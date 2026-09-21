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Daha 17'nin 17. bölümünde neler oldu? Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 00:10

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 17. bölümü ile ekranlardaydı...

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Dizinin önceki bölümünde;

'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gecenin sonunda Teoman zafer sarhoşluğu ile omuzlar üzerinde taşındı. Hakan ise kan revan içinde kalan Aras ile konuşmayı tercih etti.

Onu kardeşini polise teslim etmekle tehdit eden Hakan, her seferinde ret yanıtını aldı.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

'Ben kardeşimi alacağım' diyerek resti çeken Aras, Teoman'ın onları dinlediğinden habersizdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Kardeşine yakın olmanın yollarını arayan Aras, Teoman’a Hakan Akkaya ile bir anlaşma yaptığını ve bundan sonra evlerinde çalışacağını söyledi.

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Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Gerçeğin ortaya çıkmasından endişe eden Hakan, Aras’ın söylediklerini desteklemek zorunda kaldı.

Aras’ın başına gelenleri öğrenen Özlem, Akkayalar’ın kapısına dayandı.

Barış ile Deniz, Aras’ın kararını öğrenince şoke oldular. Barış, Aras’ın ihanet ettiğini düşünürken, Deniz ise bilmedikleri bir şey olduğundan emindi.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Teoman, Aras’a yaptıklarının bedelini ödedi. Önce Hakan, oğlunun tüm kredi kartlarına el koydu, ardından da okul yönetimi öğrenci başkanlığını elinden aldı.

Hakan’ı Nuray ile sohbet ederken gören Şebnem kontrolünü kaybetti. Şebnem’in tavırlarının sebebinin kıskançlık olduğunu düşünen Hakan’ın gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi:

Bu evde biri öldü, nasıl gülebiliyorsun?

Hem Cafer’e hem de Aras’a yapılanların hesabını sormaya kararlı olan Metin ve arkadaşları Teoman’ı kaçırdı.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

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Kötü bir şeyler olacağını anlayan Cafer, Aras’ı arayıp haber verdi:

İnşaattayız, civciv burada. Çok kötü şeyler olacak. Gelsene…

Son anda yetişen Aras, kardeşini kurtarmayı başardı.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Teoman’ı ders çalıştırmak için bekleyen Deniz, yaşananları öğrendi.

Bizim eve geçin, Teoman’a pansuman yapalım hem de olanları anlatın

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Evdeki buluşma henüz farkında olmasalar da Deniz, Teoman, Leyla ve Aras için yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdi.

Doğukan’ın kızına yaptıklarını öğrenen Şebnem, cezayı kesti.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Gece boyunca kardeşinin başından ayrılmayan Aras, Teoman’ın kabus görüp uyanması ile neye uğradığını şaşırdı.

Öfkeyle Aras’a saldıran Teoman’ı Deniz ve Leyla sakinleştirdi.

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Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Teoman Aras’a ‘ seni hayatımda istemiyorum’ diyerek eve döndü.

Parçaları birleştiren Deniz, Aras’ın Akkayalar’ın evinde kalma nedenini çözdü.

Neden Akkayalar’ın evindesin? Kardeşini bulduğun için mi? DNA testini değiştirdiler değil mi? Başka ne yaptılar?

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Gerçekler beklemediği anda yüzüne çarpılan Aras, sessizce uzaklaştı.

Aras’ın evlerinde olma fikrine alışmaya çalışan Şebnem, ona zeytin dalı uzattı. Teoman ile ilişkisini ve ona düşkünlüğünü anlatan Şebnem, Aras’a ‘Sence ondan bir hayat mı çaldım?’ diye sordu.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Teoman’a yapılanları tek tek anlatan ve Şebnem’i ‘göz yummakla’ suçlayan Aras, kardeşinin onları dinlediğinden habersizdi.

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Bugün değil ama bir gün onu sizden alacağım. Ben ölmeden önce benim onun abisi olduğumu öğrenecek

Aras’ı odasında bulan Teoman, ona vurmak üzereyken Leyla’nın yardım çığlığını duydu.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

Leyla’nın yönlendirmesiyle hırsızın peşine düşen Teoman’ı Aras da yalnız bırakmadı.

Onları bulduğunda Teoman’ın namlunun ucunda olduğunu gören Aras, düşünmeden kardeşinin önüne atıldı.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu


Kanlar içinde kalan Aras, Teoman’ın kucağına yığıldı.

Daha 17nin 17. bölümünde neler oldu Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu

 

 

 

 

 

 

 

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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