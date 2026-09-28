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Daha 17'nin 18. bölümünde neler oldu? Teoman, Aras'ı kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 00:31

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 18. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Teoman, Aras’ın abisi olduğundan habersiz var gücüyle onu kurtarmak için mücadele etti.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Olup biteni Leyla’dan haber alan Şebnem, Hakan ile birlikte olay yerine gitti.

Çok geçmeden Deniz de arkadaşlarının başına gelenleri öğrendi.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Herkes, çaresizce iki gence ulaşmaya çalışırken Teoman, karanlığın içinden sırtında Aras ile çıkageldi.

Avucunda kardeşinin kolyesi ile gözlerini kapatan Aras, hemen hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.

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Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Aras’ın kendine geldikten sonra ilk görmek istediği kişi Teoman oldu.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Teoman, ormanda Aras’ın avucundan aldığı ‘Demir’ yazılı kolyeyi sahibine teslim etti.

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Metin, Ezgi, Barış ve Özlem de Aras’ı ziyaret edenler arasındaydı…

Akkayalar’ın evinde kaldığı için araları açılan Barış ve Aras yaşananlar sonrası buzları da eritti.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Teoman’ı görmek için Akkayalar’ın evine giden Sıla, beklediklerini duyamadı. Leyla’yı almak için hastaneye giden Teo’nun tadı, Aras’ın evlerinde kalacağını öğrenince kaçtı.

Hakan’ın adamları Bodrum’un altını üstüne getirdi ve herkesin hırsız sandığı adamı aradı ancak bu çaba sonuç vermedi.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Hastaneden taburcu olan Aras, Akkayalar’ın evine yerleşti.

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Borçlarından kurtulmak isteyen Özlem, restoranı satmaya karar verdi. Bu durum ailesini borçlarından kurtarmak isteyen Barış’ın dönüşü olmayan bir yola girmesine neden oldu.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Aras’ı Serhat’ın odasının önünde yakalayan Teoman, öfkeden deliye döndü. Teoman önce Aras’ı yaka paça dışarı attı ardından da yaşananları Hakan ile Şebnem’e anlattı.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Duruma müdahale etmek isteyen Hakan, Aras’ı duygularını kontrol etmesi konusunda uyardı.

Üst üste yaşanan olaylar Şebnem’in psikolojisini yerle bir etti. Üzerine bir de ‘Abi’nin yemek daveti işleri daha da gerilimli bir hale getirdi.

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Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Annesiyle babasının evden çıkmasını bekleyen Teoman, soluğu Hakan’ın odasında aldı:

Sadece Aras değil, sen de bir şey saklıyorsun baba… Hem de annemden bile…

Çekmecede bulduğu kutu Teoman’ı aklını kurcalayan bilinmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Oteldeki yemek Hakan ve Şebnem için kötü bitti.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

‘Abi’ sahip oldukları şirketlerin yönetimi ellerinden aldı bir de açıklama yaptı:

Akkaya Ailesi ile iş akdimizi bir süreliğine dondurma kararı aldık.

Aras, evin her bir köşesinde o geceye ait bir iz aramaya devam etti.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Serhat’ın kullandığı numaradan cep telefonuna gelen mesaj yeni bir oyunun habercisiydi:

Yanıma gel!

Serhat’ın kaldığı odaya giden Aras, karşısında Teoman’ı görünce şoke oldu.

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Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

‘Sen kimsin’ diyerek Aras’ın üstüne yürüyen Teoman, köpek sesini duyunca kendisini kaybetti.

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

Parçaları birleştiren Aras Serhat’ı öldüren kişinin Teoman olmadığını çözdü.

Sen yapmadın!

Daha 17nin 18. bölümünde neler oldu Teoman, Arası kurtardı: Damarlarında Akkaya kanı var

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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