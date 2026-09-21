Daha 17'nin 17. bölümünde neler oldu? Her şey kardeşini korumak için... Aras vuruldu!

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Dizinin önceki bölümünde;

'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gecenin sonunda Teoman zafer sarhoşluğu ile omuzlar üzerinde taşındı. Hakan ise kan revan içinde kalan Aras ile konuşmayı tercih etti.

Onu kardeşini polise teslim etmekle tehdit eden Hakan, her seferinde ret yanıtını aldı.

'Ben kardeşimi alacağım' diyerek resti çeken Aras, Teoman'ın onları dinlediğinden habersizdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Kardeşine yakın olmanın yollarını arayan Aras, Teoman’a Hakan Akkaya ile bir anlaşma yaptığını ve bundan sonra evlerinde çalışacağını söyledi.

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Gerçeğin ortaya çıkmasından endişe eden Hakan, Aras’ın söylediklerini desteklemek zorunda kaldı.

Aras’ın başına gelenleri öğrenen Özlem, Akkayalar’ın kapısına dayandı.

Barış ile Deniz, Aras’ın kararını öğrenince şoke oldular. Barış, Aras’ın ihanet ettiğini düşünürken, Deniz ise bilmedikleri bir şey olduğundan emindi.

Teoman, Aras’a yaptıklarının bedelini ödedi. Önce Hakan, oğlunun tüm kredi kartlarına el koydu, ardından da okul yönetimi öğrenci başkanlığını elinden aldı.

Hakan’ı Nuray ile sohbet ederken gören Şebnem kontrolünü kaybetti. Şebnem’in tavırlarının sebebinin kıskançlık olduğunu düşünen Hakan’ın gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi:

Bu evde biri öldü, nasıl gülebiliyorsun?

Hem Cafer’e hem de Aras’a yapılanların hesabını sormaya kararlı olan Metin ve arkadaşları Teoman’ı kaçırdı.

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Kötü bir şeyler olacağını anlayan Cafer, Aras’ı arayıp haber verdi:

İnşaattayız, civciv burada. Çok kötü şeyler olacak. Gelsene…

Son anda yetişen Aras, kardeşini kurtarmayı başardı.

Teoman’ı ders çalıştırmak için bekleyen Deniz, yaşananları öğrendi.

Bizim eve geçin, Teoman’a pansuman yapalım hem de olanları anlatın

Evdeki buluşma henüz farkında olmasalar da Deniz, Teoman, Leyla ve Aras için yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdi.

Doğukan’ın kızına yaptıklarını öğrenen Şebnem, cezayı kesti.

Gece boyunca kardeşinin başından ayrılmayan Aras, Teoman’ın kabus görüp uyanması ile neye uğradığını şaşırdı.

Öfkeyle Aras’a saldıran Teoman’ı Deniz ve Leyla sakinleştirdi.

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Teoman Aras’a ‘ seni hayatımda istemiyorum’ diyerek eve döndü.

Parçaları birleştiren Deniz, Aras’ın Akkayalar’ın evinde kalma nedenini çözdü.

Neden Akkayalar’ın evindesin? Kardeşini bulduğun için mi? DNA testini değiştirdiler değil mi? Başka ne yaptılar?

Gerçekler beklemediği anda yüzüne çarpılan Aras, sessizce uzaklaştı.

Aras’ın evlerinde olma fikrine alışmaya çalışan Şebnem, ona zeytin dalı uzattı. Teoman ile ilişkisini ve ona düşkünlüğünü anlatan Şebnem, Aras’a ‘Sence ondan bir hayat mı çaldım?’ diye sordu.

Teoman’a yapılanları tek tek anlatan ve Şebnem’i ‘göz yummakla’ suçlayan Aras, kardeşinin onları dinlediğinden habersizdi.

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Bugün değil ama bir gün onu sizden alacağım. Ben ölmeden önce benim onun abisi olduğumu öğrenecek

Aras’ı odasında bulan Teoman, ona vurmak üzereyken Leyla’nın yardım çığlığını duydu.

Leyla’nın yönlendirmesiyle hırsızın peşine düşen Teoman’ı Aras da yalnız bırakmadı.

Onları bulduğunda Teoman’ın namlunun ucunda olduğunu gören Aras, düşünmeden kardeşinin önüne atıldı.

Kanlar içinde kalan Aras, Teoman’ın kucağına yığıldı.