinde kaldığı için araları açılan Barış ve Aras yaşananlar sonrası buzları da eritti.

Teoman’ı görmek için Akkayalar’ın evine giden Sıla, beklediklerini duyamadı. Leyla’yı almak için hastaneye giden Teo’nun tadı, Aras’ın evlerinde kalacağını öğrenince kaçtı.

Hakan’ın adamları Bodrum’un altını üstüne getirdi ve herkesin hırsız sandığı adamı aradı ancak bu çaba sonuç vermedi.

Hastaneden taburcu olan Aras, Akkayalar’ın evine yerleşti.

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Borçlarından kurtulmak isteyen Özlem, restoranı satmaya karar verdi. Bu durum ailesini borçlarından kurtarmak isteyen Barış’ın dönüşü olmayan bir yola girmesine neden oldu.

Aras’ı Serhat’ın odasının önünde yakalayan Teoman, öfkeden deliye döndü. Teoman önce Aras’ı yaka paça dışarı attı ardından da yaşananları Hakan ile Şebnem’e anlattı.

Duruma müdahale etmek isteyen Hakan, Aras’ı duygularını kontrol etmesi konusunda uyardı.

Üst üste yaşanan olaylar Şebnem’in psikolojisini yerle bir etti. Üzerine bir de ‘Abi’nin yemek daveti işleri daha da gerilimli bir hale getirdi.

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Annesiyle babasının evden çıkmasını bekleyen Teoman, soluğu Hakan’ın odasında aldı:

Sadece Aras değil, sen de bir şey saklıyorsun baba… Hem de annemden bile…

Çekmecede bulduğu kutu Teoman’ı aklını kurcalayan bilinmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Oteldeki yemek Hakan ve Şebnem için kötü bitti.

‘Abi’ sahip oldukları şirketlerin yönetimi ellerinden aldı bir de açıklama yaptı:

Akkaya Ailesi ile iş akdimizi bir süreliğine dondurma kararı aldık.

Aras, evin her bir köşesinde o geceye ait bir iz aramaya devam etti.

Serhat’ın kullandığı numaradan cep telefonuna gelen mesaj yeni bir oyunun habercisiydi:

Yanıma gel!

Serhat’ın kaldığı odaya giden Aras, karşısında Teoman’ı görünce şoke oldu.

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‘Sen kimsin’ diyerek Aras’ın üstüne yürüyen Teoman, köpek sesini duyunca kendisini kaybetti.

Parçaları birleştiren Aras Serhat’ı öldüren kişinin Teoman olmadığını çözdü.