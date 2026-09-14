Daha 17'nin 16. bölümünde neler oldu? Teoman gerçeği öğrendi mi?

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Dizinin yeni bölümünde;

Eve döndüğünde Teoman'ı Serhat'ın yanı başında bulan Hakan, Aras'ı görünce şoke oldu.

11 yıldır her yerde aradığı kardeşini bulan Aras'ı sakinleştirmek Hakan'a düştü. Çok geçmeden Hakan'ın adamları duruma müdahale etti.

Aras'ın Akkayalar'ın evinde olacağını bilen Deniz, Leyla ile birlikte her yerde onu aradı. Sonunda Hakan'ın talimatıyla telefonuna gelen mesaj Deniz'e derin bir nefes aldırdı.

Aras yurttaymış, bugün hiç çıkmamış...

Sabah ilk iş Aras'ın tutulduğu yere giden Hakan, yaşanan her şeyi tek tek anlattı:

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Biz onun kimsesi yok sanıyorduk ama o abime gideceğim diye tutturdu. Her şeyi unutturmak zorundaydık. Bir abisi olduğunu bilmiyorduk, o da bilmiyordu.

Kardeşini bırakmamaya kararlı olan Aras'ın ikna olmaya hiç niyeti yoktu.

Demir beni bilecek... 11 yıldır her sabah onu düşündüğümü, her gece onu bulmaya yemin ettiğimi bilecek. Ben mezardan geldim Hakan Akkaya! Sana hepsinin hesabını soracağım

Aras, Hakan'ın adamlarını etkisiz hale getirmeyi başardı ve tutulduğu yerden kaçtı.

Durumu fark eden Hakan, hemen Şebnem'i aradı.

Çocukları alıp bağ evine gitmenin planlarını yapan Şebnem, Leyla ile Teoman'ın evde olmadığını görünce panik oldu.

Deniz'i tüm okula rezil etmek için çektiği videoyu bahçedeki barkovizyonda yayınlayan Sıla, Teoman'ın hamlesi ile yıkıldı.

Önce Deniz'in peşinden koşan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Teoman, ardından sevgilisini terk etti.

Her yerde Teoman'ı arayan Aras, kardeşiyle konuşmak için okula gitti. Önce Kutay engeline takılan Aras, müdürün talimatıyla uzaklaştırıldı.

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Şebnem'in Teoman ile Leyla'yı almak için okula geldiğini gören Aras, peşlerinden koşsa da onlara yetişemedi.

Çareyi Kutay'ı köşeye sıkıştırmakta bulan Aras, Şebnem'e ulaştı.

Kardeşimi gelip alacağım, onu size bırakmayacağım

Telefonuna annesi tarafından el konulan Teoman, uğradıkları benzinlikten Kutay'ı aradı ve ona Aras ile ilgili planını anlattı.

Aras, Kutay'dan Akkayalar'ın bağ evine gittiğini öğrendi ve hemen verdiği adrese doğru yola çıktı.

Bağ evinde kardeşi ile birlikte eski eşyaları karıştıran Leyla'nın kafası bulduğu resimlerle karıştı.

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Evden 'yürüyüşe gidiyorum' diyerek çıkan Teoman, kimseye belli etmeden Aras ile buluşmaya gitti.

'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gecenin sonunda Teoman zafer sarhoşluğu ile omuzlar üzerinde taşındı. Hakan ise kan revan içinde kalan Aras ile konuşmayı tercih etti.

Onu kardeşini polise teslim etmekle tehdit eden Hakan, her seferinde ret yanıtını aldı.

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'Ben kardeşimi alacağım' diyerek resti çeken Aras, Teoman'ın onları dinlediğinden habersizdi...